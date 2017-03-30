ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью с Андрусом Ансипом и решение относительно переноса Академии МВД

Сегодня, 30 марта, Eesti Päevaleht опубликовала интервью с вице-президентом Еврокомиссии Андрусом Ансипом, в котором он рассказал о своем взгляде на работу нового правительства, проблемы кибербезопасности и апрельские события десятилетней давности. Также в этот день правительство решило, что в Нарве откроют колледж Академии внутренней безопасности, а нынешние учебные комплексы в Таллинне, Вяйке-Маарья и Пайкузе сохранятся. Об этом и многом другом — в нашей подборке новостей этого четверга.

Андрус Ансип — о кибербезопасности, ”экспериментах” над Эстонией и апрельских событиях десятилетней давности

Foto: Andres Putting

Вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором рассказал о своем взгляде на работу нового правительства, проблемы кибербезопасности и апрельские события десятилетней давности.

Loe edasi...

В Нарве откроют колледж Академии внутренней безопасности, полный перенос академии отменяется

фото иллюстративное Foto: Rene Suurkaev

На сегодняшнем заседании кабинета правительства решили, что в Нарве откроют Колледж академии внутренней безопасности. Одновременно сегодняшний шаг означает, что нынешние учебные комплексы в Таллинне, Вяйке-Маарья и Пайкузе сохранятся.

Loe edasi...

Владельцы сотен тысяч ID-карт не смогут принять участие в э-выборах

FOTO: Marko Mumm

Огромное число ID-карт не работают с новым программным обеспечением, используемым для э-выборов. Как пишет Geenius.ee, два года назад были выданы эти ID-карты, имеющие небольшую проблему с сертификатами.

Loe edasi...

ФОТО DELFI: Встреча Ратаса и Корба с жителями Ласнамяэ — оба опоздали, премьер говорил по-эстонски

Ratas ja Korb Lasnamäel Foto: Andres Putting

Сегодня в культурном центре "Линдакиви" прохошла встреча премьер-министра Юри Ратаса и министра государственного администрирования Михаила Корба с жителями Ласнамяэ. Целью мероприятия было обсудить, что и как делает Центристская партия в правительстве.

Loe edasi...

ФОТО DELFI: "Мы против!" В Пыхья-Таллинне обсудили открытие пункта обмена шприцев

Süstlavahetuspunkti asukoha vastane koosolek Foto: Priit Simson

Сегодня в 17:00 в школе Карьямаа началось обсуждение пункта обмена шприцев, который планируется открыть в районе Пыхья-Таллинн на улице Ситси в помещении бывшего магазина стройматериалов. Жители района и управа выступают против этой инициативы. Институт развития здоровья ищет лучшие решения.

Loe edasi...

ФОТО: Должность ректора Тартуского университета продолжит занимать Волли Калм

Foto: Anni Õnneleid

Сегодня состоящая из 250 членов коллегия выборщиков Тартуского университета, куда входят совет, сенат, советы факультетов и представители студентов, выбрала нового ректора университета.

Loe edasi...

Экс-советник канцлера права признан виновным в совращении несовершеннолетних

Сегодня Харьюский уездный суд признал бывшего советника канцлера права Яануса Конса (31) виновным в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев, которое ввиду укороченного производства было сокращено на треть.

Loe edasi...

ФОТО: В творческом городке Telliskivi скончался 50-летний строитель

Telliskivi loomelinnak Foto: Taavi Sepp

Сегодня в творческом городке Telliskivi в Таллинне погиб 50-летний мужчина.

Loe edasi...

Пьяный капитан чуть не разбил эстонское судно о берег Швеции

В Швеции судят капитана эстонского судна Helt, который будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения чуть не разбил корабль о шведский берег.

Loe edasi...

ВИДЕО: Бои за Затоку: маленький украинский курорт противится эстонским инвестициям

Не так давно, 9 марта 2017 года, в сети появилось одно примечательное видео под названием ”Республика Затока. Игра на выживание”. Эстонским зрителям оно может быть интересно тем, что в нем рассказывается про известного эстонского предпринимателя Марселя Вихмана, который много лет пытается реализовать проект застройки курортной зоны в украинской Затоке.

Loe edasi...

ФОТО: Обманутые эстонскими бизнесменами россияне продолжают отстаивать свои права

Фото: дольщики Ванино

В пятницу, 24 марта, с 15:00 до 18:00 дольщики ЖК ”Ванино” провели согласованный пикет у Эстонского консульства в Санкт-Петербурге.

Loe edasi...

В Ласнамяэ открылся Дом здоровья

Lasnamäe Tervisemaja Foto: ANDRES TEISS, Pressifoto

Сегодня, 30 марта, в Ласнамяэ открылся Дом здоровья, где будут предлагаться наиболее разносторонние и медицинские услуги.

Loe edasi...

Зима возвращается? В пятницу ожидаются снег и мокрый снег

Foto on illustreeriv. Foto: Andres Putting

По сообщению метеослужбы, в ночь на пятницу на островах ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, которые к утру дойдут и до материка.

Loe edasi...

Местная ”Санта-Барбара”: как одну семью закрутило в нескончаемом водовороте событий

JAYA SHIVANI: Iiri vanahärra tahtis elu lõpetada mugavas haiglas, aga selleks kogutud raha kadus Katrin Silmani näppude kaudu. Andres Haabu

Развод — тяжелое испытание для любой семьи, но когда в дело вступают миллионы, то есть риск испачкаться основательно, пишет Eesti Ekspress.

Loe edasi...

"Pealtnägija": самым опасным дорожным хулиганом Эстонии является пенсионерка из Ласнамяэ

Передача ”Pealtnägija” (”Очевидец”) показала сюжет о ”самом опасном участнике дорожного движения Эстонии” — пенсионерке из Ласнамяэ Валентине Тереховой, которую пользователи интернета окрестили ”Субарик”.

Loe edasi...