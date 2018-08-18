ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инцидент в доме призрения Валкла и рекорд в Нарве

В доме призрения Валкла буйный пациент напал на охранника, забрал ключи и сбежал. Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан. Но не будем лишь о плохом — в Нарве изготовили самый большой в мире бутербродный торт!
Командующий кибервойсками Эстонии в интервью DW: чтобы защититься, надо уметь атаковать
В Эстонии появилась своя киберармия, пока насчитывающая 300 человек. Ее командующий Андрес Хаирк рассказал в интервью немецкому изданию DW о планах противостояния более мощному киберпротивнику. Loe edasi…
"Осталось ведь совсем немного!" Владельцы коммерческих точек вопрошают, почему на Гонсиори вслед за проезжей частью не открыли тротуар
К Delfi обратился пожелавший остаться анонимным владелец коммерческой точки на улице Гонсиори, который продолжает из-за ремонта терять клиентов, с вопросом в городским властям — почему вместе с открытым для движения участком проезжей части было нельзя открыть и пешеходную зону? Loe edasi…
"Автократ на частной вечеринке": СМИ Австрии о поездке Путина на свадьбу главы МИД
Свадьба 53-летней главы МИД Австрии Карин Кнайсль — событие, которое уже несколько дней не сходит со страниц австрийских газет. Однако главное, что интересует в ней австрийскую прессу, — это ее гость, президент РоссииВладимир Путин. Loe edasi…
ФОТО: Путин прибыл на свадьбу главы МИД Австрии и станцевал с невестой
Президент РФ Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. По данным телеканала Oe24, ведущего прямую трансляцию торжества, российского лидера пришлось подождать: церемония должна была начаться в 14:00, но кортеж Путина опоздал на 10 минут. Loe edasi…
Vopak подумывает о продаже нефтяного терминала в порту Мууга
Первые данные валидации введенного с 1 июля бесплатного общественного транспорта получены. Из цифр выясняется, что использование бесплатного общественного транспорта снизилось только в Ляэнемаа. Loe edasi…
Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан
Бывший генеральный секретарь ООН и лауреат Нобелевской премии мира 2001 года Кофи Аннан скончался в возрасте в возрасте 80 лет, сообщает некоммерческая организация Фонд Кофи Аннана. Он ушел из жизни в больнице Берна (Швейцария). Loe edasi…
ФОТО DELFI: В Нарве изготовили самый большой в мире бутербродный торт
В рамках Нарвской летней ярмарки, традиционно проводящейся Ида-Вирумааским центром профессионального образования, учащимися центра был изготовлен бутербродный торт, самый большой в мире, как утверждают организаторы. Loe edasi…
Исследование на тему лояльности стран ЕС к России: Эстония среди самых активных противников
Аналитический центр European Values провел исследование того, как страны Европейского Союза (ЕС) относятся к России. Loe edasi…
ФОТО И ВИДЕО DELFI: "Вероятность случайного запуска ракеты — ноль!" Что думают французские военные, тренировавшиеся с испанцами во время инцидента
В то же время, когда на прошлой неделе испанский истребитель НАТО случайно запустил ракету, испанские и французские военнослужащие проводили тренировку на юге Эстонии. Французы называют данную ситуацию невероятной и неслыханной. Loe edasi…
В доме призрения Валкла буйный пациент напал на охранника, забрал ключи и сбежал
Ночью из дома призрения AS Hoolekandeteenused в Валкла сбежал пациент. Он использовал против сотрудника дома призрения силу и забрал у него электронную карту от двери, что позволило ему сбежать. Loe edasi…
ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Возможно ли найти любовь (или что-то другое) на Weekend фестивале?
С 16 по 18 августа в Пярну проходит Weekend фестиваль. Море, пляж, хорошая музыка и напитки — что как не это располагает к романтике? Что же делать, когда ваше сердце свободно, а вокруг разгуливают целующиеся парочки? Найти себе вторую половинку на фестивале! Loe edasi…
ФОТО DELFI: Скрытое чудо Латвии — город гигантских сомов и парка, где деревья проживают две жизни
В 100 км восточнее Риги находится маленький городок Кокнесе. Многие о нем даже и не слышали, а между тем это один из старейших город Латвии, первые упоминания о котором относятся еще к началу XIII века. Loe edasi…