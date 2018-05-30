ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инсценировка смерти Бабченко и скандал вокруг Дней Старого города

Сегодня власти Украины сообщили, что убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве было инсценировано. А тем временем в Эстонии вспыхнул очередной скандал. Председатель реформистской фракции в Таллиннском горсобрании Кристен Михал поделился в соцмедиа видео с проб представления на Днях Старого города, на котором репетируют песни и танцы, превозносящие СССР. Там реют красные флаги и ездят советские танки.
ВИДЕО: Журналист Аркадий Бабченко жив! Убийство в Киеве было инсценировано
Убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве было инсценировано. Loe edasi...
Гинеколог из Украины подорвал здоровье жительнице Хийумаа: "мне было так больно, что я плакала!"
Жительница Хийумаа подала в суд на Департамент здоровья, поскольку чиновники отказались предоставлять ей информацию о том, какое профильное образование имеет прибывший для работы в местной больнице гинеколог из Украины Дмитрий Коваленко, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
Внесены изменения в Закон о гигиене и безопасности труда. Что изменится для работника и работодателя?
Сегодня Рийгикогу принял закон, который призван помочь в создании безопасной рабочей среды, предотвратить нанесение вреда здоровью работников, внести правовую ясность в действующий порядок и сократить административную нагрузку работодателей при выполнении требований по гигиене и безопасности труда. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО DELFI: Для тушения возгорания на полигоне Сил обороны задействован робот
В прошлую пятницу загорелся расположенный в Харьюмаа центральный полигон Сил обороны. К настоящему моменту огонь распространился на 164 гектара. Loe edasi...
Осенью двое мужчин в Силламяэ убили и сожгли третьего: спустя полгода дело дошло до суда
Вечером, 26 ноября прошлого года сгорела квартира на четвертом этаже в пятиэтажном доме на улице Гагарина в Силламяэ. Во время тушения пожара спасатели обнаружили труп 30-летнего мужчины, который был направлен на экспертизу. В ходе экспертизы было установлено, что смерть наступила в результате применения в отношении него насилия. Loe edasi...
Настоящий засранец: обслуживающий персонал Таллинна терроризирует мужчина с отвратительным фетишем
В социальных сетях появилось сообщение о том, что в центре Таллинна орудует извращенец. Мужчина ходит в салоны красоты и другие заведения, и пока его обслуживают — испражняется. Loe edasi...
Скандал вокруг Дней Старого города: праздник начнется с постановки, возвеличивающей СССР?
Председатель реформистской фракции в Таллиннском горсобранииКристен Михал поделился в соцмедиа видео с проб представления на Днях Старого города, на котором репетируют песни и танцы, превозносящие СССР. Там реют красные флаги и ездят советские танки. Loe edasi...
Обвинявшуюся в убийстве спутника жизни 53-летнюю жительницу Таллинна оправдали