ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инциденты в Selver и Elron, блокировка водителей Taxify и пожар на парковке ТЦ Astri

В редакцию Delfi обратился читатель, у которого возник конфликт с кондуктором в электричке Elron. Другой читатель рассказал о конфликте, который произошел в магазине Selver. Подробнее об этом, а также другие новости читайте в нашей подборке.
В Эстонии в русской школе с госэкзамена удалили ученика, который отправил матери фото с заданиями, а она опубликовала их в Facebook
Сегодня в Харьюмаа в одной из основных школ с госэкзамена по математике удалили ученика, поскольку выяснилось, что его мама поделилась в соцсреде фотографиями экзаменационных заданий. Мама просила помощи в решении задач. По данным Delfi, данный инцидент связан с русской школой. Loe edasi...
Читатель Delfi: в магазине Selver на меня напал мужчина со словами ”vene siga, kuradi venelased”
В редакцию портала Delfi обратился Юрий (62), который утверждает, что стал жертвой нападения мужчины в магазине Selver. По словам Юрия, конфликт вспыхнул на межнациональной почве . ”Он спровоцировал драку и ударил меня в лицо сканером для покупок, а потом попытался сбежать”, — утверждает Юрий. На вызов отреагировала полиция, делопроизводство ведет прокуратура. Loe edasi...
"Беги, дядь Мить!" Умер актер из фильма ”Любовь и голуби” Игорь Лях
Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Игорь Лях, известность которому принесла роль Леньки в фильме "Любовь и голуби", скончался на 56-м году жизни. Об этом в пятницу сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая. Loe edasi...
СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Какой магазин "фокусничает" с ценниками, а какой — укрепляет позиции ценового лидера?
В июне покупательская корзина дешевле всего в Prisma. А самая дорогая покупательская корзина в этом месяце в Selver, где по сравнению с Prisma придется выложить аж на 7 евро больше. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: В Нарве на парковке ТЦ Astri загорелся Chrysler, посетителей магазина эвакуировали
Сегодня в Нарве на парковке торгового центра Astri загорелся автомобиль. Людей эвакуировали из магазина. Loe edasi...
"Я просто хочу заработать!" Водитель: меня заблокировали в Taxify за то, что я стал работать с "Яндекс.Такси”
В редакцию Delfi обратился таксист, которого заблокировали в приложении Taxify. По его словам, причина в том, что он начал работать с ”Яндекс.Такси”, а Taxify не позволяет параллельно работать с другими приложениями. Taxify утверждает, что за это водителей не блокируют. Loe edasi...
ФОТО: Известная низкими ценами торговая сеть PEPCO открыла магазины в Таллинне
Сегодня в Таллинне в центрах Nautica и Magistrali открылись магазины розничной торговой сети PEPCO, которая известна низкими для местного рынка ценами. Эстония — десятая по счету страна, где работает эта сеть, и в течение следующего года она планирует открыть здесь еще десять магазинов. Loe edasi...
ВИДЕО: Проходящий принудительное лечение убийца Яриков стал популярным видеоблогером и никто не может его остановить
Вильяндиская больница не может уследить за всеми действиями ставшего популярным видеоблогером опасного пациента, чьи ролики на Youtube собираают сотни тысяч просмотров, но Министерство юстиции утверждает, что медики не должны позволять ему нарушать права других пациентов. Loe edasi...
”Эти русские всегда требуют скидок”. Возмущенный пассажир Elron: кондуктор отказалась продать мне льготный билет и оскорбила меня!
В редакцию Delfi обратился читатель, у которого возник конфликт с кондуктором в электричке Elron. По его словам, ему необоснованно не продали льготный билет, а потом еще и обругали. В Elron же говорят, что их работник разговаривал вежливо и поступил в соответствии с правилами. Loe edasi...
Тоомас Хендрик Ильвес подтвердил, что вошел в "список русофобов" РФ