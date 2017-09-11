ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Исключение Ивановой из партии и открытие осенней сессии Рийгикогу

Сегодня, 11 сентября, правление Центристской партии исключило из партии Ольгу Иванову и еще 31 человека. Также в этот день открылась осенняя сессия Рийгикогу — президент Кальюлайд в своей речи по этому случаю сказала, что финансирование партий и законотворчество должны стать прозрачнее для людей. Эти и другие новости этого понедельника вы найдете в нашей ежедневной подборке.
ФОТО: Ольга Иванова и еще 31 человек исключены из Центристской партии
Правление Центристской партии обсудило сегодня, среди прочего, судьбу тех центристов, которые на выборах баллотируются в каком-либо другом списке.
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Покинувшие Союз Сависаара центристы: союз создан для реализации личных интересов Ивановой и олигархов
Трое покинувших ”Избирательный союз Сависаара и ”Делового Таллинна” членов Центристской партии — Фейа Ряйм, Марина Корнилина и экс-советник Эдгара Сависаара Андрес-Мариус Розенблатт — разослали открытое письмо, чтобы сообщить о причинах своего ухода из союза.
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ПОЛНЫЙ СПИСОК: На муниципальных выборах по всей Эстонии баллотируются 11 845 человек
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Сегодня Республиканская избирательная комиссия обнародовала список всех кандидатов на выборах в местные самоуправления. Всего кандидатов 11 845.
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Президент Кальюлайд — депутатам Рийгикогу: сделаем так, чтобы эстонцы могли гордиться теми, кто представляет их
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в своей речи по случаю открытия осенней сессии Рийгикогу сказала, что финансирование партий и законотворчество должны стать прозрачнее для людей.
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Ушла из жизни актриса Русского театра Софья Блюхер
Накануне, 10 сентября, на 90-м году жизни скончалась актриса Софья Блюхер, которая сыграла на сцене Русского театра более 100 ролей.
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ГРАФИК: При переезде госучреждений из худших вариантов выбирается лучший
Напротив плана правительственной коалиции по выведению к концу 2019 года одной тысячи рабочих мест за пределы Таллинна на этой неделе появилась очередная ”галочка”, пишет Eesti Päevaeht.
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КАРТА: 20 лет самой масштабной трагедии в Силах обороны Эстонии с момента восстановления независимости
11 сентября 1997 года при совершении марш-броска с острова Суур-Пакри на материк в заливе Курксе утонули и погибли от переохлаждения 14 разведчиков Балтийского батальона Сил обороны Эстонии.
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Как Таллиннский марафон привел к хаосу и почему нельзя провести его в другом месте
По словам главного организатора Таллиннского марафона SEB Мати Лиллиаллика, причиной дорожного хаоса стали выдвинутые в последний момент требования по безопасности, которые не оставили возможности для реогранизации движения и привели к неразберихе.
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Эстонец во Флориде: ураган настолько мощный, что гуляет от побережья к побережью
Работающий во Флоридском университете в Форт-Лодердейл Пеэтер Лаас сказал Delfi, что большинство студентов перед приходом урагана покинули город и что, кроме него, в общежитии осталось всего два человека.
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ГРАФИК: “Жизнь Эстонии в бутылке”. Люди пьют много, но стесняются в этом признаться
Исследование Института развития здоровья показывает, что люди склонны занижать объемы употребляемого ими алкоголя и стыдятся признаться в том, сколько они пьют на самом деле, пишет журналист Eesti Päevaleht Туули Йыэсаар в рамках проекта ”Eesti elu pudelis” (”Жизнь Эстонии в бутылке”).
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ГРАФИК: Как высоко поднялась цена на масло за последние 12 месяцев
Delfi Kasulik скомпоновал данные за последние 12 месяцев, чтобы выяснить, подорожала ли цена масла и насколько. В качестве примера используется 200-граммовая пачка масла Saaremaa.
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ФОТО DELFI: Цветочный рынок на улице Виру закрыт до Рождества
Из-за работ по реконструкции в этом году цветы придется покупать где-нибудь в другом месте, а не на цветочном рынке на улице Виру. Также нет уверенности, вернутся ли те же продавцы цветов на свои прежние торговые точки.
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