ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инаугурация Путина и планы Кальюлайд посетить Донбасс

ФОТО: На Маяка столкнулись два авто: виновник сбежал, полиция с собаками приступила к его поискам

Foto: Karin Kaljuläte

Сегодня утром в 08:24 недалеко от остановки Sikupilli на улице Маяка в Таллинне столкнулись легковые автомобили Volkswagen и Citroen.

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ФОТО и ВИДЕО: Вулкан Килауэа заливает Гавайи лавой и отравляет газом

Hawaii Foto: Handout, Reuters

Извержение вулкана Килауэа привело к разрушению более 30 жилых домов на Большом острове, входящем в состав Гавайских островов, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

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ВИДЕО: В Кремле прошла инаугурация президента РФ Владимира Путина

В московском Кремле прошла торжественная церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина. В современной истории России эта церемония прошла в седьмой раз. Ранее она проводилась в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах.

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Что если Путин решит пойти по ”казахстанскому” или ”белорусскому” пути, и будет править пожизненно?

Putin, Nazarbajev, Lukašenko Foto: Metzel Mikhail, TASS

Когда в июле 2016 года в редакции крупного информационного холдинга РБК (RBK) было заменено руководство, все понимали, что это — плата за независимую редакционную политику, которая не устраивала Кремль. На встрече с новым руководством сотрудники редакции новостей попросили объяснить им, в чем был так виноват предыдущий редактор, что его потребовалось уволить.

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ВИДЕО: Путин впервые показал новый президентский автомобиль российского производства

Владимир Путин, вступающий в должность президента России, выехал из Первого корпуса Кремля, где находится его рабочий кабинет, на инаугурацию на новом российском лимузине серии "Кортеж". Черный представительский седан доставит вступающего в должность избранного президента к Большому Кремлевскому дворцу, передает ТАСС.

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ВИДЕО: Новая эпоха абсолютизма? Эксперты в студии DELFI прогнозируют, что ждет Россию в течение 4-го срока В.В.Путина

- Две беды: вскоре президент России может издать суперуказ, в том числе и о массовом строительстве дорог в стране, но как справиться со второй?

- ”Окно возможностей”: Россия намерена озадачиться повышением качества жизни населения и развитием экономики, в том числе за счет болезненных и непопулярных реформ.

- Внешняя политика сохранит свой курс на противостояние с Западом, хотя ходят слухи и о скором начале сближения с ним ради экономического роста.

- Станет ли 4-й срок последним для Владимира Путина и как будет происходить транзит власти?