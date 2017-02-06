ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Грядут изменения в счетах за электричество, задержан подозреваемый в стрельбе в отеле Metropol

Полиция задержала на 48 часов одного подозреваемого в стрельбе в отеле Metropol. 2 февраля в центре Таллинна, в отеле Metropol произошла стрельба, был ранен один человек. В связи с данным происшествием полиция разыскивала троих мужчин. Сбивший насмерть девочку алководитель приговорен к пяти месяцам заключения и выплате 22 000 евро. С февраля в счетах за электричество произойдут существенные изменения.

С февраля в счетах за электричество произойдут существенные изменения

Foto: Raivo Tasso

В феврале клиентам придут первые основанные на новой модели расчета общие счета за электричество и сетевую услугу. Новая система расчета позволяет всем продавцам электричества выставлять общий счет за электроэнергию и сетевую услугу Elektrilevi.

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Полиция задержала одного подозреваемого в стрельбе в отеле Metropol

Коллаж

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2 февраля в центре Таллинна, в отеле Metropol произошла стрельба, был ранен один человек. В связи с данным происшествием полиция разыскивала троих мужчин. Сегодня полиция сообщила, что один из подозреваемых задержан (мужчина на фото).

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Таранд предложил приостановить выплаты Ильвесу и направить эти средства EAS

Foto: Andres Putting

Европарламентарий Индрек Таранд в передаче ”Keskpäevatund” на Raadio Kuku предложил удержать предназначенное Тоомасу Хендрику Ильвесу как бывшему президенту возмещение расходов в счет оплаты подлежащей возврату части пособия на развитие хутора Эрма, пишет Eesti Ekspress.

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"Уравновешенность", но "необдуманные планы": народ оценил деятельность Ратаса в 3,39 баллов

Jüri Ratase valitsus on küll ette võtnud mitmeid radikaalseid reforme, kuid seejuures on peaminister suutnud jätta positiivse mulje isegi Reformierakonna valijatele. Foto: Rauno Volmar

Лидер Центристской партии Юри Ратас занимает должность премьер-министра Эстонии более двух месяцев, и проведенный Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht опрос показал, что люди по-прежнему достаточно высоко оценивают его работу, несмотря на изменения в законодательстве, вызвавшие у общественности неоднозначную реакцию, пишет издание.

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ФОТО DELFI: Суд вынес приговоры участникам группировки, помогавшей незаконно получать госдокументы

Foto: Karin Kaljuläte

Сегодня Харьюский уездный суд огласил решение по делам 12 членов преступной группировки, которых признали виновными во взяточничестве, подделке документов, мошенничестве, создании преступного объединения и принадлежности к этому преступному объединению.

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Знакомьтесь: кусочек Нигерии в Эстонии или приют для бездомных приходов в сердце Таллинна

Nigeeria jumalateenistus Rävala 8 majas Foto: Hendrik Osula

Таллинн, Рявала, 8 — дом, кипящий бурной религиозной жизнью. В нем находятся восемь религиозных учреждений, в том числе и приход нигерийцев, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО DELFI: На Таммсааре теэ автомобиль врезался в столб, водитель без сознания доставлен в больницу

Liiklusõnnetus Tammsaare teel Foto: Veiko Vares

В полдень в Таллинне на Таммсааре теэ автомобиль врезался в столб. Находившуюся за рулем женщину пришлось вырезать из машины.

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Прокурор ходатайствует о заключении под стражу рэпера Beebilõust, пытавшегося ограбить магазин

Beebilõust Foto: Photographer: Marianne Ubaleht

Прокурор ходатайствует о заключении под стражу известного рэпера Beebilõust, который в субботу, угрожая продавцу ножом, пытался похитить наличные деньги из расположенного в Пыхья-Таллинне на улице Теэстузе продуктового магазина.

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Вова или не Вова? Леонид Парфенов: у России не очень получается быть манящим центром "русского мира"

Leonid Parfjonov Foto: Eva Ligi

Почему с Запада в Россию соотечественники редко возвращаются? Может ли ассимиляция по доброй воле довести до добра? Тележурналист Леонид Парфенов ответил на вопросы портала Delfi.lv накануне рижской премьеры своего документального фильма "Русские евреи. Фильм первый. До революции".

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ФОТО: Сбивший насмерть девочку алководитель приговорен к пяти месяцам заключения и выплате 22 000 евро

Tiit Blaat

Мужчина, который на смерть сбил в Тыстамаа девочку и скрылся с места происшествия, на пять месяцев отправится за решетку и должен будет выплатить семье погибшей 22 000 евро в качестве возмещения нематериального ущерба.

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