09.04.2018, 21:33

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью с получившим убежище в Эстонии активистом и новый температурный рекорд

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rus.delfi.ee
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Konstantin Tšadlin
Konstantin TšadlinFoto: Andres Putting

Сегодня, 9 апреля, Eesti Päevaleht опубликовал большое интервью с Константином Чадлиным — бывшим активистом "Молодой гвардии", ходатайство которого о предоставлении убежища на прошлой неделе удовлетворила Эстония. А по данным государственной метеослужбы Эстонии, сегодня в 13 часов в Валгамаа в Тырва был побит температурный рекорд: 21,6 градуса тепла! Эти и другие новости понедельника читайте в нашей подборке.

Получивший убежище Чадлин: Россия украла у меня жизнь. И я благодарен Эстонии за то, что она меня спасла

Konstantin Tšadlin sai Eestis varjupaiga, leidis tööd ja võib nüüd rõõmsalt presidendilossi ees poseerida. Foto: Andres Putting

На прошлой неделе Эстония удовлетворила ходатайство бывшего активиста "Молодой гвардии" Константина Чадлина о предоставлении убежища. Молодой человек дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью.
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ФОТО: Есть рекорд! Днем в Валгамаа зарегистрировали 21,6 градуса тепла

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"Купившие“ вид на жительство в Эстонии за миллион евро — головная боль полиции

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