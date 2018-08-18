18.08.2018, 21:41

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инцидент в доме призрения Валкла и рекорд в Нарве


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инцидент в доме призрения Валкла и рекорд в Нарве
PolitseiFoto: Rauno Volmar

В доме призрения Валкла буйный пациент напал на охранника, забрал ключи и сбежал. Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан. Но не будем лишь о плохом — в Нарве изготовили самый большой в мире бутербродный торт!

Командующий кибервойсками Эстонии в интервью DW: чтобы защититься, надо уметь атаковать

Andres Hairk Foto: Kaitseväe peastaap

В Эстонии появилась своя киберармия, пока насчитывающая 300 человек. Ее командующий Андрес Хаирк рассказал в интервью немецкому изданию DW о планах противостояния более мощному киберпротивнику.
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"Осталось ведь совсем немного!" Владельцы коммерческих точек вопрошают, почему на Гонсиори вслед за проезжей частью не открыли тротуар

Gonsiori tänaval nädalavehtusel töö seisab Foto: Jaanus Lensment

К Delfi обратился пожелавший остаться анонимным владелец коммерческой точки на улице Гонсиори, который продолжает из-за ремонта терять клиентов, с вопросом в городским властям — почему вместе с открытым для движения участком проезжей части было нельзя открыть и пешеходную зону?
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"Автократ на частной вечеринке": СМИ Австрии о поездке Путина на свадьбу главы МИД

MIKHAIL KLIMENTYEV/TASS

Свадьба 53-летней главы МИД Австрии Карин Кнайсль — событие, которое уже несколько дней не сходит со страниц австрийских газет. Однако главное, что интересует в ней австрийскую прессу, — это ее гость, президент России Владимир Путин.
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ФОТО: Путин прибыл на свадьбу главы МИД Австрии и станцевал с невестой

REUTERS

Президент РФ Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. По данным телеканала Oe24, ведущего прямую трансляцию торжества, российского лидера пришлось подождать: церемония должна была начаться в 14:00, но кортеж Путина опоздал на 10 минут.
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Vopak подумывает о продаже нефтяного терминала в порту Мууга

фото иллюстративное Foto: Kadri Paas

Нефтехимическая компания Vopak из Нидерландов раздумывает о продаже четырех находящихся в Европе нефтяных терминалов, среди которых есть и терминал в эстонском порту Мууга.
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ГРАФИК: Бесплатный общественный транспорт рулит: количество пассажиров выросло почти по всей Эстонии

Tasuta maakondliku ühistranspordi statistika

ТОП

Первые данные валидации введенного с 1 июля бесплатного общественного транспорта получены. Из цифр выясняется, что использование бесплатного общественного транспорта снизилось только в Ляэнемаа.
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Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан

Foto: ÜRO

Бывший генеральный секретарь ООН и лауреат Нобелевской премии мира 2001 года Кофи Аннан скончался в возрасте в возрасте 80 лет, сообщает некоммерческая организация Фонд Кофи Аннана. Он ушел из жизни в больнице Берна (Швейцария).
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ФОТО DELFI: В Нарве изготовили самый большой в мире бутербродный торт

Maailma suurim võileivatort Foto: Roman Vikulov, Delfi

В рамках Нарвской летней ярмарки, традиционно проводящейся Ида-Вирумааским центром профессионального образования, учащимися центра был изготовлен бутербродный торт, самый большой в мире, как утверждают организаторы.
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Исследование на тему лояльности стран ЕС к России: Эстония среди самых активных противников

Foto: Eero Vabamägi

Аналитический центр European Values провел исследование того, как страны Европейского Союза (ЕС) относятся к России.
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ФОТО И ВИДЕО DELFI: "Вероятность случайного запуска ракеты — ноль!" Что думают французские военные, тренировавшиеся с испанцами во время инцидента

В то же время, когда на прошлой неделе испанский истребитель НАТО случайно запустил ракету, испанские и французские военнослужащие проводили тренировку на юге Эстонии. Французы называют данную ситуацию невероятной и неслыханной.
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В доме призрения Валкла буйный пациент напал на охранника, забрал ключи и сбежал

Valkla Hooldekodu Foto: Vallo Kruuser

Ночью из дома призрения AS Hoolekandeteenused в Валкла сбежал пациент. Он использовал против сотрудника дома призрения силу и забрал у него электронную карту от двери, что позволило ему сбежать.
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ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Возможно ли найти любовь (или что-то другое) на Weekend фестивале?

Foto: Karli Saul

С 16 по 18 августа в Пярну проходит Weekend фестиваль. Море, пляж, хорошая музыка и напитки — что как не это располагает к романтике? Что же делать, когда ваше сердце свободно, а вокруг разгуливают целующиеся парочки? Найти себе вторую половинку на фестивале!
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ФОТО DELFI: Скрытое чудо Латвии — город гигантских сомов и парка, где деревья проживают две жизни

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В 100 км восточнее Риги находится маленький городок Кокнесе. Многие о нем даже и не слышали, а между тем это один из старейших город Латвии, первые упоминания о котором относятся еще к началу XIII века.
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Tallinn Hockey weekend
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