ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инциденты на эстонских дорогах, лесной пожар и отмененный рейс Ryanair

Сегодня на портале Delfi было несколько новостей про ДТП и пробки на эстонских дорогах. Один читатель Delfi прислал в редакцию видео, которое вызвало большой резонанс как по просмотрам, так и обсуждению в соцсетях. Об этом и другом читайте в нашей подборке новостей.
Пассажир Ryanair: рейс в Таллинн отменили прямо перед вылетом, пришлось покупать билет за 500 евро!
С Delfi связалась Анна (имя изменено — прим. ред.), чей рейс Ryanair по маршруту Бремен-Таллинн был внезапно отменен. По ее словам, авиакомпания никак не объяснила отмену и предложила альтернативные варианты полета — из других городов через пару дней. Пришлось покупать билет за 500 евро. Loe edasi...
ВИДЕО читателя Delfi: За рулем нельзя отвлекаться на посторонние дела, даже на оральный секс
Читатель Delfi снял видео, зафиксировавшее безумный маневр водителя на Таллиннской окружной дороге — запрещенный поворот налево, на отрезок с односторонним движением, в то время как навстречу ему двигался грузовик. К счастью, столкновения не произошло. Loe edasi...
ФОТО: В Харьюмаа произошел крупный лесной пожар, полыхают 150 га
Вчера в Википалу загорелся лес, к сегодняшнему дню площадь возгорания составляет 150 га. Спасателям пожар помогают тушить Кайтселийт, волонтеры, а также резервная спасательная группа. Loe edasi...
ВИДЕО С МЕСТА СОБЫТИЙ: отвалившееся от грузовика колесо врезалось во встречный автомобиль
Сегодня после полудня в деревне Хююру волости Сауэ произошло ДТП, в ходе которого отвалившееся от грузового автомобиля колесо врезалось в двигавшийся по встречной полосе легковой автомобиль. Один человек получил повреждения. Loe edasi...
Полиция: к смерти лебедят на Пальяссааре человек не причастен
Осиновский: многие жители Эстонии стали меньше пить. Это прекрасно!
По словам председателя Социал-демократической партии и бывшего министра здоровья и труда Евгения Осиновского, опубликованные на прошлой неделе результаты исследования Института конъюнктуры показывают, что люди стали меньше потреблять алкоголь. Loe edasi...
ФОТО: В центре Таллинна трамвай столкнулся с легковым автомобилем
Сегодня около 13.00 в Таллинне, в начале Нарвского шоссе, произошло столкновение трамвая с легковым автомобилем, нарушившее на некоторое время движение транспорта, в том числе трамвайное движение. Loe edasi...
ПОДОЗРЕНИЕ: Житель Эстонии заработал миллионы евро на краже биткоинов
Полиция задержала мужчину, которого подозревают в том, что он на протяжении нескольких лет украл тысячи биткоинов, заработав таким образом как минимум 2,5 миллиона евро. В большинстве случаев его жертвы слишком небрежно относились к защите своих паролей, пишет Geenius. Loe edasi...
В Латвию — за алкоголем, в Эстонию — на кремацию? Посмертная поездка за границу или Почему все-таки латыши переправляют сюда трупы
В конце мая вблизи границы Латвии с Эстонией произошло ДТП с участием автомобиля, перевозившего девять трупов. Этот случай пролил свет на происходящее в бизнесе похоронных услуг, и почему латыши отправляют трупы в Эстонию, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...