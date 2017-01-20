ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ и ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: "Когда Америка едина — Америка неостановима!" Трамп вступил в должность президента США
20 января Дональд Трамп вступил в должность президента США. Delfi следит за церемонией и происходящим вокруг нее.
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Президент Кальюлайд поздравила Дональда Трампа со вступлением в должность
Президент Керсти Кальюлайд сегодня отправила 45-му президенту США Дональду Трампу письмо с поздравлениями по случаю его вступления в должность.
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Есть ли у эстонской разведки данные о встрече адвоката Трампа с русским?
Аналитик разведки Джон Шиндлер считает, что эстонская разведка, вероятно, не прослушивала разговор одного из приближенных Трампу с представителем России. Статья о том, что занимающейся внешней разведкой департамент информации прослушивал разговор, вышла на прошлой неделе в Newsweek.
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Под прикрытием салона красоты в центре Таллинна действует ”фабрика кредитов”
Салон красоты Delavue завлекает женщин на бесплатные пробные процедуры, где специалист ”диагностирует” у них серьезные проблемы с кожей. Естественно, лучшим лечением оказываются дорогостоящие процедуры, которые — о, чудо! — предлагает салон и для оплаты которых тут же, в салоне, можно оформить рассрочку, пишет Eesti Päevaleht.
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Читатель Delfi: в Delavue приглашают в основном русскоязычных и старше 30 лет
В пятницу в Delfi вышел перевод статьи Eesti Päevaleht о столичном салоне красоты Delavue, который завлекает клиентов на бесплатные процедуры, находит у женщин якобы серьезные проблемы с кожей и здоровьем, а впоследствии предлагают оформить рассрочку на процедуры и лечение стоимостью несколько тысяч евро. Читательница Delfi рассказала о своем опыте с салоном Delavue.
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Рассрочка от салона Delavue: возможно ли отказаться от договора?
Комментируя ситуацию с заключением в салоне Delavue договоров о рассрочке на приобретение дорогостоящих косметических услуг, специалист Департамента защиты прав потребителя Пилле Калда подчеркивает, что, поскольку договор был заключен в представительстве фирмы, то в отношении него не действует право на расторжение в течение 14 дней.
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Салон Delavue: мы работаем по стандартной бизнес-модели и у нас качественные услуги
В пятницу фирма Delavue, о которой в газете Eesti Päevaleht и на портале Delfi вышла статья "Под прикрытием салона красоты в центре Таллинна действует ”фабрика кредитов", прислала в редакцию свой комментарий.
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Правительство планирует привязать размер пенсии I ступени к трудовому стажу вместо зарплаты
В четверг на заседании правительства было принято решение провести изменения пенсионной системы, в том числе и формулы расчета пенсий. В дополнение к гибкой пенсии и привязке пенсионного возраста к ожидаемой продолжительностью жизни, размер пенсии I ступени будет зависеть от трудового стажа.
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Цахкна критикует пенсионную систему: в будущем пенсионеры будут получать прожиточное пособие
Министр обороны Маргус Цахкна, который в прошлом году, будучи министром социальной защиты, предложил сделать пенсионную систему более равной, чем сейчас, ответил сегодня в Facebook на критику Юргена Лиги.
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Разработчик новой пенсионной системы: нынешняя система невыгодна для 76% рабочих
Профессор Таллиннского университета Лаури Леппик, являющийся одним из разработчиков новой пенсионной системы, объяснил Ärileht, что действующая система формирования пенсий выгодна лишь для трети и невыгодна для трех четвертей рабочих. Поэтому правительство и хочет привязать пенсию к трудовому стажу.
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ФОТО: В Валгамаа загорелось здание мызного комплекса, погиб один человек
Сегодня утром в деревне Хелленурме в волости Палупера в Валгамаа загорелось здание старой мызы, в которой находится шесть квартир. Из-под завалов здания извлекли тело погибшего.
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ФОТО DELFI: В Пярнуском суде продолжается суд над зарезавшими таксиста братьями
Сегодня в Пярнуском уездном суде продолжается заседание по делу братьев Бенджамина и Филипа-Артура Хийенурм, которые обвиняются в нанесении пожилому таксисту 95 ножевых ранений.
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В Мельбурне автомобиль врезался в толпу пешеходов: три человека погибли
Три человека погибли и как минимум 20 пострадали после того, как автомобиль на большой скорости врезался в группу пешеходов в австралийском Мельбурне, сообщает в пятницу The Guardian. Среди раненых — четверо детей.
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Эстонка в Италии: проживающие в эпицентре люди ночуют в машинах, нет воды и электричества
По словам уроженки Эстонии Мари-Леэн, проживающей на данный момент в регионе Абруццо в Италии, в последние две недели там были очень большие снегопады, в результате которых всего за полдня выпадало по 50-90 см снега. В некоторых местах мело по 36 часов кряду.
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