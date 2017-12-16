ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инцидент в Ласнамяэ, стрим из казармы, интервью Титова и Мяги

Сегодня в Ласнамяэ девушка забралась на крышу многоквартирного дома, а два срочника Куперьяновского пехотного батальона устроили прямое включение из казармы. Также сегодня мы опубликовали несколько интересных интервью. Обо всем самом интересном читайте в нашей традиционной подборке.
ФОТО: В Ласнамяэ девушка забралась на крышу многоквартирного дома
Читатель Defi сообщил в редакцию, что сегодня в первой половине дня на улице Кярбери в столичном районе Ласнамяэ что-то случилось.
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Срочники Куперьяновского батальона устроили прямое включение из казармы
Сегодня популярная группа в Facebook "Eestlaste livestream" пополнилась новыми авторами — срочниками Куперьяновского пехотного батальона, которые устроили прямое включение из казармы.
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Тынис Мяги: я против того, чтобы в ЕС все нормальное объявлялось ненормальным
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Известный эстонский певец и музыкант Тынис Мяги дали изданию Maaleht большое интервью, в котором поразмышлял о том, насколько свободными мы является на самом деле.
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ВИДЕО DELFI: Космонавт Владимир Титов — о космосе, кинематографе и космонавтике в России
15 декабря в Таллинне состоялась публичная встреча с космонавтом Владимиром Титовым, которую организовал клуб “Импрессум”. Бублик поговорил с Титовым незадолго до встречи и узнал, какую подготовку проходят космонавты и правда ли это, что дети перестали мечтать о полетах в космос.
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Много или мало? Семьи в Эстонии тратят на рождественские покупки в среднем 247 евро
Компания Ferratum Grupp опросила в 21 стране более 20 000 домохозяйств, чтобы выяснить рождественские потребительские привычки людей. В чем состоит рождественское ощущение? Каковы наиболее популярные рождественские подарки? Сколько тратят жители Эстонии на Рождество?
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ФОТО и ВИДЕО: Воспоминания военных лет. Ненаписанный роман Яана Ярвика
Близким Яана Ярвика (78) неоднократно приходилось смотреть в глаза смерти, защищая свою Родину.
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ФОТО: Убедительные речи гимназистов и школьников прозвучали в Кохтла-Ярве
Первый Ида-Вируский уездный фестиваль убедительных речей ”Горячая тема” в пятницу прошел в Кохтла-Ярве. На сцене Кохтла-Ярвеского Культурного центра двадцать учеников школ и гимназий Йыхви, Силламяэ, Нарвы и Кохтла-Ярве соревновались в ораторском искусстве.
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Белобровцев — о Глебовой как руководителе "Тондираба" и образовании на эстонском начиная с детского сада
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев считает, что после скандального аудита дела в ледовом холле "Тондираба" пойдут в гору, а полный перевод системы образования на эстонский язык - не лучший вариант, пишет Eesti Päevaleht.
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Бум в строительном секторе влияет на весь рынок недвижимости
Происходящий на строительном рынке неконтролируемый рост цен и огромная нехватка рабочей силы начали оказывать влияние и на рынок недвижимости.
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Планета входит в зодиакальный знак Эстонии – следующие три года будут для нас крайне важными
Зодиакальный знак Эстонии — Козерог. И 21 декабря произойдет очень важное событие с точки зрения астрологии. Управитель Козерога Сатурн войдет в знак Козерога и останется в его пределах до 18 декабря 2020 года. А это значит, что последующие три года будут важным и, возможно, даже судьбоносными для нашей страны, пишет в своем традиционном гороскопе для читателей ”МК-Эстонии” известный астролог Ольга Потемкина.
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Вы бы отправили интернет-знакомому 1000 евро?
Деньги всегда привлекали мошенников. Если в 13 веке им приходилось чеканить фальшивые монеты, то сегодня их возможности по выманиванию денег расширились: поддельные лотереи, инвестиционные предложения по телефону, мошеннические письма, выуживание банковских паролей и многое другое.
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Эксперт об утечке паролей: в большинстве случаев угрозы нет
ИТ-журналист и главный редактор портала Geenius Ханс Лыугас, комментируя масштабную утечку паролей в Эстонии, сказал, что никакой катастрофы в этом нет и в зоне возможного риска оказываются лишь те, кто не менял паролей 3-5 лет.
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ФОТО: В Таллиннском зоопарке отметили международный день обезьян
В субботу, 16 декабря, Таллинский зоопарк отметил День обезьяны, цель которого - обратить внимание общественности на ту роль, которую играют в природе нашей планеты приматы и какая опасность угрожает им из-за исчезновения тропических лесов.
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