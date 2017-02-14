ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Истории неграждан о том, как им живется в Эстонии, очереди за бесплатными консервами

Серопаспортники рассказали Delfi о том, как им живется в Эстонии. Продовольственный банк во вторник в последний раз бесплатно раздавал свиные консервы. Первые люди подтянулись к помещениям Продовольственного банка на улице Мериметса в Таллинне к 7:15, хотя двери открыли только в 11 часов. Почему Таллинн не сможет подарить старые троллейбусы украинскому городу?
50 оттенков серого паспорта. Истории неграждан о том, как им живется в Эстонии (213)
Проблема людей с серыми паспортами в Эстонии остается актуальной. В очередной раз о негражданах вспомнили в связи с высказываниями премьер-министра Эстонии Юри Ратаса. Мы решили дать слово самим серопаспортникам. По разным причинам они попросили не писать их фамилий, но всех герои — настоящие и их данные редакции известны.
ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Таллинне сотни людей несколько часов стояли в очереди за бесплатными консервами (212)
Продовольственный банк сегодня в последний раз бесплатно раздавал свиные консервы. Первые люди подтянулись к помещениям Продовольственного банка на улице Мериметса в Таллинне к 7:15, хотя двери открыли только в 11 часов.
Старые троллейбусы в подарок: почему Таллинн не сможет помочь украинцам (80)
В январе мэр украинского города Белая Церковь Геннадий Дикий направил письмо и.о. мэра Таллинна Таави Аасу с просьбой пожертвовать им старые троллейбусы LAZ E183.
В Таллинне в час-пик произошли три аварии, движение в городе сильно затруднено (17)
Сегодня вечером в Таллинне в час-пик произошли три аварии, в которых пострадали трое человек. Движение сильно затруднено на Таамсааре теэ, Пярнуском шоссе и Ярвевана.
Полиция просит помощи в установлении личности женщины (28)
Полиция просит помощи в установлении личности женщины (на фото), которая подозревается в совершении мошенничеств в Таллинне и Харьюмаа. На данный момент полиции известно два случая, когда изображенная на фото женщина, согласно подозрению, выманила у жертв деньги.
Возвращение легенды: ожидается выпуск обновленной версии Nokia 3310 (22)
Финская компания HDM Global планирует выпустить новую версию ”неубиваемого” телефона Nokia 3310. Современная версия культового телефона будет стоить 59 евро (около 3,6 тысяч рублей). Информация об этом появилась на портале VentureBeat, пишет 360tv.ru.
Взятый под стражу виновник ДТП с летальным исходом ранее был наказан за 4 проступка (64)
Пыхьяская окружная прокуратура подтвердила, что 19-летний молодой человек, который в субботу насмерть сбил женщину и ее собаку на Сютисте теэ в Мустамяэ и скрылся с места происшествия, взят под стражу.
В Хельсинки пьяные эстонцы пытались обворовать квартиру (11)
На выходных в Хельсинки местная полиция задержала двоих мужчин из Эстонии и двоих финнов по подозрению в краже.
Центристской партии не удалось избавиться от связанных с делом Сависаара обвинений (11)
Новый председатель Центристской партии Юри Ратас неоднократно выражал желание избавиться от обвинений партии в коррупции, связанных с судебным делом Эдгара Сависаара, при необходимости и при помощи соглашения.
Не все водители Uber и Taxify декларируют доходы, а их суммы вызывают сомнение (44)
Осенью 2015 года Налогово-таможенный департамент и предоставляющие транспортные услуги фирмы Uber и Taxify сотрудничали над созданием современной платформы, облегчающей декларирование доходов. Теперь доступны первые результаты ее работы.