30.05.2018, 21:48

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инсценировка смерти Бабченко и скандал вокруг Дней Старого города

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Arkadi Babtšenko
Arkadi BabtšenkoFoto: GLEB GARANITŠ, REUTERS

Сегодня власти Украины сообщили, что убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве было инсценировано. А тем временем в Эстонии вспыхнул очередной скандал. Председатель реформистской фракции в Таллиннском горсобрании Кристен Михал поделился в соцмедиа видео с проб представления на Днях Старого города, на котором репетируют песни и танцы, превозносящие СССР. Там реют красные флаги и ездят советские танки.

ВИДЕО: Журналист Аркадий Бабченко жив! Убийство в Киеве было инсценировано

UKRAINE-RUSSIA/JOURNALIST-ALIVE Foto: VALENTYN OGIRENKO, REUTERS

Убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве было инсценировано.
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