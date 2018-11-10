ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью с бывшей женой Сависаара, коллапс на парковке T1, пожар в питерской ”Ленте” и победа ”Калью” в чемпионате Эстонии

Бывшая жена Эдгара Сависараа Вилья Тоомаст допускает, что Сависаара признают виновным, но надеется на то, что не посадят.
Помпезно открывшийся таллиннский торговый центр Т1 уже второй день доставляет неудобства посетителям, которые сегодня сами виноваты — их было слишком много.
Футбольный клуб ”Калью” победил в чемпионате Эстонии, заработав 800 тысяч евро.
Сгорел петербургский гипермаркет ”Лента”.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
В Петербурге сгорел и обрушился гипермаркет "Лента", есть пострадавшие
В Санкт-Петербурге почти полностью сгорел гипермаркет "Лента" на Обводном канале. По информации городского главка МЧС, сигнал о пожаре поступил в 8:30, передает "Интерфакс". Площадь пожара, которому присвоен третий номер сложности, составила 4800 квадратных метров, полностью обрушилась кровля на площади 3200 кв. м. Loe edasi...
Городской секретарь Нарвы Антс Лйиметс считает, что муниципальная газета должна обязательно выходить на эстонском языке. "Эстонцы будут требовать"
По мнению городского секретаря Нарвы Антса Лийметса, выпуск новой муниципальной газеты имеет один щекотливый нюанс, а именно языковой, пишет "Нарвская газета". Loe edasi...
Почему в Таллинне опять дорожает тепло, а в Ида-Вирумаа оно дешевеет?
Октябрь две печальные новости: во‑ первых, поставщики тепла хотят вскоре ввести и сетевую плату, что для простых людей, скорее всего, будет означать, что платить за тепло они станут еще больше. А во‑ вторых, фирма Utilitas, которая обслуживает львиную долю клиентов столицы, вновь подняла цены на теплоэнергию. При этом в Ида-Вирумаа цена или не растет, или даже снижается. Почему так происходит, и выясняла ”МК-Эстония”. Loe edasi...
Следующую неделю президент ЭР Керсти Кальюлайд проведет в Ида-Вирумаа. Где именно она побывает?
Бывшая жена Эдгара Сависаара Вилья Тоомаст: может случиться, что он виновен. Но я очень надеюсь, что в тюрьму его не посадят
Бывшая жена бывшего мэра Таллинна и бывшего лидера Центристской партии Эдгара Сависаара Вилья Тоомаст (56) сказала в большом интервью изданию LP, что Сависаару нужно позволить в спокойствии провести старость. Loe edasi...
С 2019 года Россия начнет взимать пошлину за ввоз товаров дороже 500 евро, понизив планку в три раза
В России и других странах Евразийского экономического союза (ЕЭС) с 1 января будущего года втрое снизится порог беспошлинного провоза товаров наземным транспортом. Такое решение принял Совет Евразийской экономической комиссии, документ опубликован на сайте ЕЭС в начале ноября. Loe edasi...
Полезно знать: когда с виновника аварии можно востребовать расходы на аренду автомобиля?
Пострадавшая в аварии сторона может внезапно стать пешеходом и, в худшем случае, это может продлиться несколько месяцев. В некоторых случаях, в этот период времени для жизненно важных поездок не получается также воспользоваться общественным транспортом, или транспортное средство буквально необходимо для ежедневного заработка. И зачастую нет другого решения, кроме как взять автомобиль в аренду. Loe edasi...
ФОТО: "Калью" выиграл чемпионат Эстонии и заработал 800 000 евро
В заключительном туре чемпионата Эстонии по футболу "Калью" предсказуемо победил на своем поле нарвский "Транс" - 4:1 (2:0). Этот успех принес ныммесцам золотые медали. Loe edasi...
В Валгамаа при пожаре погиб человек
Сегодня в 11.51 в Центр спасения сообщили о том, что в многоквартирном доме в волости Тырва, что в Валгамаа, чувствуется запах дыма. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в однокомнатной квартире происходит пожар. Loe edasi...
ФОТО: Партия "Богатство жизни" набрала необходимые для участия в выборах в Рийгикогу 500 человек
НКО "Богатство жизни" (Elurikkuse erakond) на проходящем в Тюри мозговом штурме набрало необходимо для участия в парламентских выборах 500 членов партии, сообщает rus.err.ee. Loe edasi...
Газета: Трамп травмировал президентов стран Балтии, обвинив в начале войны в Югославии и призвав к хорошим отношениям с Россией
Во второй день после открытия столичного торгового центра T1 наплыв покупателей привел к коллапсу на парковке
Сегодня в обеденное время на парковке нового таллиннского торгового центра Т1, открыто я пятницу, образовались пробки, в которых многие застряли надолго. Представитель торгового центра заяверяет, что проблема решена, а ее причиной был невероятный наплав покупателей. Loe edasi...
Назойливые торговые агенты заполонили торговые центры: как грамотно их "отшить"?
Редактор потребительной рубрики Kasulik Кристьян Атс Мяги рассуждает о заполонивших торговые центры страны торговых агентах. Loe edasi...
Итоги первой недели работы Taxify в Нарве: возможно, фирма будет доплачивать водителям и после ноября
Taxify поразил нарвитян супернизкими ценами, которые предлагает в первый месяц работы в городе — бывают поездки и по 1 евро. Традиционные таксофирмы предполагают, что декабрь станет холодным душем для связавшихся с Taxify водителей, а в самой фирме настроены оптимистично, но допускают, что ”гарантия доплаты будет продлена и в последующие месяцы”. Loe edasi...
Бывший австрийский военный признался в работе на Россию
Отставной полковник австрийской армии, подозреваемый в шпионаже в пользу России, дал признательные показания. Об этом изданию Die Presse рассказал источник в Министерстве обороныАвстрии. Loe edasi...