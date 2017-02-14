14.02.2017, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Истории неграждан о том, как им живется в Эстонии, очереди за бесплатными консервами

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rus.delfi.ee
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Toidupank jagas tasuta konserve
Toidupank jagas tasuta konserveFoto: Andres Putting

Серопаспортники рассказали Delfi о том, как им живется в Эстонии. Продовольственный банк во вторник в последний раз бесплатно раздавал свиные консервы. Первые люди подтянулись к помещениям Продовольственного банка на улице Мериметса в Таллинне к 7:15, хотя двери открыли только в 11 часов. Почему Таллинн не сможет подарить старые троллейбусы украинскому городу?

Foto: Siim Lõvi

50 оттенков серого паспорта. Истории неграждан о том, как им живется в Эстонии (213)

Проблема людей с серыми паспортами в Эстонии остается актуальной. В очередной раз о негражданах вспомнили в связи с высказываниями премьер-министра Эстонии Юри Ратаса. Мы решили дать слово самим серопаспортникам. По разным причинам они попросили не писать их фамилий, но всех герои — настоящие и их данные редакции известны.

RUS Delfi 58 мин
Toidupank jagas tasuta konserve
Toidupank jagas tasuta konserveFoto: Andres Putting

ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Таллинне сотни людей несколько часов стояли в очереди за бесплатными консервами (212)

Продовольственный банк сегодня в последний раз бесплатно раздавал свиные консервы. Первые люди подтянулись к помещениям Продовольственного банка на улице Мериметса в Таллинне к 7:15, хотя двери открыли только в 11 часов.

RUS Delfi 58 мин
Trollid
Foto: Tanel Meos

Старые троллейбусы в подарок: почему Таллинн не сможет помочь украинцам (80)

В январе мэр украинского города Белая Церковь Геннадий Дикий направил письмо и.о. мэра Таллинна Таави Аасу с просьбой пожертвовать им старые троллейбусы LAZ E183.

RUS Delfi 58 мин
ummik
Liikluskaamera

В Таллинне в час-пик произошли три аварии, движение в городе сильно затруднено (17)

Сегодня вечером в Таллинне в час-пик произошли три аварии, в которых пострадали трое человек. Движение сильно затруднено на Таамсааре теэ, Пярнуском шоссе и Ярвевана.

RUS Delfi 58 мин
Tuvastatav naine
Tuvastatav naineFoto: PPA

Полиция просит помощи в установлении личности женщины (28)

Полиция просит помощи в установлении личности женщины (на фото), которая подозревается в совершении мошенничеств в Таллинне и Харьюмаа. На данный момент полиции известно два случая, когда изображенная на фото женщина, согласно подозрению, выманила у жертв деньги.

RUS Delfi 58 мин
Peegel - Jaan Riis kabinet
Nokia 3310. Foto: Eero Vabamägi

Возвращение легенды: ожидается выпуск обновленной версии Nokia 3310 (22)

Финская компания HDM Global планирует выпустить новую версию ”неубиваемого” телефона Nokia 3310. Современная версия культового телефона будет стоить 59 евро (около 3,6 тысяч рублей). Информация об этом появилась на портале VentureBeat, пишет 360tv.ru.

RUS Delfi 58 мин
Politsei fotod naisele ja koerale otsa sõitnud BMWst
Politsei fotod naisele ja koerale otsa sõitnud BMWstFoto: PPA

Взятый под стражу виновник ДТП с летальным исходом ранее был наказан за 4 проступка (64)

Пыхьяская окружная прокуратура подтвердила, что 19-летний молодой человек, который в субботу насмерть сбил женщину и ее собаку на Сютисте теэ в Мустамяэ и скрылся с места происшествия, взят под стражу.

RUS Delfi 58 мин
Seigad Soomest
Foto: Eero Vabamägi

В Хельсинки пьяные эстонцы пытались обворовать квартиру (11)

На выходных в Хельсинки местная полиция задержала двоих мужчин из Эстонии и двоих финнов по подозрению в краже.

RUS Delfi 58 мин
edgar Savisaar, Jüri Ratas
Ekspress Meedia

Центристской партии не удалось избавиться от связанных с делом Сависаара обвинений (11)

Новый председатель Центристской партии Юри Ратас неоднократно выражал желание избавиться от обвинений партии в коррупции, связанных с судебным делом Эдгара Сависаара, при необходимости и при помощи соглашения.

RUS Delfi 58 мин
Foto: Tiit Blaat

Не все водители Uber и Taxify декларируют доходы, а их суммы вызывают сомнение (44)

Осенью 2015 года Налогово-таможенный департамент и предоставляющие транспортные услуги фирмы Uber и Taxify сотрудничали над созданием современной платформы, облегчающей декларирование доходов. Теперь доступны первые результаты ее работы.

RUS Delfi 58 мин
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