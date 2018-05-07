07.05.2018, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инаугурация Путина и планы Кальюлайд посетить Донбасс

 (8)
rus.delfi.ee
EST 1
Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: ALEKSANDR ASTAFJEV, AFP

В Кремле прошла инаугурация президента РФ Владимира Путина, после чего он показал новый президентский автомобиль российского производства. Также стало известно, что Керсти Кальюлайд во время визита на Украину посетит Донбасс, а в Латвии завели уголовное дело на бывшего депутата Европарламента Татьяну Жданок.

Полиция провела в барах Таллинна тест-закупки: запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним и нетрезвым нарушается

Õpetaja juures peetud lõpupeol jõi osa lapsi end maani täis Foto: Annika Haas

Большинство действующих в Старом городе столичных баров нарушает запрет на продажу алкогольных напитков несовершеннолетним, а также людям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, выяснилось в ходе проведенных Пыхьяской префектурой в сотрудничестве с Институтом развития здоровья контрольных покупок.
Loe edasi…

ФОТО: На Маяка столкнулись два авто: виновник сбежал, полиция с собаками приступила к его поискам

Foto: Karin Kaljuläte

Сегодня утром в 08:24 недалеко от остановки Sikupilli на улице Маяка в Таллинне столкнулись легковые автомобили Volkswagen и Citroen.
Loe edasi…

ФОТО и ВИДЕО: Вулкан Килауэа заливает Гавайи лавой и отравляет газом

Hawaii Foto: Handout, Reuters

Извержение вулкана Килауэа привело к разрушению более 30 жилых домов на Большом острове, входящем в состав Гавайских островов, сообщает в понедельник агентство Associated Press.
Loe edasi…

ТОП

ВИДЕО: В Кремле прошла инаугурация президента РФ Владимира Путина

В московском Кремле прошла торжественная церемония вступления в должность президента РФ Владимира Путина. В современной истории России эта церемония прошла в седьмой раз. Ранее она проводилась в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах.
Loe edasi…

Что если Путин решит пойти по ”казахстанскому” или ”белорусскому” пути, и будет править пожизненно?

Putin, Nazarbajev, Lukašenko Foto: Metzel Mikhail, TASS

Когда в июле 2016 года в редакции крупного информационного холдинга РБК (RBK) было заменено руководство, все понимали, что это — плата за независимую редакционную политику, которая не устраивала Кремль. На встрече с новым руководством сотрудники редакции новостей попросили объяснить им, в чем был так виноват предыдущий редактор, что его потребовалось уволить.
Loe edasi…

ВИДЕО: Путин впервые показал новый президентский автомобиль российского производства

Владимир Путин, вступающий в должность президента России, выехал из Первого корпуса Кремля, где находится его рабочий кабинет, на инаугурацию на новом российском лимузине серии "Кортеж". Черный представительский седан доставит вступающего в должность избранного президента к Большому Кремлевскому дворцу, передает ТАСС.
Loe edasi…

ВИДЕО: Новая эпоха абсолютизма? Эксперты в студии DELFI прогнозируют, что ждет Россию в течение 4-го срока В.В.Путина

- Две беды: вскоре президент России может издать суперуказ, в том числе и о массовом строительстве дорог в стране, но как справиться со второй?

- ”Окно возможностей”: Россия намерена озадачиться повышением качества жизни населения и развитием экономики, в том числе за счет болезненных и непопулярных реформ.

- Внешняя политика сохранит свой курс на противостояние с Западом, хотя ходят слухи и о скором начале сближения с ним ради экономического роста.

- Станет ли 4-й срок последним для Владимира Путина и как будет происходить транзит власти?

Эти и многие другие темы — в нашем видео!
Loe edasi…

Керсти Кальюлайд во время визита на Украину посетит Донбасс

Kersti Kaljulaid USA visiidil Foto: Priit Simson

Как стало известно Delfi, президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время визита на Украину посетит Донбасс.
Loe edasi…

Реформист Денис Бородич отказался поддерживать вотум недоверия Таави Аасу

Reformierakonna juhatuse koosolek Foto: Hendrik Osula

Во вторник, 8 мая, в стенах Таллиннского городского собрания пройдет голосование по вотуму недоверия мэру столицы Таави Аасу (Центристская партия). Реформист Денис Бородич отказался в нем участвовать и на три месяца приостановил свои депутатские полномочия, пишет rus.err.ee.
Loe edasi…

В Латвии завели уголовное дело на бывшего депутата Европарламента Татьяну Жданок

Tatjana ždanok Foto: Vitaliy Belousov, RIA Novosti

Лидер Русского союза Латвии (РСЛ), бывший депутат Европарламента Татьяна Жданок находится в статусе подозреваемого по уголовному делу в связи с проведением Вселатвийского родительского собрания. Жданок сообщила об этом в своем профиле в социальной сети Facebook.
Loe edasi…

Рюйтелю — 90. Президент, не выполнивший обещанное Горбачеву, заслуживший доверие Ельцина и разочаровавший Путина

Arnold Rüütlil on, mida meenutada ja mäletada. Foto: Tiit Blaat

10 мая президенту Арнольду Рюйтелю исполнится 90 лет. Издание Eesti Päevaleht представило подборку воспоминаний приближенных к нему людей и просто интересных фактов о нем.
Loe edasi…

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инаугурация Путина и планы Кальюлайд посетить Донбасс

07.05.2018
В Кремле прошла инаугурация президента РФ Владимира Путина, после чего он показал новый президентский автомобиль российского производства. Также стало известно, что Керсти Кальюлайд во время визита на Украину посетит Донбасс, а в Латвии завели уголовное дело на бывшего депутата Европарламента Татьяну Жданок.
Подробнее

Читатель Delfi: подросток требовал в центре ”Вирония” у матери деньги, угрожая острым предметом

07.05.2018
То, что торговые центры Эстонии облюбовала праздная молодежь, сделавшая из них себе клубы и совершая там противоправные поступки, кажется опасной тенденцией многим представителям старших поколений, но в полиции Ида-Вирумаа говорят, что проблема не насколько серьезна, насколько может показаться, а кохтла-ярвеский торговый центр ”Вирония” точно не является местом, где подростки совершают особенно много правонарушений Кохтла-ярвеский.
Подробнее


ФОТО: В Ярвамаа потерялся трехлетний ребенок. Невероятная история со смешным концом

07.05.2018
Полиция получила сообщение, что в деревне Карину в волости Ярва пропал трехлетний ребенок. Спасатели были готовы к худшему, так как на участке семьи находилось большое озеро.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Bellingcat: российские военные участвовали в обстреле Мариуполя в 2015 году

07.05.2018
Международная независимая расследовательская группа Bellingcat заявила, что нашла доказательства участия российских военнослужащих в обстреле Мариуполя в январе 2015 года. Похожее заявление сделал и глава СБУ.
Подробнее


Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107292001
91,80 €
55,08 €
-25% Käekell LACO Detroit 861917
290,- €
217,50 €

Рюйтелю — 90. Президент, не выполнивший обещанное Горбачеву, заслуживший доверие Ельцина и разочаровавший Путина

07.05.2018
10 мая президенту Арнольду Рюйтелю исполнится 90 лет. Издание Eesti Päevaleht представило подборку воспоминаний приближенных к нему людей и просто интересных фактов о нем.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: Новая эпоха абсолютизма? Эксперты в студии DELFI прогнозируют, что ждет Россию в течение 4-го срока В.В.Путина

07.05.2018
- Две беды: вскоре президент России может издать суперуказ, в том числе и о массовом строительстве дорог в стране, но как справиться со второй?

- ”Окно возможностей”: Россия намерена озадачиться повышением качества жизни населения и развитием экономики, в том числе за счет болезненных и непопулярных реформ.

- Внешняя политика сохранит свой курс на противостояние с Западом, хотя ходят слухи и о скором начале сближения с ним ради экономического роста.

- Станет ли 4-й срок последним для Владимира Путина и как будет происходить транзит власти?

Эти и многие другие темы — в нашем видео!
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ