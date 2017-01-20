Главным событием пятницы, 20 января, безусловно, стала инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Также сегодня получила большой резонанс тема кредитов в таллиннском салоне красоты Delavue. Горячие споры вызвала и предложенная правительством новая пенсионная система. Эти и другие новости дня читайте в нашей традиционной подборке новостей.

ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ и ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: "Когда Америка едина — Америка неостановима!" Трамп вступил в должность президента США

фотоколлаж Delfi

20 января Дональд Трамп вступил в должность президента США. Delfi следит за церемонией и происходящим вокруг нее.

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Президент Кальюлайд поздравила Дональда Трампа со вступлением в должность

Kersti Kaljulaid Foto: Tiit Blaat

Президент Керсти Кальюлайд сегодня отправила 45-му президенту США Дональду Трампу письмо с поздравлениями по случаю его вступления в должность.

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Есть ли у эстонской разведки данные о встрече адвоката Трампа с русским?

Trump Foto: CARLO ALLEGRI, Reuters/Scanpix

Аналитик разведки Джон Шиндлер считает, что эстонская разведка, вероятно, не прослушивала разговор одного из приближенных Трампу с представителем России. Статья о том, что занимающейся внешней разведкой департамент информации прослушивал разговор, вышла на прошлой неделе в Newsweek.

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Под прикрытием салона красоты в центре Таллинна действует ”фабрика кредитов”

Delavue ilusalong asub Radissoni hotelli neljandal korrusel. Liftide juurest avaneva ooteruumi taga laiub terve väikeste kabinettide labürint. Karli Saul

Салон красоты Delavue завлекает женщин на бесплатные пробные процедуры, где специалист ”диагностирует” у них серьезные проблемы с кожей. Естественно, лучшим лечением оказываются дорогостоящие процедуры, которые — о, чудо! — предлагает салон и для оплаты которых тут же, в салоне, можно оформить рассрочку, пишет Eesti Päevaleht.

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Читатель Delfi: в Delavue приглашают в основном русскоязычных и старше 30 лет

Panthermedia / Scanpix

В пятницу в Delfi вышел перевод статьи Eesti Päevaleht о столичном салоне красоты Delavue, который завлекает клиентов на бесплатные процедуры, находит у женщин якобы серьезные проблемы с кожей и здоровьем, а впоследствии предлагают оформить рассрочку на процедуры и лечение стоимостью несколько тысяч евро. Читательница Delfi рассказала о своем опыте с салоном Delavue.

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Рассрочка от салона Delavue: возможно ли отказаться от договора?

Delavue salongi töötaja Jekaterina väitis, et näohooldusprogrammi olevat koostanud arst, kelle nime ta siiski meenutada ei suutnud. Hiljem selgus, et ühtegi arsti ilusalongis tegelikult ei töötagi. Foto: Andres Putting

Комментируя ситуацию с заключением в салоне Delavue договоров о рассрочке на приобретение дорогостоящих косметических услуг, специалист Департамента защиты прав потребителя Пилле Калда подчеркивает, что, поскольку договор был заключен в представительстве фирмы, то в отношении него не действует право на расторжение в течение 14 дней.

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Салон Delavue: мы работаем по стандартной бизнес-модели и у нас качественные услуги

Ekraani kuvatõmmis.

В пятницу фирма Delavue, о которой в газете Eesti Päevaleht и на портале Delfi вышла статья "Под прикрытием салона красоты в центре Таллинна действует ”фабрика кредитов", прислала в редакцию свой комментарий.

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Правительство планирует привязать размер пенсии I ступени к трудовому стажу вместо зарплаты

Lapsed ja raha Foto: Meisi Volt

В четверг на заседании правительства было принято решение провести изменения пенсионной системы, в том числе и формулы расчета пенсий. В дополнение к гибкой пенсии и привязке пенсионного возраста к ожидаемой продолжительностью жизни, размер пенсии I ступени будет зависеть от трудового стажа.

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Цахкна критикует пенсионную систему: в будущем пенсионеры будут получать прожиточное пособие

Margus Tsahkna Foto: Madis Veltman

Министр обороны Маргус Цахкна, который в прошлом году, будучи министром социальной защиты, предложил сделать пенсионную систему более равной, чем сейчас, ответил сегодня в Facebook на критику Юргена Лиги.

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Разработчик новой пенсионной системы: нынешняя система невыгодна для 76% рабочих

EMIN konverents “Kas tont Euroopast” Foto: Tiit Blaat

Профессор Таллиннского университета Лаури Леппик, являющийся одним из разработчиков новой пенсионной системы, объяснил Ärileht, что действующая система формирования пенсий выгодна лишь для трети и невыгодна для трех четвертей рабочих. Поэтому правительство и хочет привязать пенсию к трудовому стажу.

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ФОТО: В Валгамаа загорелось здание мызного комплекса, погиб один человек

Põleng Valgamaal Hellenurmes Foto: Mae Juske

Сегодня утром в деревне Хелленурме в волости Палупера в Валгамаа загорелось здание старой мызы, в которой находится шесть квартир. Из-под завалов здания извлекли тело погибшего.

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ФОТО DELFI: В Пярнуском суде продолжается суд над зарезавшими таксиста братьями

Сегодня в Пярнуском уездном суде продолжается заседание по делу братьев Бенджамина и Филипа-Артура Хийенурм, которые обвиняются в нанесении пожилому таксисту 95 ножевых ранений.

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В Мельбурне автомобиль врезался в толпу пешеходов: три человека погибли

Melbourne'is sõitis auto jalakäijate hulka: kolm hukkus, vähemalt 25 inimest sai vigastada Foto: Andrew Brownbill, AP

Три человека погибли и как минимум 20 пострадали после того, как автомобиль на большой скорости врезался в группу пешеходов в австралийском Мельбурне, сообщает в пятницу The Guardian. Среди раненых — четверо детей.

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Эстонка в Италии: проживающие в эпицентре люди ночуют в машинах, нет воды и электричества

Foto: Italian Firefighters, AP

По словам уроженки Эстонии Мари-Леэн, проживающей на данный момент в регионе Абруццо в Италии, в последние две недели там были очень большие снегопады, в результате которых всего за полдня выпадало по 50-90 см снега. В некоторых местах мело по 36 часов кряду.

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