ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью Рыйваса, ковер для ЭР и скидки в магазинах

Сегодня президент Керсти Кальюлайд посетила Эстонский музей под открытым небом, где в рамках проекта "Koome Eesti rahva ajalukku" ("Соткем историю эстонского народа") приняла участие в создании ковра, посвященного столетию ЭР. Также Delfi опубликовал интервью Рыйваса, в котором тот рассказал о том, зачем на самом деле ездил в Малайзию и Сингапур. Об этих и других самых интересных событиях дня — в нашей традиционной подборке.
Рыйвас по следам визита в Малайзию: мне многие говорили, что для Эстонии лучшего менеджера по продажам не найти
В свете разгоревшегося вокруг Таави Рыйваса секс-скандала на задний план отошла действительная цель эстонской делегации. Рыйвас дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором впервые подробно рассказал о том, что он делал в ходе той злополучной поездки в Малайзию и Сингапур.
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АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1994-го: Россия не спешит выводить войска из Эстонии
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После восстановления независимости довольно быстро выяснилось, что Россия не собирается отзывать свои войска из Эстонии. В ее распоряжении находилось более 1565 объектов по всей Эстонии.
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ВИДЕО: В Эстонии сообщают о пропаже 3000 человек ежегодно: ищут ли их вообще?
В Эстонии сообщают об исчезновении примерно 3000 человек ежегодно. Большинство из них довольно скоро объявляются сами, но для поисков некоторых приходится разворачивать масштабные операции и обращаться в прессу.
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Все, что душе угодно: самые дешевые, дорогие и странные квартиры Ласнамяэ
С начала большого строительства панельных домов в столичном районе Ласнамяэ прошло почти 40 лет. Сегодня цены на самые недорогие квартиры в Ласнамяэ остаются на уровне почти 30 000 евро. А что насчет самых дорогих?
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ВИДЕО: Эти акцизы и налоги разозлили жителей Эстонии сильнее всего
Различные акцизы и налоги действительно помогают пополнить государственную казну, а в некоторых случаях сохранить природу и народное здоровье, но сопутствующее этому повышение цен, как правило, потребителю не нравится.
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ФОТО и ВИДЕО: Революция не состоялась: в России прошли массовые задержания
В ряде городов РФ задерживают сторонников лидера движения "Артподготовка" Вячеслава Мальцева. Оппозиционер призывал устроить 5 ноября "революцию".
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ФОТО и ВИДЕО: Керсти Кальюлайд внесла свой вклад в создание ковра к юбилею ЭР
Сегодня президент Керсти Кальюлайд посетила Эстонский музей под открытым небом, где в рамках проекта "Koome Eesti rahva ajalukku" ("Соткем историю эстонского народа") приняла участие в создании ковра, посвященного столетию Эстонской Республики.
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ГРАФИК: Октябрь выдался дождливым — в некоторых местах побит рекорд по осадкам
За довольно дождливым сентябрем последовал и сравнительно феноменальный октябрь, в течение которого в Эстонии выпало 157% от нормы осадков, сформированной на основании результатов 1981-2010 гг.
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Журналист об инциденте на площади Вабадузе: в полиции по-прежнему превалирует советский менталитет
Журналист Андрус Карнау, комментируя инцидент на площади Вабадузе, сказал в передаче "Olukorrast riigis" (”О ситуации в государстве”) на Raadio 2, что, к сожалению, в полиции по-прежнему господствует менталитет советского времени.
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Кальюранд: президентские выборы в Эстонии в определенный момент превратились в реалити-шоу
Участвовавшая в прошлых президентских выборах Марина Кальюранд рассказала в воскресенье в передаче "Hommik Anuga" на ETV о своем опыте участия в гонках и о том, что делала после проигрыша.
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Возле найденного вчера в Кадриорге трупа женщины валялись белые таблетки
Найденной вчера мертвой в Кадриорге женщине было 33 года, и возле нее были обнаружены белые таблетки неизвестного происхождения.
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ФОТО: Кальюлайд посетила показ документального фильма о проблемах интеграции
Вчера в кинотеатре Artis состоялся показ документального фильма Марианны Каат "14 käänet" (”14 падежей”) об интеграционных проблемах, с которыми сталкивают русскоязычные дети и их родители.
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В Москве весь день поступают сообщения об угрозе взрыва: людей эвакуируют тысячами
Около 700 человек эвакуировали из Большого театра в центре Москвы после анонимного сообщения о ”минировании”, передает РИА ”Новости” со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Кайа Канепи выиграла теннисный турнир во Франции
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи (WTA 106) стала победительницей теннисного турнира во французском Нанте с призовым фондом 25 000 долларов.
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ОБЗОР: Владельцам клиентской карты какого магазина предлагают больше всего скидок
Клиентские карты магазинов предлагают своим владельцам различные скидки: какие-то возможно использовать лишь в конкретной сети, другие — во всей группе материнской фирмы, что дает клиенту больший бонус, пишет Kasulik.
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ФОТО DELFI: В Таллинне прошла пресс-конференция режиссера “Матильды” Алексея Учителя
В воскресенье, 5 ноября, в Доме Новостей ERR состоялась пресс-конференция режиссера Алексея Учителя, посвященная его творческому вечеру “В кино я вечный ученик”, который состоялся в тот же день.
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