ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Игорь Грязин покинул Партию реформ, в Нарве огонь уничтожил частный жилой дом

Сегодня в 09:10 Центр тревоги получил сообщение об аварии в волости Элва, где произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Škoda Octavia и Kia Sorento.

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ФОТО и ВИДЕО| Эстонец в Таиланде: уже сейчас ветер очень сильный, людей эвакуируют, один человек погиб

На южную часть Таиланда надвигается мощный тропический шторм «Пабук». Проживающий на Самуи эстонец Ноэль Ааса является заведующим отеля Melati Beach Resort & Spa, который находится в траектории движения тайфуна.

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С нового года упразднены устаревшие и нечеткие требования к рабочей среде

Начиная с января этого года вступили в силу поправки к закону о трудовом здравоохранении и трудовой безопасности, благодаря которым будут отменены устаревшие и нечеткие требования к рабочей среде, сообщает Министерство социальных дел.

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"Для Ида-Вирумаа настал переломный момент". Кто занимает первые номера в списке ”Ээсти 200” по региону

Избирательный список ”Ээсти 200” на выборах в парламент возглавит Ахти Пуур, до недавнего времени руководивший работой добывающего предприятия Enefit Kaevandused, вторым номером идет руководитель фонда поддержки стартапов Prototron Яна Павленкова, третьим — координатор проектов по предотвращению домашнего насилия и организатор международных молодежных конференций в Нарве Никита Лумийыэ, сообщает пресс-служба партии.

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Полиция ищет жертв мужчины, которого подозревают в сексуальных преступлениях против детей

В декабре 2018 года полиция задержала 25-летнего Максима, который подозревается в совершении преступлений сексуального характера по отношению к несовершеннолетним.

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В Эстонии начинается первый и самый малочисленный в 2019 году призыв в армию

коло 380 призывников в четверг, 3 января, должны приступить к прохождению срочной службы в рядах эстонской армии.

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ВИДЕО: Россия разгромила Словакию и вышла в полуфинал

На молодежном чемпионате мира по хоккею определись все полуфиналисты. В заключительном матче четвертьфинальной стадии сборная России разгромила Словакию - 8:3 (4:0, 3:0, 1:3).

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