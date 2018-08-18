ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инцидент в доме призрения Валкла и рекорд в Нарве

Свадьба 53-летней главы МИД Австрии Карин Кнайсль — событие, которое уже несколько дней не сходит со страниц австрийских газет. Однако главное, что интересует в ней австрийскую прессу, — это ее гость, президент России Владимир Путин.

Loe edasi…

ФОТО: Путин прибыл на свадьбу главы МИД Австрии и станцевал с невестой

REUTERS

Президент РФ Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. По данным телеканала Oe24, ведущего прямую трансляцию торжества, российского лидера пришлось подождать: церемония должна была начаться в 14:00, но кортеж Путина опоздал на 10 минут.

Loe edasi…

Vopak подумывает о продаже нефтяного терминала в порту Мууга

фото иллюстративное Foto: Kadri Paas

Нефтехимическая компания Vopak из Нидерландов раздумывает о продаже четырех находящихся в Европе нефтяных терминалов, среди которых есть и терминал в эстонском порту Мууга.

Loe edasi…

ГРАФИК: Бесплатный общественный транспорт рулит: количество пассажиров выросло почти по всей Эстонии

Tasuta maakondliku ühistranspordi statistika

ТОП ФОТО: Какое тело! Директор "Тондираба" Глебова показала свой загар ФОТО И ВИДЕО DELFI: "Вероятность случайного запуска ракеты — ноль!" Что думают французские военные, тренировавшиеся с испанцами во время инцидента Луйк: случайно ракета вылететь не могла. Расследование займет три-четыре месяца

Первые данные валидации введенного с 1 июля бесплатного общественного транспорта получены. Из цифр выясняется, что использование бесплатного общественного транспорта снизилось только в Ляэнемаа.

Loe edasi…

Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан

Foto: ÜRO

Бывший генеральный секретарь ООН и лауреат Нобелевской премии мира 2001 года Кофи Аннан скончался в возрасте в возрасте 80 лет, сообщает некоммерческая организация Фонд Кофи Аннана. Он ушел из жизни в больнице Берна (Швейцария).

Loe edasi…

ФОТО DELFI: В Нарве изготовили самый большой в мире бутербродный торт

Maailma suurim võileivatort Foto: Roman Vikulov, Delfi

В рамках Нарвской летней ярмарки, традиционно проводящейся Ида-Вирумааским центром профессионального образования, учащимися центра был изготовлен бутербродный торт, самый большой в мире, как утверждают организаторы.

Loe edasi…

Исследование на тему лояльности стран ЕС к России: Эстония среди самых активных противников

Foto: Eero Vabamägi

Аналитический центр European Values провел исследование того, как страны Европейского Союза (ЕС) относятся к России.

Loe edasi…

ФОТО И ВИДЕО DELFI: "Вероятность случайного запуска ракеты — ноль!" Что думают французские военные, тренировавшиеся с испанцами во время инцидента