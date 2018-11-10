ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью с бывшей женой Сависаара, коллапс на парковке T1, пожар в питерской ”Ленте” и победа ”Калью” в чемпионате Эстонии

По мнению городского секретаря Нарвы Антса Лийметса, выпуск новой муниципальной газеты имеет один щекотливый нюанс, а именно языковой, пишет "Нарвская газета".

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Почему в Таллинне опять дорожает тепло, а в Ида-Вирумаа оно дешевеет?

Tallinna vaated ja ilm 31.01.2012 Foto: Annika Haas

Октябрь две печальные новости: во‑ первых, поставщики тепла хотят вскоре ввести и сетевую плату, что для простых людей, скорее всего, будет означать, что платить за тепло они станут еще больше. А во‑ вторых, фирма Utilitas, которая обслуживает львиную долю клиентов столицы, вновь подняла цены на теплоэнергию. При этом в Ида-Вирумаа цена или не растет, или даже снижается. Почему так происходит, и выясняла ”МК-Эстония”.

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Следующую неделю президент ЭР Керсти Кальюлайд проведет в Ида-Вирумаа. Где именно она побывает?

President Kaljulaid Narvas Foto: Jaanus Lensment

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд следующую неделю вновь проведет в Ида-Вируском уезде, где встретится с представителями местной общественности, информирует rus.err.ee.

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Бывшая жена Эдгара Сависаара Вилья Тоомаст: может случиться, что он виновен. Но я очень надеюсь, что в тюрьму его не посадят

Priit Simson

Бывшая жена бывшего мэра Таллинна и бывшего лидера Центристской партии Эдгара Сависаара Вилья Тоомаст (56) сказала в большом интервью изданию LP, что Сависаару нужно позволить в спокойствии провести старость.

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С 2019 года Россия начнет взимать пошлину за ввоз товаров дороже 500 евро, понизив планку в три раза

NARVA foto: tanel mazur

В России и других странах Евразийского экономического союза (ЕЭС) с 1 января будущего года втрое снизится порог беспошлинного провоза товаров наземным транспортом. Такое решение принял Совет Евразийской экономической комиссии, документ опубликован на сайте ЕЭС в начале ноября.

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Полезно знать: когда с виновника аварии можно востребовать расходы на аренду автомобиля?

Foto: Kenno Soo

Пострадавшая в аварии сторона может внезапно стать пешеходом и, в худшем случае, это может продлиться несколько месяцев. В некоторых случаях, в этот период времени для жизненно важных поездок не получается также воспользоваться общественным транспортом, или транспортное средство буквально необходимо для ежедневного заработка. И зачастую нет другого решения, кроме как взять автомобиль в аренду.

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ФОТО: "Калью" выиграл чемпионат Эстонии и заработал 800 000 евро

Premium liiga Nõmme Kalju - Narva Trans Foto: Karli Saul

В заключительном туре чемпионата Эстонии по футболу "Калью" предсказуемо победил на своем поле нарвский "Транс" - 4:1 (2:0). Этот успех принес ныммесцам золотые медали.

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В Валгамаа при пожаре погиб человек