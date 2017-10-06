ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью с президентом Кальюлайд и драка учениц профтеха

Сегодня, 6 октября, мы опубликовали выдержки из большого интервью президента Эстонии Керсти Кальюлайд изданию Eesti Päevaleht, а также видео читателя Delfi, на котором запечатлено, как в понедельник возле одного профтеха на западе Эстонии подрались девочки. Эти и другие новости пятницы читайте в нашей ежедневной подборке.

Кальюлайд: что мешает нам оставаться эстонцами, уважая права других людей?

Kersti Kaljulaid Foto: Rauno Volmar

Комментируя свою речь в честь Дня восстановления независимости, в которой она заявила об отсутствии противоречий между национальными ценностями и ценностями либеральной демократии, президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала изданию Eesti Päevaleht, что для того, чтобы оставаться эстонцами, действительно не обязательно ограничивать в правах остальных.

Loe edasi...

Кальюлайд готова приехать в Россию с визитом в случае ратификации пограничного договора

Kersti Kaljulaid Foto: Rauno Volmar

В большом интервью, которое президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала изданию Eesti Päevaleht, была затронута и тема отношений между Эстонией и Россией. Говоря о положении дел, Кальюлайд отметила, что плохие отношения никогда не являлись нашим выбором.

Loe edasi...

Кальюлайд о наркомании: мы должны попытаться спасти тех, кого возможно спасти

Kersti Kaljulaid Foto: Rauno Volmar

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором помимо прочего рассказала о своем видении проблемы алкоголизма и наркомании в стране.

Loe edasi...

Новым главой Больничной кассы избран экс-глава Microsoft Eesti Райн Лаане

Foto: Tiit Blaat

Совет Больничной кассы в пятницу выбрал новым руководителем учреждения бывшего главу Microsoft Eesti Райна Лаане, сообщает rus.err.ee.

Loe edasi...

Исследование: Кылварт покажет на выборах суперрезультат и центристы сохранят в столице единовластие

Согласно проведенному Turu-uuringute AS по заказу Института общественных исследований (MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut) опроса, в результате грядущих выборов Центристская партия может сохранить в Таллинне свое единовластие.

Loe edasi...

ВИДЕО: Две ученицы профтеха выясняли отношения при помощи кулаков

Читатель Delfi прислал в редакцию видео: в понедельник возле одного профтеха на Западе Эстонии подрались девочки. Обе — его ученицы.

Loe edasi...

ВИДЕО: Банда эстонцев ограбила ювелирный магазин на юге Испании

Kaader videost

В распоряжении испанского издания La Voz de Cádiz оказались кадры с камеры наружного наблюдения, на которых запечатлено ограбление ювелирного магазина в городе Кадис в апреле прошлого года. В качестве одного из подозреваемых по этому делу задержан эстонец.

Loe edasi...

Расходы Эстонии на сотрудничество по развитию и гуманитарную помощь резко возрасли: главный получатель — Украина

Humanitaarabi jagamine Avdijivkas, Ukrainas. Pilt on illustreeriv. AP

На днях Министерство иностранных дел Эстонии представило отчет по плану сотрудничества по развитию и предоставления гуманитарной помощи за 2016 год, согласно которому Эстония направила на внешнюю помощь на треть больше средств, чем в 2015 году: 40,3 млн евро против 30,6 млн.

Loe edasi...

Сотрудники суперминистерства стали первыми пользователями гибридных телефонов

Superministeerium Foto: Raido Vint

Новые универсальные устройства, которые одновременно выполняют функции мобильного, стационарного и интернет-телефона, первыми в Эстонии получили сотрудники министерств, расположившихся в здании суперминистерства.

Loe edasi...

Alko1000 планирует в Эстонии глобальное расширение и обещает платить кассирам 750 евро чистыми

Alko1000 kauplus Tartus Anni Õnneleid

К концу 2018 года в Таллинне появится продуктовый магазин Alko1000. По словам руководителя сети Эйнара Виснапуу, новые магазины будут открыты как в Южной Эстонии, так и в столице. Конкретные места он пока не называет.

Loe edasi...

ФОТО: В Таллиннском аэропорту открылся бесплатный спортклуб — первый в Европе

Foto: Ardo Kaljuvee

На этой неделе MyFitness открыл в Таллиннском аэропорту бесплатный спортклуб. Он расположен в зоне для пассажиров. Это — первый в Европе спортивный клуб такого рода.

Loe edasi...

ГРАФИК: Какому мобильному оператору лучше всего удается переманивать к себе чужих клиентов?

Mobilliioperaatori vahetus Foto: Heiki Rebane

Среди трех крупных эстонских предприятий связи довольно обычно, что они пытаются переманить клиентов друг у друга. Смотрите на графике, у кого такая стратегия сработала лучше всего, а кто потерял больше всех.

Loe edasi...

Что делать с шумными соседями, на которых не действуют увещевания полиции?

Lärmakad naabrid kortermajas, fotolavastus Foto: Tiit Blaat

Прослушивание громкой музыки по ночам может привести к временной конфискации музыкального центра, предупреждает Delfi Kasulik.

Loe edasi...