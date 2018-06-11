11.06.2018, 21:44

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инциденты на эстонских дорогах, лесной пожар и отмененный рейс Ryanair


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инциденты на эстонских дорогах, лесной пожар и отмененный рейс Ryanair
Foto: Argo Ingver

Сегодня на портале Delfi было несколько новостей про ДТП и пробки на эстонских дорогах. Один читатель Delfi прислал в редакцию видео, которое вызвало большой резонанс как по просмотрам, так и обсуждению в соцсетях. Об этом и другом читайте в нашей подборке новостей.

Пассажир Ryanair: рейс в Таллинн отменили прямо перед вылетом, пришлось покупать билет за 500 евро!

Ryanair Foto: Siim Lõvi

С Delfi связалась Анна (имя изменено — прим. ред.), чей рейс Ryanair по маршруту Бремен-Таллинн был внезапно отменен. По ее словам, авиакомпания никак не объяснила отмену и предложила альтернативные варианты полета — из других городов через пару дней. Пришлось покупать билет за 500 евро.
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ВИДЕО читателя Delfi: За рулем нельзя отвлекаться на посторонние дела, даже на оральный секс

Читатель Delfi во время движения в столичном районе Мустамяэ по Вильде теэ заснял подозрительные действия во впереди ехавшей машине Opel.
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ВИДЕО читателя: Водитель совершил безумный запрещенный поворот на Таллиннской окружной дороге, чудом избежав аварии

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Читатель Delfi снял видео, зафиксировавшее безумный маневр водителя на Таллиннской окружной дороге — запрещенный поворот налево, на отрезок с односторонним движением, в то время как навстречу ему двигался грузовик. К счастью, столкновения не произошло.
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ФОТО: В Харьюмаа произошел крупный лесной пожар, полыхают 150 га

Vikipalus põleb 150 ha metsa Foto: Päästeamet

Вчера в Википалу загорелся лес, к сегодняшнему дню площадь возгорания составляет 150 га. Спасателям пожар помогают тушить Кайтселийт, волонтеры, а также резервная спасательная группа.
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ВИДЕО С МЕСТА СОБЫТИЙ: отвалившееся от грузовика колесо врезалось во встречный автомобиль

Сегодня после полудня в деревне Хююру волости Сауэ произошло ДТП, в ходе которого отвалившееся от грузового автомобиля колесо врезалось в двигавшийся по встречной полосе легковой автомобиль. Один человек получил повреждения.
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Полиция: к смерти лебедят на Пальяссааре человек не причастен

Tapetud luiged Paljassaares Foto: Picasa

Эстонское общество диких животных сообщило в соцмедиа, что на Пальяссааре были обнаружены шесть лебедят со свернутыми шеями. В посте говорилось о том, что к смерти причастен человек. Полиция отмечает, что человек к убийству лебедят не причастен.
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Осиновский: многие жители Эстонии стали меньше пить. Это прекрасно!

Jevgeni Ossinovski Foto: Madis Veltman

По словам председателя Социал-демократической партии и бывшего министра здоровья и труда Евгения Осиновского, опубликованные на прошлой неделе результаты исследования Института конъюнктуры показывают, что люди стали меньше потреблять алкоголь.
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ФОТО: В центре Таллинна трамвай столкнулся с легковым автомобилем

Foto: Andres Putting

Сегодня около 13.00 в Таллинне, в начале Нарвского шоссе, произошло столкновение трамвая с легковым автомобилем, нарушившее на некоторое время движение транспорта, в том числе трамвайное движение.
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ПОДОЗРЕНИЕ: Житель Эстонии заработал миллионы евро на краже биткоинов

Pahavara Foto: Scanpix, REUTERS

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в том, что он на протяжении нескольких лет украл тысячи биткоинов, заработав таким образом как минимум 2,5 миллиона евро. В большинстве случаев его жертвы слишком небрежно относились к защите своих паролей, пишет Geenius.
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В Латвию — за алкоголем, в Эстонию — на кремацию? Посмертная поездка за границу или Почему все-таки латыши переправляют сюда трупы

Viljandi krematoorium-tavandisaal Foto: Eesti Arhitektide Liit

В конце мая вблизи границы Латвии с Эстонией произошло ДТП с участием автомобиля, перевозившего девять трупов. Этот случай пролил свет на происходящее в бизнесе похоронных услуг, и почему латыши отправляют трупы в Эстонию, пишет Eesti Päevaleht.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инциденты на эстонских дорогах, лесной пожар и отмененный рейс Ryanair

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Сегодня на портале Delfi было несколько новостей про ДТП и пробки на эстонских дорогах. Один читатель Delfi прислал в редакцию видео, которое вызвало большой резонанс как по просмотрам, так и обсуждению в соцсетях. Об этом и другом читайте в нашей подборке новостей.
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