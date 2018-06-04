04.06.2018, 20:57

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ильвес пригрозил РФ потерей трех городов и самосуд в таллиннском троллейбусе


rus.delfi.ee
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Toomas Hendrik Ilves
Toomas Hendrik IlvesFoto: Alex Wong, AFP

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что Россия может лишиться контроля над Санкт-Петербургом и другими городами страны, если Москва решится атаковать Эстонию. На это заявление отреагировали в России. Также сегодня на портале Delfi большой резонанс вызвало видео читателя, который стал свидетелем драки в таллиннском троллейбусе.

Алексей Пушков: на Эстонию никто не нападет, пусть Ильвес успокоится и скушает твикс

Aleksei Puškov Foto: Vladimir Fedorenko, RIA Novosti

Председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего главы Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о том, что Россия может ”потерять Петербург”.
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Во вторник в Эстонии ожидаются осадки в виде снежной крупы

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По данным эстонских синоптиков, во вторник днем на севере Эстонии ожидаются осадки в виде снежной крупы.
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ФОТО: На рынке появилась первая эстонская грунтовая клубника — цена кусается

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Теперь на рынке можно купить отечественную клубнику, однако за нее придется отдать приличную сумму.
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Ответ Ильвесу из России: эстонцев столько в природе не существует, сколько мы под Ленинградом убили немцев

Dmitri Putškov Foto: Jekaterina Tšesnokova, RIA Novosti

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что Российская Федерация может лишиться контроля над Санкт-Петербургом и другими городами РФ, если Москва атакует Таллинн.
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Ильвес пригрозил России потерей Санкт-Петербурга, Омска и Томска

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Россия может лишиться контроля над Санкт-Петербургом и другими городами страны, если Москва решится атаковать Эстонию. Об этом в интервью ”Европейской правде” заявил Тоомас Хендрик Ильвес, являвшийся президентом Эстонии с 2006 по 2016 годы.
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Бывший министр-алководитель Яак Ааб назначен на новую должность с высокой зарплатой

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Бывший министр госадминистрирования Яак Ааб (Центристская партия), покинувший должность после задержания за рулем в пьяном виде, с 1 июня приступил к работе советника при руководителе проекта Таллиннской больницы Свене Круубе.
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ФОТО: В Ида-Таллиннской центральной больнице появились на свет тройняшки

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16 мая был необычный день в родильном отеделнии Ида-Таллиннской центральной больницы, так как тогда появились на свет очередные тройняшки: Эмили, Мирьям и Грегор.
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ВИДЕО читателя: Самосуд в столичном троллейбусе. Двое мужчин расправились с шумевшими пьяными парнями

Читатель Delfi стал свидетелем драки в таллиннском троллейбусе Мустамяэ-Каубамая, где мужчины постарше взяли правосудие в свои руки и с помощью кулаков утихомирили шумевших молодых людей.
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