ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью Рыйваса, ковер для ЭР и скидки в магазинах

Сегодня президент Керсти Кальюлайд посетила Эстонский музей под открытым небом, где в рамках проекта "Koome Eesti rahva ajalukku" ("Соткем историю эстонского народа") приняла участие в создании ковра, посвященного столетию ЭР. Также Delfi опубликовал интервью Рыйваса, в котором тот рассказал о том, зачем на самом деле ездил в Малайзию и Сингапур. Об этих и других самых интересных событиях дня — в нашей традиционной подборке.

Рыйвас по следам визита в Малайзию: мне многие говорили, что для Эстонии лучшего менеджера по продажам не найти

Kui nüüd järgmine kord mõni ettevõte küsib, kas mul on huvi neid välisreisil aidata, siis lähen ikka, ütleb Taavi Rõivas. Foto: Hendrik Osula

В свете разгоревшегося вокруг Таави Рыйваса секс-скандала на задний план отошла действительная цель эстонской делегации. Рыйвас дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором впервые подробно рассказал о том, что он делал в ходе той злополучной поездки в Малайзию и Сингапур.

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АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1994-го: Россия не спешит выводить войска из Эстонии

После восстановления независимости довольно быстро выяснилось, что Россия не собирается отзывать свои войска из Эстонии. В ее распоряжении находилось более 1565 объектов по всей Эстонии.

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ВИДЕО: В Эстонии сообщают о пропаже 3000 человек ежегодно: ищут ли их вообще?

В Эстонии сообщают об исчезновении примерно 3000 человек ежегодно. Большинство из них довольно скоро объявляются сами, но для поисков некоторых приходится разворачивать масштабные операции и обращаться в прессу.

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Все, что душе угодно: самые дешевые, дорогие и странные квартиры Ласнамяэ

Andres Putting

С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. Сегодня цены на самые недорогие квартиры в Ласнамяэ остаются на уровне почти 30 000 евро. А что насчет самых дорогих?

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ВИДЕО: Эти акцизы и налоги разозлили жителей Эстонии сильнее всего

Различные акцизы и налоги действительно помогают пополнить государственную казну, а в некоторых случаях сохранить природу и народное здоровье, но сопутствующее этому повышение цен, как правило, потребителю не нравится.

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ФОТО и ВИДЕО: Революция не состоялась: в России прошли массовые задержания

Foto: MAXIM ZMEYEV, AFP

В ряде городов РФ задерживают сторонников лидера движения "Артподготовка" Вячеслава Мальцева. Оппозиционер призывал устроить 5 ноября "революцию".

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ФОТО и ВИДЕО: Керсти Кальюлайд внесла свой вклад в создание ковра к юбилею ЭР

Сегодня президент Керсти Кальюлайд посетила Эстонский музей под открытым небом, где в рамках проекта "Koome Eesti rahva ajalukku" ("Соткем историю эстонского народа") приняла участие в создании ковра, посвященного столетию Эстонской Республики.

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ГРАФИК: Октябрь выдался дождливым — в некоторых местах побит рекорд по осадкам

Pilt on illustratiivne Foto: Tiit Blaat

За довольно дождливым сентябрем последовал и сравнительно феноменальный октябрь, в течение которого в Эстонии выпало 157% от нормы осадков, сформированной на основании результатов 1981-2010 гг.

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Журналист об инциденте на площади Вабадузе: в полиции по-прежнему превалирует советский менталитет

Tallinna kesklinnas hirmutas inimesi kahe noaga ringi kõndinud mees Foto: Andres Putting

Журналист Андрус Карнау, комментируя инцидент на площади Вабадузе, сказал в передаче "Olukorrast riigis" (”О ситуации в государстве”) на Raadio 2, что, к сожалению, в полиции по-прежнему господствует менталитет советского времени.

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Кальюранд: президентские выборы в Эстонии в определенный момент превратились в реалити-шоу

Marina Kaljurand Foto: Priit Simson

Участвовавшая в прошлых президентских выборах Марина Кальюранд рассказала в воскресенье в передаче "Hommik Anuga" на ETV о своем опыте участия в гонках и о том, что делала после проигрыша.

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Возле найденного вчера в Кадриорге трупа женщины валялись белые таблетки

Найденной вчера мертвой в Кадриорге женщине было 33 года, и возле нее были обнаружены белые таблетки неизвестного происхождения.

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ФОТО: Кальюлайд посетила показ документального фильма о проблемах интеграции

14 käänet koos EV Presidendiga Foto: Andrei Ozdoba

Вчера в кинотеатре Artis состоялся показ документального фильма Марианны Каат "14 käänet" (”14 падежей”) об интеграционных проблемах, с которыми сталкивают русскоязычные дети и их родители.

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В Москве весь день поступают сообщения об угрозе взрыва: людей эвакуируют тысячами

Foto on illustreeriv. Foto: Lugeja foto

Около 700 человек эвакуировали из Большого театра в центре Москвы после анонимного сообщения о ”минировании”, передает РИА ”Новости” со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Кайа Канепи выиграла теннисный турнир во Франции

Kaia Kanepi Foto: Geoff Burke, USA Today Sports

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи (WTA 106) стала победительницей теннисного турнира во французском Нанте с призовым фондом 25 000 долларов.

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ОБЗОР: Владельцам клиентской карты какого магазина предлагают больше всего скидок

фото иллюстративное Foto: Delfi Kasulik

Клиентские карты магазинов предлагают своим владельцам различные скидки: какие-то возможно использовать лишь в конкретной сети, другие — во всей группе материнской фирмы, что дает клиенту больший бонус, пишет Kasulik.

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ФОТО DELFI: В Таллинне прошла пресс-конференция режиссера “Матильды” Алексея Учителя

В воскресенье, 5 ноября, в Доме Новостей ERR состоялась пресс-конференция режиссера Алексея Учителя, посвященная его творческому вечеру “В кино я вечный ученик”, который состоялся в тот же день.

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