ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью с получившим убежище в Эстонии активистом и новый температурный рекорд

ФОТО: Есть рекорд! Днем в Валгамаа зарегистрировали 21,6 градуса тепла

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

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"Купившие“ вид на жительство в Эстонии за миллион евро — головная боль полиции

фото иллюстративное Toom Tragel

Департамент полиции и погранохраны при выдаче вида на жительство крупному инвестору должен оценивать обстоятельства, а это не является задачей ведомства, пишет Ärileht.

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Харьюский уездный суд вынес решение по иску BLRT Grupp к Анастасии Коваленко

Foto: Priit Simson

Анастасия Коваленко сообщила Delfi, что Харьюский уездный суд не удовлетворил иск концерна BLRT Grupp против нее. При этом ранее BLRT Grupp сообщил в пресс-релизе, что суд, напротив, вынес решение в пользу концерна.

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Почему ушел Осиновский, или 10 соображений об отныне (частично) нетрудоспособном правительстве

Raamatuesitlus Foto: Jaanus Lensment

Отход от правительственных дел председателя соцдемов и министра здоровья и труда Евгения Осиновского может оказаться живительным как для него, так и для соцдемов, но уж точно не дня правительства. Его шаг направит правительство на частичный холостой ход, пишет Eesti Päevaleht.

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Lufthansa отменит 800 рейсов 10 апреля из-за забастовок в аэропортах

Foto: Andres Putting

Авиакомпания Lufthansa объявила об отмене 800 рейсов во вторник, 10 апреля, в связи с забастовками в четырех аэропортах Германии. Изменения в расписании затронут около 90 тыс. пассажиров, говорится в заявлении компании.​

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