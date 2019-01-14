ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Идея ”окна гражданства” для серопаспортников и убийство мэра Гданьска

Сегодня в 8:25 в Центр тревоги поступила информация о ДТП в деревне Рютавере волости Тори Пярнумаа. При столкновении двух фургонов погиб один из водителей. Второго на месте осмотрели медики — у него повреждений не обнаружено.

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К доходам какого года относится выплаченная в январе зарплата за декабрь? Поясняет налоговая

Reformierakonna juhtkonna kogumemine Riigikogus, fraktsiooni ruumis Foto: Priit Simson

Поскольку 15 февраля — день, когда стартует подача налоговых деклараций, — все ближе, то все больше народа начинает интересоваться тем, переплатили они подоходный налог и теперь получат его от государства обратно или недоплатили и должны будут вернуть недостающее?

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ФОТО и ВИДЕО: Самолет Nordica задымился перед взлетом. Причины не выявлены

Сегодня утром из Таллинна в Варшаву должен был вылететь самолет Nordica. Однако перед стартом он задымился. Ввиду этого необходимо его заменить.

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ФОТО: В окрестностях Тегерана разбился Boeing 707

Iraan Foto: HASAN SHIRVANI, AFP

Boeing 707 разбился в понедельник в окрестностях Тегерана. Об этом сообщает агентство ILNA, передает ТАСС.

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”Окно гражданства” для серопаспортников? Министр внутренних дел Катри Райк — об интеграции и других проблемах

ТОП Незнание не освобождает от ответственности! Что изменилось в законах с 1 января? Российские туристы о Таллинне: что удивляет и раздражает 25 гениальных идей для дизайна и хранения в маленькой ванной комнате

Катри Райк, оказавшаяся в кресле министра внутренних дел в самое напряженное — предвыборное — время, получила в наследство ряд проблем: предполагаемый отток полицейских и дорогостоящее строительство границы. Но интервью, которое она дала Eesti Päevaleht, началось с другого — с вопросов интеграции, так резко и неожиданно вновь оказавшихся в орбите внимания общественности.

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Тоом об идее Райк в отношении серопаспортников: несколько лет в Нарве сделали свое дело

Министр внутренних дел Катри Райк в интервью Eesti Päevaleht сказала, что после выборов стоило бы обсудить возможность запуска такой программы как ”окно гражданства”. Чтобы те, кто живет в Эстонии с 1991 года, не имеет уголовных наказаний и готов присягнуть на верность Эстонии, могли в течение года получить гражданство. Комментируя это предложение, евродепутат Яна Тоом сказала, что это хорошо, что министр разделяет позицию центристов.

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Рейнсалу об идее ”окна гражданства”: это нивелировало бы понятие ”оккупация Эстонии”