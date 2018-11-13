ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью с новым главредом ETV+, страсти вокруг ее гражданства и жалобы на водителей автобусов из-за русской музыки

Delfi пригласил нового главреда ETV+ в нашу студию, чтобы обсудить настоящее и будущее канала, поговорить о планах и получить ответы на непростые вопросы, которые в свое время доставили немало неприятностей ее предшественнице на данном посту. Также сегодня некоторые умы оказались взбудоражены тем, что Екатерина Таклая имеет гражданство РФ. В центре внимания оказались и водители автобусов №67 и №68. Читайте все самое интересное в нашей подборке!
СТУДИЯ DELFI | Главный редактор ETV+ Екатерина Таклая: моя точка зрения не будет влиять на риторику и дискурс телеканала
Одна из главных интриг в сфере русской журналистики в Эстонии наконец получила свое решение: новым главным редактором телеканала ETV+ была избрана Екатерина Таклая, руководитель новостного портала rus.err.ee. Мы пригласили Екатерину в нашу студию, чтобы обсудить настоящее и будущее канала, поговорить о планах и получить ответы на непростые вопросы, которые в свое время доставили немало неприятностей ее предшественнице на данном посту. Loe edasi...
Российское гражданство нового главреда ETV+ может стать для нее проблемой
Совет общественно-правового телерадиовещания может начать обсуждение вопроса гражданства Екатерины Таклая, избранной новым главным редактором русскоязычного телевизионного канала ETV+. Loe edasi...
На водителей автобусов №67 и №68 пожаловались: громко играет радио на русском языке
На прошлой неделе в Языковую инспекцию поступила жалоба, согласно которой водители таллиннских автобусов маршрутов №67 и №68 часто громко слушают русскоязычные радиостанции — утверждается, что это раздражает пассажиров, пишет rus.err.ee. Loe edasi...
ФОТО: На водопаде Валасте установили новую лестницу, откуда открываются невероятные виды
Спустя восемь лет посетители вновь смогут пройти по лестнице и насладиться видами на самый высокий водопад стран Балтии, а также панорамой морского берега волости Тойла. Loe edasi...
Руководитель Porto Franco критикует T1: хороший центр к моменту открытия должен быть заполнен арендаторами
Если руководитель открывшегося в пятницу T1 Mall of Tallinn, итальянец, сказал, что центр к моменту открытия и не должен быть заполнен арендаторами, то против этого возражает руководитель строящегося в центре города Porto Franco. Loe edasi...
Представительство Крыма в Евросоюзе начнет работу в следующем году
Представительство российского Крыма появится в Брюсселе в первой половине 2019 года и станет первой общественной организацией на территории Евросоюза (ЕС), которая на законных основаниях будет лоббировать интересы полуострова, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на сопредседателя V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрея Назарова. Loe edasi...
Утечка документов Сил обороны: угон транспорта, 4,8 промилле за четыре часа и другие веселые алкогольные истории из армии
Утечка информации из регистра документов Сил обороны привела к обнародованию десятков предназначенных для внутреннего пользования документов, рассказывающих об употреблении алкоголя в армии. Кроме всего прочего там были указаны данные пьяниц, их уровень опьянения и порой забавные объяснительные. Loe edasi...
Куда поехать отдыхать туристам с серым паспортом, если во многие страны трудно или невозможно оформить визу
Год назад многие туристы-серопаспортники столкнулись с серьезной проблемой: отпуск в Египте пришлось перенести или даже отменить, так как Каир выставил новые требования на въезд для лиц без гражданства. За этот год ситуация лучше не стала. Loe edasi...
В Виймси десятки молодых людей планировали массовую драку
В прошлую субботу вечером в Виймси группа молодых людей планировала массовую драку, но вмешательство полиции помогло избежать худшего. Loe edasi...
Парадокс: пиво в Латвии подорожало, но разница с эстонскими магазинами увеличилась
Если средняя цена ящика Saku Originaal 5,2% в 2016 и 2017 гг составляла 12,99 евро, то в этом году — уже 17,99 евро. В приграничных магазинах Латвии такой же ящик в 2016-2017 гг стоил 8,99 евро, а сейчас 10,99 евро. Несмотря на произошедший в Латвии рост, разница в ценах между Эстонией и Латвией увеличилась еще больше в пользу последней, следует из ежегодника Института развития здоровья. Loe edasi...
Полиция расследует коррупционное дело главы Таллиннского коммунального департамента
Очевидно, расследование затрагивает тесно связанные финансовые дела Таллиннского коммунального департамента и MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse Ühing, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Пациент Вильяндиской больницы выбросился в окно
61-летний мужчина, находившийся на лечении в отделении внутренних болезней Вильяндиской больницы, во вторник утром выбросился из палаты в окно и умер от полученных в результате падения травм, передает rus.err.ee. со ссылкой на Sakala. Loe edasi...
ФОТО: Серену признали женщиной года в мужском журнале
37-летняя американка Серена Уильямс признана женщиной года по версии мужского журнала GQ. Loe edasi...
Экс-реформисты Имре Соояэр и Андрей Коробейник пойдут на выборы по списку Центристской партии