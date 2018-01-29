ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: История о японце, который бесплатно накормил таллиннцев и отказ Swedbank от карточек паролей

Сегодня, 29 января стало известно, что с 1 февраля Swedbank больше не будет выдавать новые карточки паролей. Ранее выданными карточками паролей можно пользоваться до 1 февраля 2019 года. Также сегодня портал Delfi познакомил читателей с японцем, который переехал в Эстонию и уже бесплатно накормил здесь 915 человек. Об этом и другом — в нашей подборке "Главное за день".

В Эстонию в поисках счастья: японец Хидэ Хираката бесплатно накормил 915 таллиннцев и открыл ресторан

Washoku Story omanik Hide Hirakata Foto: Priit Simson

Шеф-повар из Японии Хидэ Хираката уже два раза кардинально менял свою жизнь. В Эстонию он приехал для того, чтобы осуществить свою мечту и найти настоящее счастье — открыть ресторан с настоящей японской кухней. Хидэ рассказал Delfi, почему выбрал именно Эстонию и как он бесплатно накормил здесь 915 человек.

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Swedbank прекращает выдачу новых карточек паролей

Pangaliidu pressiüritus Foto: Andres Putting

С 1 февраля Swedbank больше не будет выдавать новые карточки паролей. Ранее выданными карточками паролей можно пользоваться до 1 февраля 2019 года, сообщает пресс-служба банка.

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ВИДЕО: Следовавший из Санкт-Петербурга в Латвию автобус Ecolines вылетел с трассы

Следовавший из Санкт-Петербурга в Латвию туристический автобус компании Ecolines вылетел с трассы в Псковской области и перевернулся. В результате аварии пострадали шесть из находившихся в салоне 20 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Стрельба на Коплиских линиях: хотел ли Александр убить охранников?

2. JUULI 2017: Politsenikud paigas, kus tulistamine aset leidis. Karli Saul

Адвокат 75-летнего Александра Валдимир Садеков ищет вопрос на ответ, почему во время праздника песни и танца его клиент застрелил в Копли двух охранников.

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Водитель Taxify: они расширяются за рубеж, а в Эстонии людям за работу никто платить не хочет!

Taxify juhid kogunesid õhtukohvile 26.01.2018 Foto: Andres Putting

Под заявлением против новой системы ценообразования Taxify подписались все 109 водителей, принявших участие в пятничной забастовке.

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Налогово-таможенный департамент планирует свести зарплаты в конвертах к минимуму

По словам гендиректора Налогово-таможенного департамента Валдура Лайда, ввиду положительного экономического поведения эстонских предприятий в бюджет поступило больше налогов, чем ожидалось, а доля недополученного налогового дохода упало до рекордно низкой отметки.

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Полиция задержала шесть человек, которые выманили более миллиона евро у государства

Seksuaalkurjategijale mõistetud pikk vangistus jõustus Foto: Argo Ingver

На прошлой неделе полиция задержала пять мужчин и одну женщину. Есть основания подозревать их в мошенничестве и пособничестве, в результате чего они выманили у PRIA и KIK более миллиона евро.

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ФОТО: ДТП в Тартумаа: столкнулись четыре автомобиля, трое пострадавших

Foto: Anni Õnneleid

В понедельник утром в полицию поступила информация о ДТП в Тартумаа. Столкнулись четыре авто. Пострадали трое человек.

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Над Черным морем истребитель РФ опасно близко приблизился к разведывательному самолету США

P-3C Orion Foto: Victor Pitts, AFP PHOTO/US NAVY

Российский истребитель осуществил перехват американского самолета-разведчика над Черным морем. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

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Проект: в 2030 году на трамвае можно будет доехать до Юри, Табасалу, Виймси и Маарду

Julius ja Jaan. Uued retrotrammid Foto: Karin Kaljuläte

Союз самоуправлений Харьюмаа закажет исследование, которое должно выяснить, есть ли смысл в строительстве трамвайной линии из Таллинна в сторону Юри, Виймси, Маарду и Табасалу, передает rus.err.ee.

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