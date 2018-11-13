13.11.2018, 21:40

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью с новым главредом ETV+, страсти вокруг ее гражданства и жалобы на водителей автобусов из-за русской музыки


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью с новым главредом ETV+, страсти вокруг ее гражданства и жалобы на водителей автобусов из-за русской музыки
Foto: Andres Putting

Delfi пригласил нового главреда ETV+ в нашу студию, чтобы обсудить настоящее и будущее канала, поговорить о планах и получить ответы на непростые вопросы, которые в свое время доставили немало неприятностей ее предшественнице на данном посту. Также сегодня некоторые умы оказались взбудоражены тем, что Екатерина Таклая имеет гражданство РФ. В центре внимания оказались и водители автобусов №67 и №68. Читайте все самое интересное в нашей подборке!

СТУДИЯ DELFI | Главный редактор ETV+ Екатерина Таклая: моя точка зрения не будет влиять на риторику и дискурс телеканала

ETV+'i peatoimetajaks asuv Ekaterina Taklaja Foto: Ilmar Saabas

Одна из главных интриг в сфере русской журналистики в Эстонии наконец получила свое решение: новым главным редактором телеканала ETV+ была избрана Екатерина Таклая, руководитель новостного портала rus.err.ee. Мы пригласили Екатерину в нашу студию, чтобы обсудить настоящее и будущее канала, поговорить о планах и получить ответы на непростые вопросы, которые в свое время доставили немало неприятностей ее предшественнице на данном посту.
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Российское гражданство нового главреда ETV+ может стать для нее проблемой

Foto: Sergei Stepanov, NPA

Совет общественно-правового телерадиовещания может начать обсуждение вопроса гражданства Екатерины Таклая, избранной новым главным редактором русскоязычного телевизионного канала ETV+.
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На водителей автобусов №67 и №68 пожаловались: громко играет радио на русском языке

Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busse Foto: Madis Veltman

На прошлой неделе в Языковую инспекцию поступила жалоба, согласно которой водители таллиннских автобусов маршрутов №67 и №68 часто громко слушают русскоязычные радиостанции — утверждается, что это раздражает пассажиров, пишет rus.err.ee.
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