ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инциденты в Selver и Elron, блокировка водителей Taxify и пожар на парковке ТЦ Astri

Читатель Delfi: в магазине Selver на меня напал мужчина со словами ”vene siga, kuradi venelased”

Kakumäe selver Foto: Andres Putting

В редакцию портала Delfi обратился Юрий (62), который утверждает, что стал жертвой нападения мужчины в магазине Selver. По словам Юрия, конфликт вспыхнул на межнациональной почве . ”Он спровоцировал драку и ударил меня в лицо сканером для покупок, а потом попытался сбежать”, — утверждает Юрий. На вызов отреагировала полиция, делопроизводство ведет прокуратура.

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"Беги, дядь Мить!" Умер актер из фильма ”Любовь и голуби” Игорь Лях

Кадр из видео

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Игорь Лях, известность которому принесла роль Леньки в фильме "Любовь и голуби", скончался на 56-м году жизни. Об этом в пятницу сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая.

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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Какой магазин "фокусничает" с ценниками, а какой — укрепляет позиции ценового лидера?

Prisma on teist kuud järjest Kasuliku ostukorvi hinnavaatluse tulemusel Eesti soodsaim kauplus. Foto: Kristjan Järv

В июне покупательская корзина дешевле всего в Prisma. А самая дорогая покупательская корзина в этом месяце в Selver, где по сравнению с Prisma придется выложить аж на 7 евро больше.

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ФОТО и ВИДЕО: В Нарве на парковке ТЦ Astri загорелся Chrysler, посетителей магазина эвакуировали

Сегодня в Нарве на парковке торгового центра Astri загорелся автомобиль. Людей эвакуировали из магазина.

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"Я просто хочу заработать!" Водитель: меня заблокировали в Taxify за то, что я стал работать с "Яндекс.Такси”

Foto: Andres Putting

В редакцию Delfi обратился таксист, которого заблокировали в приложении Taxify. По его словам, причина в том, что он начал работать с ”Яндекс.Такси”, а Taxify не позволяет параллельно работать с другими приложениями. Taxify утверждает, что за это водителей не блокируют.

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ФОТО: Известная низкими ценами торговая сеть PEPCO открыла магазины в Таллинне

PEPCO Tallinnas Foto: PEPCO

Сегодня в Таллинне в центрах Nautica и Magistrali открылись магазины розничной торговой сети PEPCO, которая известна низкими для местного рынка ценами. Эстония — десятая по счету страна, где работает эта сеть, и в течение следующего года она планирует открыть здесь еще десять магазинов.

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