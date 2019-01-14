14.01.2019, 21:22

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Идея ”окна гражданства” для серопаспортников и убийство мэра Гданьска


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PassFoto: Ilmar Saabas

Министр внутренних дел Катри Райк предложила создать ”окно гражданства” для серопаспортников. New York Times написала о том, как Эстония защищается от российского влияния, развивая культурную жизнь в Нарве. Мэра Гданьска ранили на благотворительном концерте, в результате чего он скончался. Читайте, как спасали заблудившихся на болоте детей и к доходам какого года относится выплаченная в январе зарплата за декабрь.

ФОТО и ВИДЕО | Мэра Гданьска ранили на благотворительном концерте

AFP

Мэр Гданьска Павел Адамович подвергся нападению на благотворительном концерте. Эту информацию польскому телеканалу TVP Info подтвердила пресс-секретарь мэра Магдалена Скорупка-Качмарек, сообщает Meduza.
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Раненный в сердце мэр Гданьска умер

Foto: AGENCJA GAZETA, REUTERS

Мэр польского города Гданьск Павел Адамович умер после нападения. Об этом в понедельник, 14 января, сообщили представители больницы, передает Reuters.
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ФОТО: Ледяное колесо Вана-Вигала больше не вращается, но продолжает привлекать туристов

Foto: Kenno Soo

В Рапламаа в излучине реки за мызным парком Вана-Вигала несколько дней назад можно было наблюдать природное явление, когда ледяное колесо вращалось в воде.
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ФОТО: В столкновении двух фургонов в Пярнумаа погиб водитель

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Сегодня в 8:25 в Центр тревоги поступила информация о ДТП в деревне Рютавере волости Тори Пярнумаа. При столкновении двух фургонов погиб один из водителей. Второго на месте осмотрели медики — у него повреждений не обнаружено.
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К доходам какого года относится выплаченная в январе зарплата за декабрь? Поясняет налоговая

Reformierakonna juhtkonna kogumemine Riigikogus, fraktsiooni ruumis Foto: Priit Simson

Поскольку 15 февраля — день, когда стартует подача налоговых деклараций, — все ближе, то все больше народа начинает интересоваться тем, переплатили они подоходный налог и теперь получат его от государства обратно или недоплатили и должны будут вернуть недостающее?
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ФОТО и ВИДЕО: Самолет Nordica задымился перед взлетом. Причины не выявлены

Сегодня утром из Таллинна в Варшаву должен был вылететь самолет Nordica. Однако перед стартом он задымился. Ввиду этого необходимо его заменить.
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ФОТО: В окрестностях Тегерана разбился Boeing 707

Iraan Foto: HASAN SHIRVANI, AFP

Boeing 707 разбился в понедельник в окрестностях Тегерана. Об этом сообщает агентство ILNA, передает ТАСС.
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”Окно гражданства” для серопаспортников? Министр внутренних дел Катри Райк — об интеграции и других проблемах

Foto: Ilmar Saabas

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Катри Райк, оказавшаяся в кресле министра внутренних дел в самое напряженное — предвыборное — время, получила в наследство ряд проблем: предполагаемый отток полицейских и дорогостоящее строительство границы. Но интервью, которое она дала Eesti Päevaleht, началось с другого — с вопросов интеграции, так резко и неожиданно вновь оказавшихся в орбите внимания общественности.
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Тоом об идее Райк в отношении серопаспортников: несколько лет в Нарве сделали свое дело

Yana Toom Foto: Ilmar Saabas

Министр внутренних дел Катри Райк в интервью Eesti Päevaleht сказала, что после выборов стоило бы обсудить возможность запуска такой программы как ”окно гражданства”. Чтобы те, кто живет в Эстонии с 1991 года, не имеет уголовных наказаний и готов присягнуть на верность Эстонии, могли в течение года получить гражданство. Комментируя это предложение, евродепутат Яна Тоом сказала, что это хорошо, что министр разделяет позицию центристов.
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Рейнсалу об идее ”окна гражданства”: это нивелировало бы понятие ”оккупация Эстонии”

Foto: Ilmar Saabas

Комментируя выдвинутое в интервью Eesti Päevaleht предложение министра внутренних дел Катри Райк после выборов обсудить идею т. н. ”окна гражданства”, Урмас Рейнсалу сказал, что это нивелировало бы понятие ”оккупация Эстонии”.
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New York Times написала о том, как Эстония защищается от российского влияния, развивая культурную жизнь в Нарве

Kremli ööbikud, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

Популярнейшая американская газета New York Times опубликовала большой материал, посвященный Нарве, а именно бурному развитию культурной жизни пограничного города, которое должно стать ответом на влияние российской пропаганды и стимулом для прихода инвесторов.
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Мэра Хаапсалу угрожали ”расстрелять на месте, как крысу”. Делом занялась полиция

Urmas Sukles, Haapsalu linnapea Foto: Sven Arbet

Местная газета Lääne Elu в воскресенье опубликовала видео, в котором мэр призывал на выборах голосовать за Карилайда. Он — номер один от Центристской партии по Сааремаа, Ляэнемаа и Хийумаа. ”Яанус знает, что он обещает, а раз что-то пообещал, то воплощает это в жизнь”, — похвалил его Суклес.
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ДО и ПОСЛЕ | Торговый центр Kristiine преобразился. Смотрите на фото, что изменилось!

Foto: Tiit Mõtus, Citycon

Новый атриум торгового центра Kristiine готов. Несмотря на то, что площадь в ходе перестройки увеличена не была, как сообщает Citycon, центр стал более светлым и просторным и теперь хорошо подходит для проведения более масштабных мероприятий.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: ”Здравствуйте, полиция! Мы заблудились в лесу”. Семеро детей заплутали на болоте в Пылвамаа: как избежали худшего

Foto: Delfi graafika

В прошлую пятницу в лесу Пылвамаа заблудились дети. Мы писали об этом ранее. Данный случай вызвал волну комментариев: почему и как такое вообще произошло? Ситуация была действительно настолько серьезна, или же дети — такие неженки?
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Эстонские шпажистки выиграли этап Кубка мира в Гаване!

Eesti epeenaiskond Havannas Foto: Eesti Vehklemisliit/Facebook

Победой сборной Эстонии завершился командный турнир кубинского этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах. В финальном поединке наш квартет одолел Польшу - 34:33.
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