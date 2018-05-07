ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инаугурация Путина и планы Кальюлайд посетить Донбасс

В Кремле прошла инаугурация президента РФ Владимира Путина, после чего он показал новый президентский автомобиль российского производства. Также стало известно, что Керсти Кальюлайд во время визита на Украину посетит Донбасс, а в Латвии завели уголовное дело на бывшего депутата Европарламента Татьяну Жданок.
Полиция провела в барах Таллинна тест-закупки: запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним и нетрезвым нарушается
Большинство действующих в Старом городе столичных баров нарушает запрет на продажу алкогольных напитков несовершеннолетним, а также людям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, выяснилось в ходе проведенных Пыхьяской префектурой в сотрудничестве с Институтом развития здоровья контрольных покупок. Loe edasi…
ФОТО: На Маяка столкнулись два авто: виновник сбежал, полиция с собаками приступила к его поискам
Сегодня утром в 08:24 недалеко от остановки Sikupilli на улице Маяка в Таллинне столкнулись легковые автомобили Volkswagen и Citroen. Loe edasi…
ФОТО и ВИДЕО: Вулкан Килауэа заливает Гавайи лавой и отравляет газом
Извержение вулкана Килауэа привело к разрушению более 30 жилых домов на Большом острове, входящем в состав Гавайских островов, сообщает в понедельник агентство Associated Press. Loe edasi…
ВИДЕО: В Кремле прошла инаугурация президента РФ Владимира Путина
В московском Кремле прошла торжественная церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина. В современной истории России эта церемония прошла в седьмой раз. Ранее она проводилась в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах. Loe edasi…
Что если Путин решит пойти по ”казахстанскому” или ”белорусскому” пути, и будет править пожизненно?
Когда в июле 2016 года в редакции крупного информационного холдинга РБК (RBK) было заменено руководство, все понимали, что это — плата за независимую редакционную политику, которая не устраивала Кремль. На встрече с новым руководством сотрудники редакции новостей попросили объяснить им, в чем был так виноват предыдущий редактор, что его потребовалось уволить. Loe edasi…
ВИДЕО: Путин впервые показал новый президентский автомобиль российского производства
Владимир Путин, вступающий в должность президента России, выехал из Первого корпуса Кремля, где находится его рабочий кабинет, на инаугурацию на новом российском лимузине серии "Кортеж". Черный представительский седан доставит вступающего в должность избранного президента к Большому Кремлевскому дворцу, передает ТАСС. Loe edasi…
ВИДЕО: Новая эпоха абсолютизма? Эксперты в студии DELFI прогнозируют, что ждет Россию в течение 4-го срока В.В.Путина
- Две беды: вскоре президент России может издать суперуказ, в том числе и о массовом строительстве дорог в стране, но как справиться со второй?
- ”Окно возможностей”: Россия намерена озадачиться повышением качества жизни населения и развитием экономики, в том числе за счет болезненных и непопулярных реформ.
- Внешняя политика сохранит свой курс на противостояние с Западом, хотя ходят слухи и о скором начале сближения с ним ради экономического роста.
- Станет ли 4-й срок последним для Владимира Путина и как будет происходить транзит власти?
Эти и многие другие темы — в нашем видео! Loe edasi…
Керсти Кальюлайд во время визита на Украину посетит Донбасс
В Латвии завели уголовное дело на бывшего депутата Европарламента Татьяну Жданок
Лидер Русского союза Латвии (РСЛ), бывший депутат ЕвропарламентаТатьяна Жданок находится в статусе подозреваемого по уголовному делу в связи с проведением Вселатвийского родительского собрания. Жданок сообщила об этом в своем профиле в социальной сети Facebook. Loe edasi…
Рюйтелю — 90. Президент, не выполнивший обещанное Горбачеву, заслуживший доверие Ельцина и разочаровавший Путина
10 мая президенту Арнольду Рюйтелю исполнится 90 лет. Издание Eesti Päevaleht представило подборку воспоминаний приближенных к нему людей и просто интересных фактов о нем. Loe edasi…