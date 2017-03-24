ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Интервью Кальюлайд Washington Post и трагическая авария в Ида-Вирумаа

В волости Йыхви в ДТП погибла 10-летняя девочка, а судебный процесс над убийцей Таранкова вышел на финишную прямую. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала интервью Washington Post и рассказала о НАТО, России и пропутинских радикалах. Не пропустите также интервью Delfi c лидером группы ”Океан Ельзи” Святославом Вакарчуком!

ФОТО и КАРТА: В волости Йыхви в ДТП погибла 10-летняя девочка

Lugeja foto

Вчера, около 20.30 на 161-м километре шоссе Таллинн-Нарва, в деревне Эдизе волости Йыхви произошло тяжкое ДТП, в котором в столкновении двух легковых автомобилей погибла 10-летняя девочка.

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Свидетель трагической аварии в Ида-Вирумаа: скорости были очень большие

Delfi lugeja

По словам девочек, ставших свидетелями произошедшей в четверг в Ида-Вирумаа аварии со смертельным исходом, совершившие ДТП транспортные средства ехали с большой скоростью.

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Эстонские военные в Тапа переселятся в палатки, чтобы освободить казармы для коллег по НАТО

Prantsuse südurid saabuvad Ämarisse Foto: Priit Simson

Из-за прибытия натовских военных в Тапа несколько сот эстонских призывников освободят для них места в казармах, а сами переберутся в палаточный лагерь на полигоне Лясна, передает rus.err.ee.

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Мужчина в инвалидном кресле услышал от соседа, что RMK выставил его дом на продажу

Ahti Song Foto: Bianca Mikovitš

Расположенный в деревне Алтья в Ляэне-Вирумаа кордон лесника выставили на публичные торги, не сказав об этом живущему в этом доме десятки лет мужчине, прикованному к инвалидному креслу.

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Исключенный из партии Криштафович: правление поступило как организаторы мартовской депортации

Jevgeni Krištafovitš Foto: Karli Saul

По словам исключенного вчера вечером из Свободной партии Евгения Криштафовича, его исключили из партии, поскольку он угрожал бы позиции баллотирующегося в председатели партии Артура Тальвика.

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Обвиняемый в убийстве Таранкова Воробей: сожалею о том, что все так вышло

Kaitsja Aadu Luberg ja kohtualune Juri Vorobei Foto: Silver Raidla

Судебный процесс над Юрием Воробьем, обвиняемым в убийстве ”крестного отца” эстонского преступного мира Николая Таранкова, вышел на финишную прямую, пишет Eesti Päevaleht.

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Кальюлайд — Washington Post: некоторые пропутинские радикалы очень хорошо говорят по-эстонски

President Kersti Kaljulaidi ametisse nimetamine Foto: Ilmar Saabas

Эстонию убедили уверения вице-президента США Майка Пенса в том, что Америка привержена НАТО, несмотря на скептицизм в отношении альянса президента Трампа. Об этом президент страны Керсти Кальюлайд заявила в интервью The Washington Post, передает Инопресса.

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ФОТО DELFI: Толоки не приносят плодов — в лесу Астангу образовались новые кучи мусора

Foto: Andres Putting

Деятельность кандидата в мэры Таллинна, социал-демократа Райнера Вакра, который был инициатором толок по уборке в Астангу в феврале и в марте, выглядит как борьба с гидрой: одну кучу мусора убирают, две прибавляется.

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Первый канал отказался от дистанционного участия Самойловой в "Евровидении"

Julia Samoilova Foto: Alexey Filippov, Sputnik

Первый канал отклонил предложение Европейского вещательного союза о дистанционном участии Юлии Самойловой в "Евровидении" в Киеве, заявляет, что организаторы должны обеспечить выступление певицы в соответствии с регламентом, передает "Интерфакс".

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Лидер “Океана Ельзи” Святослав Вакарчук: на "Евровидении" музыка всегда уходит на второй план

Группа “Океан Ельзи” приехала в Таллинн накануне концерта — в четверг вечером. Сразу после заселения в отель лидер группы Святослав Вакарчук ответил на вопросы Delfi. Смотрите видеоинтервью — о музыке без политики.

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Звезды, учитесь! Группа “Океан Ельзи” отблагодарила повара таллиннского ресторана за вкусный ужин

Группа “Океан Ельзи” прибыла в Таллинн накануне концерта — в четверг вечером. Сразу после заселения в отель лидер группы Святослав Вакарчук с коллегами отправились ужинать в ресторан в Старом городе.

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