ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ильвес пригрозил РФ потерей трех городов и самосуд в таллиннском троллейбусе

Бывший министр-алководитель Яак Ааб назначен на новую должность с высокой зарплатой

Foto: Tiit Blaat

Бывший министр госадминистрирования Яак Ааб (Центристская партия), покинувший должность после задержания за рулем в пьяном виде, с 1 июня приступил к работе советника при руководителе проекта Таллиннской больницы Свене Круубе.

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ФОТО: В Ида-Таллиннской центральной больнице появились на свет тройняшки

ITK

16 мая был необычный день в родильном отеделнии Ида-Таллиннской центральной больницы, так как тогда появились на свет очередные тройняшки: Эмили, Мирьям и Грегор.

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ВИДЕО читателя: Самосуд в столичном троллейбусе. Двое мужчин расправились с шумевшими пьяными парнями

Читатель Delfi стал свидетелем драки в таллиннском троллейбусе Мустамяэ-Каубамая, где мужчины постарше взяли правосудие в свои руки и с помощью кулаков утихомирили шумевших молодых людей.

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Добровольная депортация: Минюст хочет высылать из страны преступников с серым паспортом

Urmas Reinsalu Foto: Rauno Volmar

Законопроект Министерства юстиции не объясняет, куда и как должны отправляться люди без гражданства, пишет Eesti Päevaleht.

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