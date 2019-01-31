ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью с Сависааром, суд над преступной группировкой и банкротство Weekend

Основатель Центристской партии Эдгар Сависаар и известный эстонский предприниматель Олег Гросс прилетели в среду на вертолете в Нарву буквально на два с половиной часа. Оба призывают не искать в их визите какой-то символ или политическое заявление, отмечая, что посетили Нарву как старые друзья. В то же время они ответили на некоторые вопросы прессы, а Сависаар пообещал Delfi, что выскажет все, что он думает о текущей ситуации в эстонской политике еще до выборов в Рийгикогу.

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"Скручивание спидометров". Махинации с пробегом транспортных средств перевернули эстонский авторынок с ног на голову

Läbisõidunäiduga valetamine on loonud ostjatele vale ettekujutuse autode tegelikust seisukorrast. Foto: Tiit Blaat

Среди автомобилистов бытует мнение, что при пробеге в 200 000 км машина уже старая. Ложное убеждение, которое вызвано махинациями с показаниями спидометра, пишет Eesti Päevaleht.

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ВИДЕО: В Ласнамяэ водитель обрубил ветви у высаженной во дворе ели, чтобы выехать из сугроба

Житель дома на улице Ляэнемере теэ в Ласнамяэ выложил видео, на котором видно, как мужчина обрубает ветки у елки. Как оказалось, водителю было не выехать из снега, и он решил подложить что-то под колеса, не найдя ничего лучше, как срубить ветки у растущей во дворе елки.

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Польское мясо больных животных ”не вывозилось из страны”. Но прибыло в Эстонию!

фото иллюстративное Foto: Tiit Blaat

ТОП Скандально известный бизнесмен объявлен банкротом и взять с него нечего — гол как сокол Лучшая спортсменка Эстонии лишилась крупной денежной премии Начался суд над крупной преступной группировкой: 22 обвиняемых, арест имущества на миллионы

Ärileht на днях писал о скотобойне в Польше, где не выполняли требования пищевой безопасности и выпускали мясо больных животных. Пару дней назад Ветеринарный департамент Польши заверил своих европейских коллег, что это мясо не вывозилось за пределы страны. Вчера же польская организация RASFF — система быстрого оповещения о продуктах и кормах — сообщила, что через фирмы, занимающиеся перепродажей, эта баранина прибыла в другие страны-члены ЕС, в том числе и в Эстонию. На стол потребителя мясо, по словам Ветеринарно-пищевого департамента Эстонии, не попало.

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Начался суд над крупной преступной группировкой: 22 обвиняемых, арест имущества на миллионы

PAVEL GAMMER Foto: Priit Simson

Госпрокуратура отправила в суд уголовное дело, в рамках которого предъявлены обвинения 22 людям и четырем коммерческим объединениям.

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Полиция должна удалить из Facebook видео задержания Хуберта Хирва

Таллиннский административный суд сегодня решил, что Департамент полиции и погранохраны (PPA) должен удалить из социальной сети Facebook загруженное 16 февраля 2018 года видео задержания Хуберта Хирва.

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США во власти лютых морозов: сейчас в Чикаго холоднее, чем в Антарктиде