ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инсценировка смерти Бабченко и скандал вокруг Дней Старого города

Гинеколог из Украины подорвал здоровье жительнице Хийумаа: "мне было так больно, что я плакала!"

ÕPPINUD, KUID MITTE PIISAVALT: Dmytro Kovalenko omandas arstikutse Ukraina riiklikult tunnustatud ülikoolis 2004. aastal. Ta töötas 2006–2015 eri haiglates sünnitusabi ja günekoloogia eriarstina.

Жительница Хийумаа подала в суд на Департамент здоровья, поскольку чиновники отказались предоставлять ей информацию о том, какое профильное образование имеет прибывший для работы в местной больнице гинеколог из Украины Дмитрий Коваленко, пишет Eesti Ekspress.

Loe edasi...

Внесены изменения в Закон о гигиене и безопасности труда. Что изменится для работника и работодателя?

Сегодня Рийгикогу принял закон, который призван помочь в создании безопасной рабочей среды, предотвратить нанесение вреда здоровью работников, внести правовую ясность в действующий порядок и сократить административную нагрузку работодателей при выполнении требований по гигиене и безопасности труда.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО DELFI: Для тушения возгорания на полигоне Сил обороны задействован робот

В прошлую пятницу загорелся расположенный в Харьюмаа центральный полигон Сил обороны. К настоящему моменту огонь распространился на 164 гектара.

Loe edasi...

Осенью двое мужчин в Силламяэ убили и сожгли третьего: спустя полгода дело дошло до суда

Foto: Andres Putting

Вечером, 26 ноября прошлого года сгорела квартира на четвертом этаже в пятиэтажном доме на улице Гагарина в Силламяэ. Во время тушения пожара спасатели обнаружили труп 30-летнего мужчины, который был направлен на экспертизу. В ходе экспертизы было установлено, что смерть наступила в результате применения в отношении него насилия.

Loe edasi...

Настоящий засранец: обслуживающий персонал Таллинна терроризирует мужчина с отвратительным фетишем

Pilt on illustreeriv Foto: Anni Õnneleid

В социальных сетях появилось сообщение о том, что в центре Таллинна орудует извращенец. Мужчина ходит в салоны красоты и другие заведения, и пока его обслуживают — испражняется.

Loe edasi...

Скандал вокруг Дней Старого города: праздник начнется с постановки, возвеличивающей СССР?

Председатель реформистской фракции в Таллиннском горсобрании Кристен Михал поделился в соцмедиа видео с проб представления на Днях Старого города, на котором репетируют песни и танцы, превозносящие СССР. Там реют красные флаги и ездят советские танки.

Loe edasi...