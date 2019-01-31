ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью с Сависааром, суд над преступной группировкой и банкротство Weekend

Сегодня, 31 января, мы опубликовали интервью нашего нарвского корреспондента с Эдгаром Сависааром и Олегом Гроссом, которые накануне прилетали в Нарву на вертолете буквально на два с половиной часа. Также в этот день Госпрокуратура отправила в суд уголовное дело, в рамках которого предъявлены обвинения 22 людям и четырем коммерческим объединениям, а погрязший в долгах устроитель фестиваля Weekend подал заявление о банкротстве. Эти и другие новости четверга — в нашей ежедневной подборке.
Интервью: Эдгар Сависаар не жалеет, что помог Яне Тоом с эстонским гражданством, а Олег Гросс обещает нарвитянам самые низкие цены
Основатель Центристской партии Эдгар Сависаар и известный эстонский предприниматель Олег Гросс прилетели в среду на вертолете в Нарву буквально на два с половиной часа. Оба призывают не искать в их визите какой-то символ или политическое заявление, отмечая, что посетили Нарву как старые друзья. В то же время они ответили на некоторые вопросы прессы, а Сависаар пообещал Delfi, что выскажет все, что он думает о текущей ситуации в эстонской политике еще до выборов в Рийгикогу. Loe edasi...
"Скручивание спидометров". Махинации с пробегом транспортных средств перевернули эстонский авторынок с ног на голову
Среди автомобилистов бытует мнение, что при пробеге в 200 000 км машина уже старая. Ложное убеждение, которое вызвано махинациями с показаниями спидометра, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
ВИДЕО: В Ласнамяэ водитель обрубил ветви у высаженной во дворе ели, чтобы выехать из сугроба
Житель дома на улице Ляэнемере теэ в Ласнамяэ выложил видео, на котором видно, как мужчина обрубает ветки у елки. Как оказалось, водителю было не выехать из снега, и он решил подложить что-то под колеса, не найдя ничего лучше, как срубить ветки у растущей во дворе елки. Loe edasi...
Польское мясо больных животных ”не вывозилось из страны”. Но прибыло в Эстонию!
Ärileht на днях писал о скотобойне в Польше, где не выполняли требования пищевой безопасности и выпускали мясо больных животных. Пару дней назад Ветеринарный департамент Польши заверил своих европейских коллег, что это мясо не вывозилось за пределы страны. Вчера же польская организация RASFF — система быстрого оповещения о продуктах и кормах — сообщила, что через фирмы, занимающиеся перепродажей, эта баранина прибыла в другие страны-члены ЕС, в том числе и в Эстонию. На стол потребителя мясо, по словам Ветеринарно-пищевого департамента Эстонии, не попало. Loe edasi...
Начался суд над крупной преступной группировкой: 22 обвиняемых, арест имущества на миллионы
Госпрокуратура отправила в суд уголовное дело, в рамках которого предъявлены обвинения 22 людям и четырем коммерческим объединениям. Loe edasi...
Полиция должна удалить из Facebook видео задержания Хуберта Хирва
США во власти лютых морозов: сейчас в Чикаго холоднее, чем в Антарктиде
В американском городе Чикаго температура опустилась ниже 30 градусов. Семь человек погибло, не работают образовательные учреждения, транспорт встал. Дональд Трамп призывает тепло вернуться. Loe edasi...
EKRE, центристы и зеленые исключили из своих рядов людей с уголовным наказанием
Вчера правление Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) решило исключить из партии 201 человек, имеющих действующее уголовное наказание. Loe edasi...
RIA: масштабная январская утечка данных затронула и сотни тысяч эстонских адресов электронной почты
Строительство восточной границы: первый большой тендер объявлен
Сегодня был объявлен тендер на первый этап строительства восточной границы. Департамент полиции и погранохраны посчитал целесообразным вести строительство поэтапно. Если все пойдет по плану, полностью строительство завершится через семь лет. Loe edasi...
Погрязший в долгах организатор фестиваля Weekend подал заявление о банкротстве
Волостного старейшину Юри Морозова сняли с должности. Против него проголосовали даже свои
30 января волостное собрание Муствеэ выразило недоверие старейшине Юри Морозову (Социал-демократическая партия). В вину бывшему руководителю волости Сааре, который после административной реформы возглавил объединенную волость Муствеэ, вменили некомпетентность. Loe edasi...
В Таллиннском аэропорту эвакуировали прилетевших из Финляндии пассажиров
По сообщению yle, прилетевших из Хельсинки пассажиров в Таллиннском аэропорту эвакуировали из-за того, что из кабины пилота пошел дым. Loe edasi...
Латвия запрещает "пропаганду Кремля": латвийцы останутся без телеканала "Россия РТР"
Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) на заседании 31 января принял решение на три месяца запретить ретрансляцию (в том числе распространение) программу российского телеканала "Россия РТР" на территории Латвии. Loe edasi...
Лучшая спортсменка Эстонии лишилась крупной денежной премии
Пассивная позиция Союза конькобежцев оставила лучшую спортсменку Эстонии на Олимпиаде-2018 Саскию Алусалу без крупной денежной премии. Кто виноват? Loe edasi...
Первый полуфинал Eesti Laul — уже сегодня! За место в финале борется и звезда “Голоса”
Уже 31 января в 19:00 состоится первый полуфинал конкурса Eesti Laul. Прямую трансляцию будут вести телеканалы ETV и ETV+. Давайте же познакомимся с участниками! Loe edasi...