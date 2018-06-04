ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ильвес пригрозил РФ потерей трех городов и самосуд в таллиннском троллейбусе

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что Россия может лишиться контроля над Санкт-Петербургом и другими городами страны, если Москва решится атаковать Эстонию. На это заявление отреагировали в России. Также сегодня на портале Delfi большой резонанс вызвало видео читателя, который стал свидетелем драки в таллиннском троллейбусе.
Алексей Пушков: на Эстонию никто не нападет, пусть Ильвес успокоится и скушает твикс
Председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего главы Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о том, что Россия может ”потерять Петербург”.
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