ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью Ратаса rusDelfi, соглашение о Rail Baltic и подорожание топлива

А еще сегодня — День рождения русской водки. Именно в этот день в 1865 году в Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию ”О соединении спирта с водою”. Чем еще был интересен день сегодняшний — читайте ниже!
- В понедельник, 30 января, премьер-министр Эстонии Юри Ратас дал интервью русскому Delfi. Он ответил на вопросы о серопаспортниках, отношениях с Россией, ЕС и США, а также — о миграционной политике Дональда Трампа.
- Во вторник утром премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис подписали законопроект о межправительственном договоре Латвии, Литвы и Эстонии, предусматривающем прокладку железнодорожной магистрали Rail Baltic.
- После продолжавшегося три месяца анализа ситуации Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) посчитал, что возврату подлежит 90% выделенного президенту Тоомасу Хендрику Ильвесу пособия на развитие хутора Эрма и решил из собственных средств вернуть эту сумму Еврокомиссии.
Таллинн проводит школьную реформу, частью которой является возведение в Каламая нового здания для Гимназии Густава Адольфа. Здание планируется открыть уже 1 сентября, поэтому работы уже идут полным ходом, хотя разрешение на строительство еще не получено.
- В последние двое суток на востоке Украины, возле Авдеевки (пригород Донецка) велись ожесточенные бои. Есть жертвы среди военных, город оказался без воды, электричества и теплоснабжения. Обе стороны обвиняют друг друга в начале обстрела.
- Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон советует всем владельцам машин уже сегодня заправить своих железных коней, потому что с завтрашнего дня — 1 февраля — на 10% вырастут цены как на дизельное топливо, так и на бензин.
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ФОТО: В Риге обнаружен двойник Дональда Трампа
В сервисе микроблогов Twitter появилась фотография, сделанная в центре столицы рядом с железнодорожным вокзалом, на которой изображен мужчина, похожий на президента США Дональда Трампа.
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ФОТО: Переделка нового здания Гимназии Густава Адольфа началась без разрешения на строительство
Таллинн проводит школьную реформу, частью которой является возведение в Каламая нового здания для Гимназии Густава Адольфа. Здание планируется открыть уже 1 сентября, поэтому работы уже идут полным ходом, хотя разрешение на строительство еще не получено.
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Плацдарм для выхода на Донецк: почему в Донбассе возобновились обстрелы
Возобновившиеся утром 29 января обстрелы в районе Авдеевки оставили населенный пункт без электричества, тепла и воды. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник прервал свой рабочий визит в Германию, а представитель ДНР заявил о перехваченном докладе Генштаба Украины, в котором говорится о десятках погибших в районе Авдеевки. Город готовят к эвакуации. Эксперты объясняют обострение стратегическим значением населенного пункта и допускают, что эскалация конфликта может связана с глобальной политикой, пишет Дождь.
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ИНТЕРВЬЮ RUSDELFI: Юри Ратас — о судьбе серопаспортников, отношениях с Россией и русских в баскетболе
В понедельник, 30 января, премьер-министр Эстонии Юри Ратас дал интервью русскому Delfi. Он ответил на вопросы о серопаспортниках, отношениях с Россией, ЕС и США, а также — о миграционной политике Дональда Трампа.
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Выдача паспортов в ускоренном порядке затруднена по техническим причинам
Вчера в базе данных по удостоверяющим личность документам возникли технические неполадки, в связи с этим сейчас затруднена выдача паспортов в ускоренном порядке. Выдачa ID-карт в ускоренном порядке не нарушена.
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Выпускники и родители учеников Гимназии Густава Адольфа протестуют: город хочет уничтожить дух школы?
Выпускники и родители учеников Гимназии Густава Адольфа (ГАГ) сегодня представили мэрии Таллинна свое обращение, с помощью которого они хотят остановить план города по увеличению числа учеников и добавлению новых параллельных классов в ускоренном порядке, а также желание перевести часть учащихся из исторического здания в помещения в Каламая.
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Некоторым клиентам Telia придется оплатить переход на новую технологию из своего кармана
В ближайшие годы Telia постепенно упразднит все устаревшие ADSL-соединения и заменит их либо оптическим кабелем, либо новейшими разработками кабельного соединения.
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Кальюлайд обсудила с Туском антироссийские санкции
Во вторник, 31 января, президент Эстонии Керсти Кальюлайд обсудила с председателем Европейского совета Дональдом Туском экономические и внешнеполитические вопросы.
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Leibur отзывает партию хлеба в связи с возможным содержанием инородных тел
Leibur отзывает из продажи ржаной хлеб Rukkipala, Rukkipala Tõmmu и Klassikaline Eesti со сроком годности до 01.02.2017 и 02.02.2017, поскольку в них может содержаться железные части используемого при производстве инструмента, пишет Maaleht.
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ФОТО и ВИДЕО: Премьер-министры стран Балтии подписали проект соглашения о развитии Rail Baltiс
Во вторник утром премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис подписали законопроект о межправительственном договоре Латвии, Литвы и Эстонии, предусматривающем прокладку железнодорожной магистрали Rail Baltic.
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Приставы забрали Навального из офиса ФБК для принудительной доставки в суд
Судебные приставы забрали российского оппозиционера Алексея Навального из офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), передает корреспондент Дождя.
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Юри Ратас — RusDelfi: никто в Европе не знает, какой в итоге окажется внешняя политика президента Трампа
В понедельник, 30 января, премьер-министр Эстонии Юри Ратас дал интервью русскому Delfi, в котором, среди прочего, ответил на вопросы о миграционной политике нового президента США.
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EAS решил вернуть 90% пособия на развитие Эрма за счет налогоплательщиков
После продолжавшегося три месяца анализа ситуации Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) посчитал, что возврату подлежит 90% выделенного президенту Тоомасу Хендрику Ильвесу пособия на развитие хутора Эрма и решил из собственных средств вернуть эту сумму Еврокомиссии.
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Керсти Кальюлайд примет участие в лыжном марафоне в Финляндии
В воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд примет участие в лыжном марафоне Finlandia-hiihto.
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ФОТО: Полиция просит помощи в поиске трех алководителей
35-летний Маргус признан виновным в вождении моторно-транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина уклоняется от исполнения приговора суда. Он может находиться как в Таллинне, так и в Тартумаа.
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ФОТО: Наклейка о скидке на карбонад в Maxima скрывала более низкую цену
Клиент приобрел в магазине Maxima копченый шейный карбонад. Изначальная цена и срок годности были заклеены наклейкой, сообщающей о 30%-ой скидке.
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Выездной невъездной. Виктор Шендерович — о поколении Путина и Пушкине как национальной идее
Известный российский сатирик, литератор, писатель и публицист Виктор Шендерович говорит, что он "невыездной советский еврей мог попасть на Запад только, когда приезжал в Ригу или в Таллинн". Сейчас для него ситуация изменилась.
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Латвия, Литва и Эстония выпустят общую монету
В 2018 году страны Балтии планируют выпустить в обращение памятную монету, посвященную 100-летию независимости Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба Банка Латвии.
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Миксер: администрация США принимает те решения, которые считает необходимыми
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, находящийся во вторник с визитом в Финляндии, сказал изданию Helsingin Sanomat, что надеется на то, что под руководством Дональда Трампа США продолжат последовательную внешнюю политику Европы.
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Бои под Донецком: есть жертвы с обеих сторон, население эвакуируют
В последние двое суток на востоке Украины, возле Авдеевки (пригород Донецка) велись ожесточенные бои. Есть жертвы среди военных, город оказался без воды, электричества и теплоснабжения. Обе стороны обвиняют друг друга в начале обстрела.
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Кадри Симсон: пришло время наполнить топливные баки — с 1 февраля вырастут цены на топливо
Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон советует всем владельцам машин уже сегодня заправить своих железных коней, потому что с завтрашнего дня — 1 февраля — на 10% вырастут цены как на дизельное топливо, так и на бензин.
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Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора за критику его указа
Временный глава Минюста и генпрокурор США Салли Йейтс, которая была назначена в руководство ведомства при предыдущей администрации Барака Обамы, уволена решением нового президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.
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Как и когда выгоднее уходить на больничный?
Уже активно гуляют грипп и кишечный вирус. Нередки ситуации, когда недолеченные дети в саду заражают других, и родители вынуждены брать больничный. Увы, но болеть сейчас дорого. Во-первых, лекарства. Во-вторых, вы на больничном обычно получаете меньше. Однако есть способ, когда можно взять больничный и при этом получить в итоге даже больше, чем обычная зарплата здорового работника. В нюансах и тонкостях разбиралась ”МК-Эстония”.
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Эстонцы оборудовали в аэропорту Осло уникальную умную парковку
В этом году самый крупный норвежский аэропорт Осло Гардермуэн переведет все свои 22 500 парковочных мест на новаторскую систему бесконтактной парковки, разработанную эстонской фирмой-разработчиком программного обеспечения Helmes.
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Поздравляем! Старейший житель Эстонии отметил свое 107-летие
Сегодня, 31 января, старейший житель Эстонии и одновременно старейший житель Пыхья-Таллинна Арвед Тамм отмечает свое 107-летие.
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Кто бьет, а кто — любит. Средневековый оттенок российского закона
”Российская госдума собирается разрешить бить членов семьи!” Звучит страшно, не правда ли? Я снимал сюжет для ”Актуальной камеры”, и не было ни одного человека, который бы в разговоре с корреспондентом ERR заявил бы, что ему нравится бить жену и детей, что без этого невозможно построить крепкую семью. Тогда почему же в XXI веке российский парламент вдруг обсуждает такую средневековую законодательную инициативу?
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Насколько законна миграционная политика Трампа?
Самая прозорливая реакция на указ Дональда Трампа, временно закрывающий въезд в США беженцам и гражданам семи стран с преобладающим мусульманским населением, прозвучала из уст лидера сенатского большинства Митча Макконнелла. "Была ли это чрезмерная мера или нет, решать суду", — сказал он.
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