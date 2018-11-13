ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью с новым главредом ETV+, страсти вокруг ее гражданства и жалобы на водителей автобусов из-за русской музыки

На прошлой неделе в Языковую инспекцию поступила жалоба, согласно которой водители таллиннских автобусов маршрутов №67 и №68 часто громко слушают русскоязычные радиостанции — утверждается, что это раздражает пассажиров, пишет rus.err.ee.

Loe edasi...

ФОТО: На водопаде Валасте установили новую лестницу, откуда открываются невероятные виды

Valaste matkarada, trepid. Foto: Sven Arbet

Спустя восемь лет посетители вновь смогут пройти по лестнице и насладиться видами на самый высокий водопад стран Балтии, а также панорамой морского берега волости Тойла.

Loe edasi...

Руководитель Porto Franco критикует T1: хороший центр к моменту открытия должен быть заполнен арендаторами

Porto Franco Foto: Porto Franco

Если руководитель открывшегося в пятницу T1 Mall of Tallinn, итальянец, сказал, что центр к моменту открытия и не должен быть заполнен арендаторами, то против этого возражает руководитель строящегося в центре города Porto Franco.

Loe edasi...

Представительство Крыма в Евросоюзе начнет работу в следующем году

Euroopa Komisjon. Foto: Scanpix, AFP

Представительство российского Крыма появится в Брюсселе в первой половине 2019 года и станет первой общественной организацией на территории Евросоюза (ЕС), которая на законных основаниях будет лоббировать интересы полуострова, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на сопредседателя V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрея Назарова.

Loe edasi...

Утечка документов Сил обороны: угон транспорта, 4,8 промилле за четыре часа и другие веселые алкогольные истории из армии

Suurõppus Siil kogunemine Võrus Foto: Hendrik Osula

Утечка информации из регистра документов Сил обороны привела к обнародованию десятков предназначенных для внутреннего пользования документов, рассказывающих об употреблении алкоголя в армии. Кроме всего прочего там были указаны данные пьяниц, их уровень опьянения и порой забавные объяснительные.

Loe edasi...

Куда поехать отдыхать туристам с серым паспортом, если во многие страны трудно или невозможно оформить визу

фото иллюстративное Foto: Scanpix, Sputnik

Год назад многие туристы-серопаспортники столкнулись с серьезной проблемой: отпуск в Египте пришлось перенести или даже отменить, так как Каир выставил новые требования на въезд для лиц без гражданства. За этот год ситуация лучше не стала.

Loe edasi...

В Виймси десятки молодых людей планировали массовую драку

Foto on illustreeriv. Foto: Argo Ingver

В прошлую субботу вечером в Виймси группа молодых людей планировала массовую драку, но вмешательство полиции помогло избежать худшего.

Loe edasi...

Парадокс: пиво в Латвии подорожало, но разница с эстонскими магазинами увеличилась

aastaõpu piirikaubandus Foto: Ago Tammik

Если средняя цена ящика Saku Originaal 5,2% в 2016 и 2017 гг составляла 12,99 евро, то в этом году — уже 17,99 евро. В приграничных магазинах Латвии такой же ящик в 2016-2017 гг стоил 8,99 евро, а сейчас 10,99 евро. Несмотря на произошедший в Латвии рост, разница в ценах между Эстонией и Латвией увеличилась еще больше в пользу последней, следует из ежегодника Института развития здоровья.

Loe edasi...