ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью с Андрусом Ансипом и решение относительно переноса Академии МВД

Сегодня, 30 марта, Eesti Päevaleht опубликовала интервью с вице-президентом Еврокомиссии Андрусом Ансипом, в котором он рассказал о своем взгляде на работу нового правительства, проблемы кибербезопасности и апрельские события десятилетней давности. Также в этот день правительство решило, что в Нарве откроют колледж Академии внутренней безопасности, а нынешние учебные комплексы в Таллинне, Вяйке-Маарья и Пайкузе сохранятся. Об этом и многом другом — в нашей подборке новостей этого четверга.
Андрус Ансип — о кибербезопасности, ”экспериментах” над Эстонией и апрельских событиях десятилетней давности
Вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором рассказал о своем взгляде на работу нового правительства, проблемы кибербезопасности и апрельские события десятилетней давности.
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В Нарве откроют колледж Академии внутренней безопасности, полный перенос академии отменяется
На сегодняшнем заседании кабинета правительства решили, что в Нарве откроют Колледж академии внутренней безопасности. Одновременно сегодняшний шаг означает, что нынешние учебные комплексы в Таллинне, Вяйке-Маарья и Пайкузе сохранятся.
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Владельцы сотен тысяч ID-карт не смогут принять участие в э-выборах
Огромное число ID-карт не работают с новым программным обеспечением, используемым для э-выборов. Как пишет Geenius.ee, два года назад были выданы эти ID-карты, имеющие небольшую проблему с сертификатами.
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ФОТО DELFI: Встреча Ратаса и Корба с жителями Ласнамяэ — оба опоздали, премьер говорил по-эстонски
Сегодня в культурном центре "Линдакиви" прохошла встреча премьер-министра Юри Ратаса и министра государственного администрирования Михаила Корба с жителями Ласнамяэ. Целью мероприятия было обсудить, что и как делает Центристская партия в правительстве.
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ФОТО DELFI: "Мы против!" В Пыхья-Таллинне обсудили открытие пункта обмена шприцев
Сегодня в 17:00 в школе Карьямаа началось обсуждение пункта обмена шприцев, который планируется открыть в районе Пыхья-Таллинн на улице Ситси в помещении бывшего магазина стройматериалов. Жители района и управа выступают против этой инициативы. Институт развития здоровья ищет лучшие решения.
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ФОТО: Должность ректора Тартуского университета продолжит занимать Волли Калм
Сегодня состоящая из 250 членов коллегия выборщиков Тартуского университета, куда входят совет, сенат, советы факультетов и представители студентов, выбрала нового ректора университета.
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Экс-советник канцлера права признан виновным в совращении несовершеннолетних
Сегодня Харьюский уездный суд признал бывшего советника канцлера права Яануса Конса (31) виновным в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев, которое ввиду укороченного производства было сокращено на треть.
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ФОТО: В творческом городке Telliskivi скончался 50-летний строитель
Сегодня в творческом городке Telliskivi в Таллинне погиб 50-летний мужчина.
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Пьяный капитан чуть не разбил эстонское судно о берег Швеции
В Швеции судят капитана эстонского судна Helt, который будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения чуть не разбил корабль о шведский берег.
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ВИДЕО: Бои за Затоку: маленький украинский курорт противится эстонским инвестициям
Не так давно, 9 марта 2017 года, в сети появилось одно примечательное видео под названием ”Республика Затока. Игра на выживание”. Эстонским зрителям оно может быть интересно тем, что в нем рассказывается про известного эстонского предпринимателя Марселя Вихмана, который много лет пытается реализовать проект застройки курортной зоны в украинской Затоке.
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ФОТО: Обманутые эстонскими бизнесменами россияне продолжают отстаивать свои права
В пятницу, 24 марта, с 15:00 до 18:00 дольщики ЖК ”Ванино” провели согласованный пикет у Эстонского консульства в Санкт-Петербурге.
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В Ласнамяэ открылся Дом здоровья
Сегодня, 30 марта, в Ласнамяэ открылся Дом здоровья, где будут предлагаться наиболее разносторонние и медицинские услуги.
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Зима возвращается? В пятницу ожидаются снег и мокрый снег
По сообщению метеослужбы, в ночь на пятницу на островах ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, которые к утру дойдут и до материка.
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Местная ”Санта-Барбара”: как одну семью закрутило в нескончаемом водовороте событий
Развод — тяжелое испытание для любой семьи, но когда в дело вступают миллионы, то есть риск испачкаться основательно, пишет Eesti Ekspress.
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"Pealtnägija": самым опасным дорожным хулиганом Эстонии является пенсионерка из Ласнамяэ
Передача ”Pealtnägija” (”Очевидец”) показала сюжет о ”самом опасном участнике дорожного движения Эстонии” — пенсионерке из Ласнамяэ Валентине Тереховой, которую пользователи интернета окрестили ”Субарик”.
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