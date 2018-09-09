09.09.2018, 21:45

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: ”Икеа”, вероятно, нашла себе место в Эстонии, в Таллиннском марафоне победил эстонец, а президент Кальюлайд бежала под чужим именем


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: ”Икеа”, вероятно, нашла себе место в Эстонии, в Таллиннском марафоне победил эстонец, а президент Кальюлайд бежала под чужим именем
Foto: Andres Putting

Самое масштабное спортивное событие в истории Эстонии — Таллиннский марафон — завершилось. Его победителем впервые стал эстонский спортсмен, Роман Фости. Президент Эстонии удивила всех, выйдя на дистанцию под чужим, причем мужским, именем, ”Мартин”, но, наверное, в этом был какой-то смысл.

Судя по всему, популярная сеть ”Икеа” нашла место для первого магазина в Эстонии.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

ФОТО и ВИДЕО: Серена устроила скандал в финале US Open

Serena Williams Foto: Kena Betancur, AFP

В финале Открытого чемпионата США по теннису шестикратная победительница этого турнира американка Серена Уильямс (WTA 26) проиграла японке Наоми Осака (WTA 19) — 2:6, 4:6. Противостояние теннисисток отошло на второй план на фоне грандиозного скандала, который закатила в Нью-Йорке Серена.
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Интернет вместо медкарты: где посмотреть свои рецепты и данные о здоровье?

Digiretsept Foto: Hendrik Osula

"Можно ли где-то посмотреть свои рецепты, которые выписал врач? Мне в последнее время выписывали много всего, что-то, возможно, уже не действительно по срокам, что-то мне и не нужно уже. А так как мне изменили схему лечения, я хотела бы сравнить с тем, что мне выписывали раньше. Можно ли это сделать? И, раз уж я спросила про рецепты, можно ли где-то посмотреть выписки из медицинской карты?" — спрашивает читательница "МК-Эстонии" Наталья.
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ФОТО: Впервые в Таллиннском марафоне победил эстонец. Поздравляем Романа Фости!

Foto: Andres Putting

9 сентября в Таллинне прошел ежегодный марафон. На дистанции 42.2 километра победил эстонец Роман Фости. Его результат — 2:24:06.
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ФОТО DELFI: В Ивангороде проходит исторический фестиваль ”Ивангородский рубеж”. У него есть два больших недостатка

Ajalooline festival, Ivangorod Foto: Ronan Vikulov, Delfi

В Ивангородской крепости в этот уикенд проходит фестиваль ”Ивангородский рубеж”, посвященный рыцарскому периоду и собравший любителей истории со всей России. При всех его неопоримых достоинствах у фестиваля есть два серьезных недостатка — всего одна урна для мусора на всю крепость и ни одной точки питания.
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Стало известно, где, скорее всего, откроется первый в Эстонии магазин ”Икеа”

Ikea avamine Riias Foto: Karin Kaljuläte

В сфере недвижимости говорят, что примерно через полтора месяца ”Икеа” сообщит, когда именно в 2019 году в Эстонии откроет первый магазин. Место уже якобы известно — это поселок Юри в волости Рае, Харьюмаа.
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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ| Таллиннский марафон закончился. Подводим итоги забегов

Roman Fosti finišis Foto: Andres Putting

В воскресенье, 9 сентября, прошел Таллиннский марафон. Победил в марафоне (42,2 км) эстонец Роман Фости. В полумарафоне (21,1 км) занял первое место его соотечественник Тийдрек Нурме. Смотрите фотогалерею!
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ФОТО: Улицы Таллинна утопают в выброшенных марафонцами пластиковых стаканчиках

Tänavad ujutavad mahavisatud topsidest Foto: Delfi lugeja

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Самое массовое спортивной событие не только в Эстнии, но и в странах Балтии, Таллиннский марфон, принесло с собой в столицу числе прочего мусор.
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Из-за нового российского таможенного закона и на границе Финляндии с РФ образовались километровые очереди из автомобилей

Foto: Juri Belinski, TASS/All Over Press/ Vida Press

Финская Таможня ведет переговоры с российской стороной для урегулирования ситуации, рассказывает финский новостной портал Yle.
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Из-за ухудшения экологической ситуации Украина закрыла пропускные пункты на въезд в Крым

Foto. TASS

Украина закрыла пункты пропуска "Чаплынка" и "Каланчак" на въезд в Крым в связи с ухудшением экологической ситуации в Херсонской области, заявил в четверг председатель Херсонской областной госадминистрации Андрей Гордеев.
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Компания Google "прогнулась" под требования российских властей и заблокировала платные ролики Навального о митингах против пенсионной реформы

Aleksei Navalnõi Foto: Aleksei Kudenko, Sputnik

Компания Google заблокировала в YouTube большую часть платных рекламных роликов, анонсировавших митинги оппозиционера Алексея Навального против пенсионной реформы 9 сентября. Об этом сообщил в Telegram соратник Навального и бывший глава его предвыборного штаба Леонид Волков.
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Среди детей распространяется новая опасная игра. Что делать, если вашему ребенку говорят, что через 4 дня он умрет?

Facebook

В начале августа в интернете появилась новая страшилка по имени Момо, рассказывает "МК-Эстония". Выглядит она довольно жутко: женское лицо с по-птичьи вытянутым профилем, огромными глазами, страшными носом и ртом. И куриные ножки. И ладно бы она просто была где-то в интернете — персонаж пишет в мессенджерах детям пугающие сообщения, негативно воздействуя на их психику! Как вести себя родителям и как им оградить своих детей от этого? Что делать, если на ребенка психологически воздействуют и говорят ему, что через четыре дня он умрет, Момо все про него знает и ночью придет в гости?
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Президент бежала полумарафон под чужим, причем мужским, именем — ”Мартин”. Почему?

Foto: Andres Putting

Президент ЭР Керсти Кальюлайд открыла сегодня Таллиннский марафон, пробежав полумарафон под чужим именем.
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Онкологи: рак становится главной причиной смертей в Эстонии

shutterstock_119408095 Foto: erakogu

Общество онкологов-клиницистов Эстонии обратилось к Министерству социальных дел с просьбой поддержать план интегрирования радиотерапии в план лечебных услуг новой Ида-Таллиннской центральной больницы, поскольку смертность от онкологических заболеваний в Эстонии выходит на первое место, сообщает rus.err.ee.
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Вакра: я не представляю, как получающий ”минималку” человек может платить и за жилье, и за продукты

Foto: Madis Veltman

Ärileht вчера написал со ссылкой на Таллиннскую статистическую книгу, что число получателей минкимальной зарплаты в Таллинне продолжает расти. Вице-мэр Тынис Мелдер говорит. Что причиной тому — стремительный рост размера ”минималки”, а не повышение численности жителей Таллинна. В то же время депутат Рийгикогу, соцдем Райнер Вакра считает, что в этой статистике ничего хорошего нет.
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ФОТО: В Тарту пропал купавшийся 18-летний юноша

Foto: Anni Õnneleid

Сеголня вечером, около 21.00, в Тарту пропал 18-летний парень, купавшийся в Эмайыги, рядом с портом Ребасе.
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По всей России прошли организаованные сторонниками Навального акции против повышения пенсионного возраста

В единый день голосования, 9 сентября сообщения об акциях против повышения пенсионного возраста, организованных сторонниками политика Алексея Навального, поступают из десятков городов России . Власти согласовали митинги только в четырех городах — в Кургане, Чебоксарах, Кирове и Березниках.
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Tallinn Hockey weekend
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Вакра: я не представляю, как получающий ”минималку” человек может платить и за жилье, и за продукты

09.09.2018
Ärileht вчера написал со ссылкой на Таллиннскую статистическую книгу, что число получателей минкимальной зарплаты в Таллинне продолжает расти. Вице-мэр Тынис Мелдер говорит. Что причиной тому — стремительный рост размера ”минималки”, а не повышение численности жителей Таллинна. В то же время депутат Рийгикогу, соцдем Райнер Вакра считает, что в этой статистике ничего хорошего нет.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: ”Икеа”, вероятно, нашла себе место в Эстонии, в Таллиннском марафоне победил эстонец, а президент Кальюлайд бежала под чужим именем

09.09.2018
Самое масштабное спортивное событие в истории Эстонии — Таллиннский марафон — завершилось. Его победителем впервые стал эстонский спортсмен, Роман Фости. Президент Эстонии удивила всех, выйдя на дистанцию под чужим, причем мужским, именем, ”Мартин”, но, наверное, в этом был какой-то смысл.

Судя по всему, популярная сеть ”Икеа” нашла место для первого магазина в Эстонии.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
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Среди детей распространяется новая опасная игра. Что делать, если вашему ребенку говорят, что через 4 дня он умрет?

09.09.2018
В начале августа в интернете появилась новая страшилка по имени Момо, рассказывает "МК-Эстония". Выглядит она довольно жутко: женское лицо с по-птичьи вытянутым профилем, огромными глазами, страшными носом и ртом. И куриные ножки. И ладно бы она просто была где-то в интернете — персонаж пишет в мессенджерах детям пугающие сообщения, негативно воздействуя на их психику! Как вести себя родителям и как им оградить своих детей от этого? Что делать, если на ребенка психологически воздействуют и говорят ему, что через четыре дня он умрет, Момо все про него знает и ночью придет в гости?
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Онкологи: рак становится главной причиной смертей в Эстонии

09.09.2018
Общество онкологов-клиницистов Эстонии обратилось к Министерству социальных дел с просьбой поддержать план интегрирования радиотерапии в план лечебных услуг новой Ида-Таллиннской центральной больницы, поскольку смертность от онкологических заболеваний в Эстонии выходит на первое место, сообщает rus.err.ee.
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По всей России прошли организаованные сторонниками Навального акции против повышения пенсионного возраста

09.09.2018
В единый день голосования, 9 сентября сообщения об акциях против повышения пенсионного возраста, организованных сторонниками политика Алексея Навального, поступают из десятков городов России . Власти согласовали митинги только в четырех городах — в Кургане, Чебоксарах, Кирове и Березниках.
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ВИДЕО: Константин Васильев о проигрыше грекам: нам не хватило мастерства и спокойствия

09.09.2018
В субботу, 8 сентября, в Таллинне состоялась первая игра сборной Эстонии в Лиге Наций против Греции. Итог встречи - 0:1, единственный гол забил полузащитник Фортунас. Смотрите комментарий капитана, лучшего игрока матча Константина Васильева.
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