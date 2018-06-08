08.06.2018, 22:04

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инциденты в Selver и Elron, блокировка водителей Taxify и пожар на парковке ТЦ Astri


rus.delfi.ee
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Taxify
Foto: Rauno Volmar

В редакцию Delfi обратился читатель, у которого возник конфликт с кондуктором в электричке Elron. Другой читатель рассказал о конфликте, который произошел в магазине Selver. Подробнее об этом, а также другие новости читайте в нашей подборке.

В Эстонии в русской школе с госэкзамена удалили ученика, который отправил матери фото с заданиями, а она опубликовала их в Facebook

Spikker Foto: Ester Vaitmaa

Сегодня в Харьюмаа в одной из основных школ с госэкзамена по математике удалили ученика, поскольку выяснилось, что его мама поделилась в соцсреде фотографиями экзаменационных заданий. Мама просила помощи в решении задач. По данным Delfi, данный инцидент связан с русской школой.
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Читатель Delfi: в магазине Selver на меня напал мужчина со словами ”vene siga, kuradi venelased”

Kakumäe selver Foto: Andres Putting

В редакцию портала Delfi обратился Юрий (62), который утверждает, что стал жертвой нападения мужчины в магазине Selver. По словам Юрия, конфликт вспыхнул на межнациональной почве . ”Он спровоцировал драку и ударил меня в лицо сканером для покупок, а потом попытался сбежать”, — утверждает Юрий. На вызов отреагировала полиция, делопроизводство ведет прокуратура.
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"Беги, дядь Мить!" Умер актер из фильма ”Любовь и голуби” Игорь Лях

Кадр из видео

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Игорь Лях, известность которому принесла роль Леньки в фильме "Любовь и голуби", скончался на 56-м году жизни. Об этом в пятницу сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая.
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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Какой магазин "фокусничает" с ценниками, а какой — укрепляет позиции ценового лидера?

Prisma on teist kuud järjest Kasuliku ostukorvi hinnavaatluse tulemusel Eesti soodsaim kauplus. Foto: Kristjan Järv

В июне покупательская корзина дешевле всего в Prisma. А самая дорогая покупательская корзина в этом месяце в Selver, где по сравнению с Prisma придется выложить аж на 7 евро больше.
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ФОТО и ВИДЕО: В Нарве на парковке ТЦ Astri загорелся Chrysler, посетителей магазина эвакуировали

Сегодня в Нарве на парковке торгового центра Astri загорелся автомобиль. Людей эвакуировали из магазина.
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"Я просто хочу заработать!" Водитель: меня заблокировали в Taxify за то, что я стал работать с "Яндекс.Такси”

Foto: Andres Putting

В редакцию Delfi обратился таксист, которого заблокировали в приложении Taxify. По его словам, причина в том, что он начал работать с ”Яндекс.Такси”, а Taxify не позволяет параллельно работать с другими приложениями. Taxify утверждает, что за это водителей не блокируют.
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ФОТО: Известная низкими ценами торговая сеть PEPCO открыла магазины в Таллинне

PEPCO Tallinnas Foto: PEPCO

Сегодня в Таллинне в центрах Nautica и Magistrali открылись магазины розничной торговой сети PEPCO, которая известна низкими для местного рынка ценами. Эстония — десятая по счету страна, где работает эта сеть, и в течение следующего года она планирует открыть здесь еще десять магазинов.
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ВИДЕО: Проходящий принудительное лечение убийца Яриков стал популярным видеоблогером и никто не может его остановить

Foto: Tiina Kõrtsini/Õhtuleht/arhiiv

Вильяндиская больница не может уследить за всеми действиями ставшего популярным видеоблогером опасного пациента, чьи ролики на Youtube собираают сотни тысяч просмотров, но Министерство юстиции утверждает, что медики не должны позволять ему нарушать права других пациентов.
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”Эти русские всегда требуют скидок”. Возмущенный пассажир Elron: кондуктор отказалась продать мне льготный билет и оскорбила меня!

Foto: Rauno Volmar

В редакцию Delfi обратился читатель, у которого возник конфликт с кондуктором в электричке Elron. По его словам, ему необоснованно не продали льготный билет, а потом еще и обругали. В Elron же говорят, что их работник разговаривал вежливо и поступил в соответствии с правилами.
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Тоомас Хендрик Ильвес подтвердил, что вошел в "список русофобов" РФ

Toomas Hendrik Ilves intervjuu Foto: Andres Putting

Бывший глава ЭР Тоомас Хендрик Ильвес подтвердил ERR, что его имя внесено в список граждан Эстонии, в отношении которых Россия установила запрет на въезд.
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В Эстонии в русской школе с госэкзамена удалили ученика, который отправил матери фото с заданиями, а она опубликовала их в Facebook

08.06.2018
Сегодня в Харьюмаа в одной из основных школ с госэкзамена по математике удалили ученика, поскольку выяснилось, что его мама поделилась в соцсреде фотографиями экзаменационных заданий. Мама просила помощи в решении задач. По данным Delfi, данный инцидент связан с русской школой.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инциденты в Selver и Elron, блокировка водителей Taxify и пожар на парковке ТЦ Astri

08.06.2018
В редакцию Delfi обратился читатель, у которого возник конфликт с кондуктором в электричке Elron. Другой читатель рассказал о конфликте, который произошел в магазине Selver. Подробнее об этом, а также другие новости читайте в нашей подборке.
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08.06.2018
В редакцию портала Delfi обратился Юрий (62), который утверждает, что стал жертвой нападения мужчины в магазине Selver. По словам Юрия, конфликт вспыхнул на межнациональной почве . ”Он спровоцировал драку и ударил меня в лицо сканером для покупок, а потом попытался сбежать”, — утверждает Юрий. На вызов отреагировала полиция, делопроизводство ведет прокуратура.
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