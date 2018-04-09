ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью с получившим убежище в Эстонии активистом и новый температурный рекорд

Сегодня, 9 апреля, Eesti Päevaleht опубликовал большое интервью с Константином Чадлиным — бывшим активистом "Молодой гвардии", ходатайство которого о предоставлении убежища на прошлой неделе удовлетворила Эстония. А по данным государственной метеослужбы Эстонии, сегодня в 13 часов в Валгамаа в Тырва был побит температурный рекорд: 21,6 градуса тепла! Эти и другие новости понедельника читайте в нашей подборке.
Получивший убежище Чадлин: Россия украла у меня жизнь. И я благодарен Эстонии за то, что она меня спасла
На прошлой неделе Эстония удовлетворила ходатайство бывшего активиста "Молодой гвардии" Константина Чадлина о предоставлении убежища. Молодой человек дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью. Loe edasi...
ФОТО: Есть рекорд! Днем в Валгамаа зарегистрировали 21,6 градуса тепла
Почему ушел Осиновский, или 10 соображений об отныне (частично) нетрудоспособном правительстве
Отход от правительственных дел председателя соцдемов и министра здоровья и труда Евгения Осиновского может оказаться живительным как для него, так и для соцдемов, но уж точно не дня правительства. Его шаг направит правительство на частичный холостой ход, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Lufthansa отменит 800 рейсов 10 апреля из-за забастовок в аэропортах
Авиакомпания Lufthansa объявила об отмене 800 рейсов во вторник, 10 апреля, в связи с забастовками в четырех аэропортах Германии. Изменения в расписании затронут около 90 тыс. пассажиров, говорится в заявлении компании. Loe edasi...
На мясокомбинате в Раквере произошла утечка аммиака
В Тартумаа погибли женщина и собака: слишком рано задвинут шибер дымохода
8 апреля в 9:37 сообщили, что В Тартумаа в волости Варнья на улице Кеск в доме нашли тело 72-летней женщины и труп собаки. Loe edasi...
В Тартумаа 4-летний мальчик и его бабушка провалились под лед, их спас случайный прохожий
В Тартумаа в поселке Луунья на пристани на берегу Эмайыги 4-летний мальчик провалился под лед. Бросившаяся его спасать и прыгнувшая в воду бабушка также чуть не утонула. Обоих спасли благодаря увидевшей произошедшее и поспешившей на помощь женщине. Loe edasi...
Нарва готова доплачивать будущему арендатору городского туалета 1200 евро в месяц
Нарвские чиновники убедились в том, что без дотирования со стороны муниципалитета городскому туалету на Петровской площади, которая скоро превратится в первую муниципальную платную парковку в Нарве, не выжить. Между тем, нет ничего нового в том, что арендатору хотят доплачивать 1200 евро в месяц — до 2011 года расходы на содержание туалета компенсировал именно город. Loe edasi...
Читатели недовольны: из-за ”Дуют все” образовались ужасные пробки!
В редакцию Delfi обратилось несколько человек и пожаловались на неудобства, которые доставил им сегодняшний масштабный рейд ”Дуют все”. Loe edasi...
ФОТО читателя Delfi: Вот это номер! По Нарвскому шоссе бегает медведь
Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, на которой видно, как по дороге бежит медведь. Loe edasi...