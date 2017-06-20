ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Грядущая встреча Кальюлайд и Трампа, скандальное заявление главы Riigi Kinnisvara и новые приключения Валентины

Что важного и интересного произошло в мире в этот вторник? Все ответы — ниже.

Российский истребитель Су-27 пролетел в пяти футах (около 1,5 м) от разведывательного самолета ВВС США над Балтийским морем.

Как президент Эстонии Керсти Кальюлайд, так и президент США Дональд Трамп примут участие во встрече на высшем уровне в Варшаве 6-7 июля.

Злостная нарушительница ПДД Валентина Терехова, более известная как Валентина ”Субарик”, вновь оказалась в полицейском участке.

На собрании председатель правления RKAS Урмас Сомелар заявил, что удовлетворенность министерства не важна, потому что министр образования и науки Майлис Репс — ”беременная на голову” и у нее ”ребенок на уме”, а канцлер Теа Варрак — ”злобная тетка”.

Сегодня обрушившийся на Эстонию проливной дождь сопровождает сильный ветер, который на островах и побережье достигает почти штормовых масштабов — 20 м/с.

ФОТО DELFI: Ответственный горожанин вызвал спасателей, увидев сидевшего в закрытой машине ребенка

Foto: Taavi Sepp

Сегодня спасателей вызвали к офисному зданию на Нарва маантеэ в Таллинне, где на парковке в закрытом автомобиле был оставлен маленький ребенок.

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ВИДЕО DELFI: Cависаар не ответил, будет ли он баллотироваться по избирательным спискам Центристской партии

Бывший лидер Центристской партии Эдгар Сависаар сообщил на днях, что будет принимать участие в грядущих выборах в органы местного самоуправления.

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ТАБЛИЦА: Соотношение стоимости квадратного метра жилья и зарплат в Таллинне

Tallinna vanalinn Foto: Eero Vabamägi

Не секрет, что львиную долю эстонского рынка недвижимости составляют именно сделки в Таллинне и его окрестностях, пишет Ärileht.

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СМИ: военные самолеты России и США опасно сблизились над Балтикой

фото иллюстративное Foto: Handout, Reuters

Российский истребитель Су-27 пролетел в пяти футах (около 1,5 м) от разведывательного самолета ВВС США над Балтийским морем. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на двух неназванных военных.

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ВИДЕО: Ворона катается на качелях во дворе детского сада

kaader videost

В городе Выхма ворона нашла способ разнообразить свою жизнь и решила покататься на пустующих качелях во дворе детского сада, пишет Maaleht.

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Издание: кто убил Дмитрия Ганина?

Kell pool üks öösel. Kiirabibrigaadid on kohal. Esiplaanil auto, mis on juba peale võtnud Olegi, tagumisse kiirabiautosse viiakse Dmitri Ganinit, kel on sel hetkel jäänud elada vähem kui kaks tundi. Foto: Kriminaalmenetluse materjalid

Убитый во время беспорядков Бронзовой ночи Дмитрий Ганин получил удар ножом так, что этого не заметили избивавшие его люди, пишет Eesti Päevaleht.

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Просто и доходчиво: в чем разница между лекарством и пищевой добавкой?

Pilt on illustratiivne Foto: Andres Putting

Аптеки и магазины изобилуют огромным выбором товаров для здоровья, и подобрать подходящий вариант бывает довольно непросто. Что же касается безрецептурных препаратов, продающихся в аптеках, то зачастую сложно отличить лекарственное средство от биологически активной добавки к пище (БАДа), к тому же не все знают, в чем же на самом между ними разница. Фармацевт аптеки Südameapteek Мерилин Исраэль подробно разъясняет суть вопроса.

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В начале июля Керсти Кальюлайд встретится с Трампом

Foto: Andres Putting

Как президент Эстонии Керсти Кальюлайд, так и президент США Дональд Трамп примут участие во встрече на высшем уровне в Варшаве 6-7 июля.

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ФОТО и ВИДЕО: Валентина ”Субарик” вновь села за руль и оказалась в участке

Subarik 20. juunil Lasnamäe Centrumi parklas Facebook

Злостная нарушительница ПДД Валентина Терехова, более известная как Валентина ”Субарик”, вновь оказалась в полицейском участке.

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Ходорковский: люди голосуют за Путина от безысходности

Foto: Karli Saul

Выступая на Global Media Forum в Бонне, создатель фонда "Открытая Россия" Михаил Ходорковский объяснил, почему власть Владимира Путина скоро может зашататься и почему важны уличные протесты в РФ, пишет DW.

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Сыырумаа выступит на выборах со своим списком: "надо действовать эффективно"

Urmas Sõõrumaa Foto: Karin Kaljuläte

Предприниматель и президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа намерен принять участие в осенних выборах в органы местного самуправления в Таллинне со своим списком. В качестве одного из потенциальных имен в списке называется имя предпринимателя Юри Мыйза.

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Глава Riigi Kinnisvara назвал Репс "беременной на голову", а канцлера — "злобной теткой"

Urmas Somelar Foto: Madis Veltman

Министр государственного администрирования Яак Ааб предложил освободить от должность главу Riigi Kinnisvara AS Урмаса Сомелара в связи с его неуместными высказываниями. Сам Сомелар считает, что на собраниях нужно говорить о вещах открыто и за словами можно не следить, пишет Eesti Päevaleht.

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Жительница горевшего в Копли дома: газовая служба только недавно все проверила

Droonifoto

Причиной пожара в четырехэтажном доме в Пыхья-Таллинне, скорее всего, стал взрыв бытового газа, один пострадавший был доставлен в больницу, пишет Eesti Päevaleht.

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Что делать, если вы нашли в еде необычный предмет, и как доказать, что вы не сами его туда подбросили?

Найти в еде нечто к блюду не относящееся крайне неприятно. Аппетит испорчен, потраченные на продукт деньги выброшены на ветер, да и на эмоциональном уровне любая находка в пище вызывает брезгливость. Что делать, если вы обнаружили в еде неприятную находку, как доказать, что не вы ее туда подложили, и можно ли требовать компенсацию за моральный ущерб — узнавала ”МК-Эстония”.

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Полиция: решили обвесить магазин на кассе? Вам грозит штраф до 1200 евро или арест

Prisma Venemaa toodete müügi vähenemist ei tähelda. Foto: Martin Dremljuga

Недавно Delfi выяснил, как торговые сети борются с особо хитрыми клиентами на кассах самообслуживания, которые, например, пробивают товар подороже как более дешевый. Оказалось, что большинство магазинов хоть и доверяет своим клиентам, но имеет некоторые меры воздействия. Мы узнали у полиции, что на этот счет говорит закон.

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Рабочий день накануне Дня победы сокращен на три часа

Foto: Hendrik Osula

В этом году День победы, который является государственным праздником, выпадает на рабочий день. Предшествующий ему рабочий день, 22 июня, сокращен на три часа.

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Метеорологи предупреждают: в ближайшие дни нас ждет очень сильный ветер

vihmane suvi Foto: Eero Vabamägi

Сегодня обрушившийся на Эстонию проливной дождь сопровождает сильный ветер, который на островах и побережье достигает почти штормовых масштабов — 20 м/с. Читайте прогноз на ближайшие дни от pogoda.ee.

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ВИДЕО: Защитникам ивы в Хааберсти переждать дождь помогает костер, алкоголь исключен

Puu kaitsjad Foto: Rauno Volmar

Несмотря на проливной дождь, защищающие иву в Хааберсти активисты не унывают. Утром в Facebook было опубликовано видео, где видно, что льет дождь и вокруг дерева образовались лужи.

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Профсоюзы рекомендуют предприятиям предоставить дополнительный свободный день по случаю Яанова дня

Foto: Madis Veltman

Центральный союз профсоюзов Эстонии рекомендует предприятиям предоставлять своим работникам оплачиваемые свободные дни, если государственные праздники приходятся на выходные. Первым это намерен сделать оператор Tele2, сотрудники которого уже смогут праздновать нынешний Яанов день четыре дня подряд, говорится в пресс-релизе.

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История девушки с расстройством пищевого поведения: день без срывов — уже подвиг

Foto: Vida Press

Как писал Delfi, согласно различным исследованиям, расстройствами пищевого поведения страдают 4-7% населения, следовательно, в Эстонии — более 50 000 человек. Эта проблема больше распространена среди женщин. Мы попросили рассказать свою историю девушку по имени Анна, которая знает о том, что такое расстройство пищевого поведения, не понаслышке.

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Читательница жалуется на Кассу по безработице: у меня отбирают два месяца инвалидности

Foto: Anni Õnneleid

"У меня инвалидность до 31 мая включительно. Повторная экспертиза должна была быть в апреле. Я все сделала, подала ходатайство. Мне пришел результат, что мою инвалидность, у меня было протезирование обоих тазобедренных суставов, продлевают на полгода, но число ставят с 11 апреля по 10 октября, то есть с момента ходатайства. Но моя инвалидность была до 31 мая! Как такое возможно?", — задается вопросом читательница "МК-Эстонии" Галина.

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