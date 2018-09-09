ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: ”Икеа”, вероятно, нашла себе место в Эстонии, в Таллиннском марафоне победил эстонец, а президент Кальюлайд бежала под чужим именем

Самое масштабное спортивное событие в истории Эстонии — Таллиннский марафон — завершилось. Его победителем впервые стал эстонский спортсмен, Роман Фости. Президент Эстонии удивила всех, выйдя на дистанцию под чужим, причем мужским, именем, ”Мартин”, но, наверное, в этом был какой-то смысл.
Судя по всему, популярная сеть ”Икеа” нашла место для первого магазина в Эстонии.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
ФОТО и ВИДЕО: Серена устроила скандал в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису шестикратная победительница этого турнира американка Серена Уильямс (WTA 26) проиграла японке Наоми Осака (WTA 19) — 2:6, 4:6. Противостояние теннисисток отошло на второй план на фоне грандиозного скандала, который закатила в Нью-Йорке Серена. Loe edasi…
Интернет вместо медкарты: где посмотреть свои рецепты и данные о здоровье?
"Можно ли где-то посмотреть свои рецепты, которые выписал врач? Мне в последнее время выписывали много всего, что-то, возможно, уже не действительно по срокам, что-то мне и не нужно уже. А так как мне изменили схему лечения, я хотела бы сравнить с тем, что мне выписывали раньше. Можно ли это сделать? И, раз уж я спросила про рецепты, можно ли где-то посмотреть выписки из медицинской карты?" — спрашивает читательница "МК-Эстонии" Наталья. Loe edasi…
ФОТО: Впервые в Таллиннском марафоне победил эстонец. Поздравляем Романа Фости!
9 сентября в Таллинне прошел ежегодный марафон. На дистанции 42.2 километра победил эстонец Роман Фости. Его результат — 2:24:06. Loe edasi…
ФОТО DELFI: В Ивангороде проходит исторический фестиваль ”Ивангородский рубеж”. У него есть два больших недостатка
В Ивангородской крепости в этот уикенд проходит фестиваль ”Ивангородский рубеж”, посвященный рыцарскому периоду и собравший любителей истории со всей России. При всех его неопоримых достоинствах у фестиваля есть два серьезных недостатка — всего одна урна для мусора на всю крепость и ни одной точки питания. Loe edasi…
Стало известно, где, скорее всего, откроется первый в Эстонии магазин ”Икеа”
В сфере недвижимости говорят, что примерно через полтора месяца ”Икеа” сообщит, когда именно в 2019 году в Эстонии откроет первый магазин. Место уже якобы известно — это поселок Юри в волости Рае, Харьюмаа. Loe edasi…
БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ| Таллиннский марафон закончился. Подводим итоги забегов
В воскресенье, 9 сентября, прошел Таллиннский марафон. Победил в марафоне (42,2 км) эстонец Роман Фости. В полумарафоне (21,1 км) занял первое место его соотечественник Тийдрек Нурме. Смотрите фотогалерею! Loe edasi…
ФОТО: Улицы Таллинна утопают в выброшенных марафонцами пластиковых стаканчиках
Самое массовое спортивной событие не только в Эстнии, но и в странах Балтии, Таллиннский марфон, принесло с собой в столицу числе прочего мусор. Loe edasi…
Из-за нового российского таможенного закона и на границе Финляндии с РФ образовались километровые очереди из автомобилей
Финская Таможня ведет переговоры с российской стороной для урегулирования ситуации, рассказывает финский новостной портал Yle. Loe edasi…
Из-за ухудшения экологической ситуации Украина закрыла пропускные пункты на въезд в Крым
Украина закрыла пункты пропуска "Чаплынка" и "Каланчак" на въезд в Крым в связи с ухудшением экологической ситуации в Херсонской области, заявил в четверг председатель Херсонской областной госадминистрации Андрей Гордеев. Loe edasi…
Компания Google "прогнулась" под требования российских властей и заблокировала платные ролики Навального о митингах против пенсионной реформы
Компания Google заблокировала в YouTube большую часть платных рекламных роликов, анонсировавших митинги оппозиционера Алексея Навального против пенсионной реформы 9 сентября. Об этом сообщил в Telegram соратник Навального и бывший глава его предвыборного штаба Леонид Волков. Loe edasi…
Среди детей распространяется новая опасная игра. Что делать, если вашему ребенку говорят, что через 4 дня он умрет?
В начале августа в интернете появилась новая страшилка по имени Момо, рассказывает "МК-Эстония". Выглядит она довольно жутко: женское лицо с по-птичьи вытянутым профилем, огромными глазами, страшными носом и ртом. И куриные ножки. И ладно бы она просто была где-то в интернете — персонаж пишет в мессенджерах детям пугающие сообщения, негативно воздействуя на их психику! Как вести себя родителям и как им оградить своих детей от этого? Что делать, если на ребенка психологически воздействуют и говорят ему, что через четыре дня он умрет, Момо все про него знает и ночью придет в гости? Loe edasi…
Президент бежала полумарафон под чужим, причем мужским, именем — ”Мартин”. Почему?
Онкологи: рак становится главной причиной смертей в Эстонии
Общество онкологов-клиницистов Эстонии обратилось к Министерству социальных дел с просьбой поддержать план интегрирования радиотерапии в план лечебных услуг новой Ида-Таллиннской центральной больницы, поскольку смертность от онкологических заболеваний в Эстонии выходит на первое место, сообщает rus.err.ee. Loe edasi…
Вакра: я не представляю, как получающий ”минималку” человек может платить и за жилье, и за продукты
Ärileht вчера написал со ссылкой на Таллиннскую статистическую книгу, что число получателей минкимальной зарплаты в Таллинне продолжает расти. Вице-мэр Тынис Мелдер говорит. Что причиной тому — стремительный рост размера ”минималки”, а не повышение численности жителей Таллинна. В то же время депутат Рийгикогу, соцдем Райнер Вакра считает, что в этой статистике ничего хорошего нет. Loe edasi…
ФОТО: В Тарту пропал купавшийся 18-летний юноша
Сеголня вечером, около 21.00, в Тарту пропал 18-летний парень, купавшийся в Эмайыги, рядом с портом Ребасе. Loe edasi…
По всей России прошли организаованные сторонниками Навального акции против повышения пенсионного возраста
В единый день голосования, 9 сентября сообщения об акциях против повышения пенсионного возраста, организованных сторонниками политика Алексея Навального, поступают из десятков городов России . Власти согласовали митинги только в четырех городах — в Кургане, Чебоксарах, Кирове и Березниках. Loe edasi…