ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инциденты на эстонских дорогах, лесной пожар и отмененный рейс Ryanair

Читатель Delfi во время движения в столичном районе Мустамяэ по Вильде теэ заснял подозрительные действия во впереди ехавшей машине Opel.

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ВИДЕО читателя: Водитель совершил безумный запрещенный поворот на Таллиннской окружной дороге, чудом избежав аварии

Читатель Delfi снял видео, зафиксировавшее безумный маневр водителя на Таллиннской окружной дороге — запрещенный поворот налево, на отрезок с односторонним движением, в то время как навстречу ему двигался грузовик. К счастью, столкновения не произошло.

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ФОТО: В Харьюмаа произошел крупный лесной пожар, полыхают 150 га

Vikipalus põleb 150 ha metsa Foto: Päästeamet

Вчера в Википалу загорелся лес, к сегодняшнему дню площадь возгорания составляет 150 га. Спасателям пожар помогают тушить Кайтселийт, волонтеры, а также резервная спасательная группа.

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ВИДЕО С МЕСТА СОБЫТИЙ: отвалившееся от грузовика колесо врезалось во встречный автомобиль

Сегодня после полудня в деревне Хююру волости Сауэ произошло ДТП, в ходе которого отвалившееся от грузового автомобиля колесо врезалось в двигавшийся по встречной полосе легковой автомобиль. Один человек получил повреждения.

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Полиция: к смерти лебедят на Пальяссааре человек не причастен

Tapetud luiged Paljassaares Foto: Picasa

Эстонское общество диких животных сообщило в соцмедиа, что на Пальяссааре были обнаружены шесть лебедят со свернутыми шеями. В посте говорилось о том, что к смерти причастен человек. Полиция отмечает, что человек к убийству лебедят не причастен.

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Осиновский: многие жители Эстонии стали меньше пить. Это прекрасно!

Jevgeni Ossinovski Foto: Madis Veltman

По словам председателя Социал-демократической партии и бывшего министра здоровья и труда Евгения Осиновского, опубликованные на прошлой неделе результаты исследования Института конъюнктуры показывают, что люди стали меньше потреблять алкоголь.

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