ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: ”Икеа”, вероятно, нашла себе место в Эстонии, в Таллиннском марафоне победил эстонец, а президент Кальюлайд бежала под чужим именем

"Можно ли где-то посмотреть свои рецепты, которые выписал врач? Мне в последнее время выписывали много всего, что-то, возможно, уже не действительно по срокам, что-то мне и не нужно уже. А так как мне изменили схему лечения, я хотела бы сравнить с тем, что мне выписывали раньше. Можно ли это сделать? И, раз уж я спросила про рецепты, можно ли где-то посмотреть выписки из медицинской карты?" — спрашивает читательница "МК-Эстонии" Наталья.

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ФОТО: Впервые в Таллиннском марафоне победил эстонец. Поздравляем Романа Фости!

Foto: Andres Putting

9 сентября в Таллинне прошел ежегодный марафон. На дистанции 42.2 километра победил эстонец Роман Фости. Его результат — 2:24:06.

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ФОТО DELFI: В Ивангороде проходит исторический фестиваль ”Ивангородский рубеж”. У него есть два больших недостатка

Ajalooline festival, Ivangorod Foto: Ronan Vikulov, Delfi

В Ивангородской крепости в этот уикенд проходит фестиваль ”Ивангородский рубеж”, посвященный рыцарскому периоду и собравший любителей истории со всей России. При всех его неопоримых достоинствах у фестиваля есть два серьезных недостатка — всего одна урна для мусора на всю крепость и ни одной точки питания.

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Стало известно, где, скорее всего, откроется первый в Эстонии магазин ”Икеа”

Ikea avamine Riias Foto: Karin Kaljuläte

В сфере недвижимости говорят, что примерно через полтора месяца ”Икеа” сообщит, когда именно в 2019 году в Эстонии откроет первый магазин. Место уже якобы известно — это поселок Юри в волости Рае, Харьюмаа.

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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ| Таллиннский марафон закончился. Подводим итоги забегов

Roman Fosti finišis Foto: Andres Putting

В воскресенье, 9 сентября, прошел Таллиннский марафон. Победил в марафоне (42,2 км) эстонец Роман Фости. В полумарафоне (21,1 км) занял первое место его соотечественник Тийдрек Нурме. Смотрите фотогалерею!

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ФОТО: Улицы Таллинна утопают в выброшенных марафонцами пластиковых стаканчиках

Tänavad ujutavad mahavisatud topsidest Foto: Delfi lugeja

ТОП В Таллинне председатель КТ перевела на личный счет и за рубеж 140 тысяч евро, а затем покончила с собой Стало известно, где, скорее всего, откроется первый в Эстонии магазин ”Икеа” "Тихая охота": учимся отличать съедобный гриб от поганки

Самое массовое спортивной событие не только в Эстнии, но и в странах Балтии, Таллиннский марфон, принесло с собой в столицу числе прочего мусор.

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Из-за нового российского таможенного закона и на границе Финляндии с РФ образовались километровые очереди из автомобилей

Foto: Juri Belinski, TASS/All Over Press/ Vida Press

Финская Таможня ведет переговоры с российской стороной для урегулирования ситуации, рассказывает финский новостной портал Yle.

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Из-за ухудшения экологической ситуации Украина закрыла пропускные пункты на въезд в Крым

Foto. TASS

Украина закрыла пункты пропуска "Чаплынка" и "Каланчак" на въезд в Крым в связи с ухудшением экологической ситуации в Херсонской области, заявил в четверг председатель Херсонской областной госадминистрации Андрей Гордеев.

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Компания Google "прогнулась" под требования российских властей и заблокировала платные ролики Навального о митингах против пенсионной реформы

Aleksei Navalnõi Foto: Aleksei Kudenko, Sputnik

Компания Google заблокировала в YouTube большую часть платных рекламных роликов, анонсировавших митинги оппозиционера Алексея Навального против пенсионной реформы 9 сентября. Об этом сообщил в Telegram соратник Навального и бывший глава его предвыборного штаба Леонид Волков.

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Среди детей распространяется новая опасная игра. Что делать, если вашему ребенку говорят, что через 4 дня он умрет?