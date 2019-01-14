ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Идея ”окна гражданства” для серопаспортников и убийство мэра Гданьска

Министр внутренних дел Катри Райк предложила создать ”окно гражданства” для серопаспортников. New York Times написала о том, как Эстония защищается от российского влияния, развивая культурную жизнь в Нарве. Мэра Гданьска ранили на благотворительном концерте, в результате чего он скончался. Читайте, как спасали заблудившихся на болоте детей и к доходам какого года относится выплаченная в январе зарплата за декабрь.
ФОТО и ВИДЕО | Мэра Гданьска ранили на благотворительном концерте
Мэр Гданьска Павел Адамович подвергся нападению на благотворительном концерте. Эту информацию польскому телеканалу TVP Info подтвердила пресс-секретарь мэра Магдалена Скорупка-Качмарек, сообщает Meduza. Loe edasi...
Раненный в сердце мэр Гданьска умер
Мэр польского города Гданьск Павел Адамович умер после нападения. Об этом в понедельник, 14 января, сообщили представители больницы, передает Reuters. Loe edasi...
ФОТО: Ледяное колесо Вана-Вигала больше не вращается, но продолжает привлекать туристов
В Рапламаа в излучине реки за мызным парком Вана-Вигала несколько дней назад можно было наблюдать природное явление, когда ледяное колесо вращалось в воде. Loe edasi...
ФОТО: В столкновении двух фургонов в Пярнумаа погиб водитель
Сегодня в 8:25 в Центр тревоги поступила информация о ДТП в деревне Рютавере волости Тори Пярнумаа. При столкновении двух фургонов погиб один из водителей. Второго на месте осмотрели медики — у него повреждений не обнаружено. Loe edasi...
К доходам какого года относится выплаченная в январе зарплата за декабрь? Поясняет налоговая
Поскольку 15 февраля — день, когда стартует подача налоговых деклараций, — все ближе, то все больше народа начинает интересоваться тем, переплатили они подоходный налог и теперь получат его от государства обратно или недоплатили и должны будут вернуть недостающее? Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Самолет Nordica задымился перед взлетом. Причины не выявлены
Катри Райк, оказавшаяся в кресле министра внутренних дел в самое напряженное — предвыборное — время, получила в наследство ряд проблем: предполагаемый отток полицейских и дорогостоящее строительство границы. Но интервью, которое она дала Eesti Päevaleht, началось с другого — с вопросов интеграции, так резко и неожиданно вновь оказавшихся в орбите внимания общественности. Loe edasi...
Тоом об идее Райк в отношении серопаспортников: несколько лет в Нарве сделали свое дело
Министр внутренних дел Катри Райкв интервью Eesti Päevaleht сказала, что после выборов стоило бы обсудить возможность запуска такой программы как ”окно гражданства”. Чтобы те, кто живет в Эстонии с 1991 года, не имеет уголовных наказаний и готов присягнуть на верность Эстонии, могли в течение года получить гражданство. Комментируя это предложение, евродепутат Яна Тоом сказала, что это хорошо, что министр разделяет позицию центристов. Loe edasi...
Рейнсалу об идее ”окна гражданства”: это нивелировало бы понятие ”оккупация Эстонии”
New York Times написала о том, как Эстония защищается от российского влияния, развивая культурную жизнь в Нарве
Популярнейшая американская газета New York Times опубликовала большой материал, посвященный Нарве, а именно бурному развитию культурной жизни пограничного города, которое должно стать ответом на влияние российской пропаганды и стимулом для прихода инвесторов. Loe edasi...
Мэра Хаапсалу угрожали ”расстрелять на месте, как крысу”. Делом занялась полиция
Местная газета Lääne Elu в воскресенье опубликовала видео, в котором мэр призывал на выборах голосовать за Карилайда. Он — номер один от Центристской партии по Сааремаа, Ляэнемаа и Хийумаа. ”Яанус знает, что он обещает, а раз что-то пообещал, то воплощает это в жизнь”, — похвалил его Суклес. Loe edasi...
ДО и ПОСЛЕ | Торговый центр Kristiine преобразился. Смотрите на фото, что изменилось!
Новый атриум торгового центра Kristiine готов. Несмотря на то, что площадь в ходе перестройки увеличена не была, как сообщает Citycon, центр стал более светлым и просторным и теперь хорошо подходит для проведения более масштабных мероприятий. Loe edasi...
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: ”Здравствуйте, полиция! Мы заблудились в лесу”. Семеро детей заплутали на болоте в Пылвамаа: как избежали худшего
В прошлую пятницу в лесу Пылвамаа заблудились дети. Мы писали об этом ранее. Данный случай вызвал волну комментариев: почему и как такое вообще произошло? Ситуация была действительно настолько серьезна, или же дети — такие неженки? Loe edasi...
Эстонские шпажистки выиграли этап Кубка мира в Гаване!
Победой сборной Эстонии завершился командный турнир кубинского этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах. В финальном поединке наш квартет одолел Польшу - 34:33. Loe edasi...