ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Грандиозное интервью Сависаара и обвинение врача в домогательствах

Эдгара Сависаара дал Eesti Päevaleht грандиозное интервью, в котором он рассказал о русских голосах, жучках КаПо и презервативах на Хундисильма. Одна пациентка обвиняет известного эстонского врача в домогательствах, а Swedbank по ошибке снял деньги с тысяч счетов своих клиентов.

БОЛЬШОЙ ОБЗОР: Может ли внутренний туризм компенсировать снижение числа гостей из Финляндии и России?

Foto: Andres Putting

Согласно данным Департамента статистики за последние пять лет, если оценивать ситуацию по состоянию на август каждого года, количество туристов, путешествующих по Эстонии, выросло. Но ответ на вопрос, за счет кого, удивляет и озадачивает.

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ФОТО: Авария на Ярвевана теэ нарушила движение в Таллинне: пострадал один человек

Liiklusõnnetusest tingitud ummikud Tallinnas Foto: Fotokollaaž

Сегодня утром произошла авария в Таллинне на Ярвевана теэ, где столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Один человек пострадал. Образовавшиеся из-за ДТП пробки выходили за пределы Мустамяэ.

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Водитель лесовоза, сбивший насмерть маленького мальчика, не будет наказан

Foto: Anna Aurelia Minev

Живущий в Валгамаа в деревне Паламусте Хейдо недавно узнал, что закончившийся смертью его сына дорожный инцидент не дойдет до суда и ставший причиной трагической аварии водитель не получит и самого мягкого наказания.

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Как Литва поссорилась со всеми из-за разобранной железной дороги и получила штраф в 28 млн евро

Lilleküla jaam Foto: Tanel Meos

Еврокомиссия (ЕК) в понедельник оштрафовала литовскую государственную железнодорожную компанию Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) на 27,87 млн евро за то, что она ограничила конкуренцию, разобрав в 2008 году железнодорожную ветку от нефтеперерабатывающего комплекса в Мажейкяй до Ренге в Латвии. Почему Литва разобрала железнодорожную ветку, сколько потерял бюджет Латвии, из-за чего с Вильнюсом поссорилась Варшава и как на штраф реагируют в Литве, рассказывает латвийский портал Delfi.

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"Он сказал, что у меня красивые формы". Пациентка обвиняет известного врача в домогательствах

Kollaaž

Десять лет назад у Мари (сейчас ей чуть больше 30-ти) умерла мама, что вызвало у девушки глубокую депрессию, из-за которой она даже бросила университет, пишет Eesti Päevaleht.

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Заправочный автомат Circle K ”съел” деньги клиента

Foto: Hendrik Osula

С редакцией Delfi Kasulik связался читатель, заправлявшийся на автоматической заправке Circle K в Кийли. Клиент платил наличными и остался без денег.

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Swedbank по ошибке снял деньги с тысяч счетов своих клиентов

Foto: Anni Õnneleid

В начале октября Swedbank перешел с кредитных карт со свободным возвратом на новый расчет процентных ставок, в связи с чем произошла ошибка, из-за которой со счетов клиентов были сняты деньги.

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Возродится ли Феникс из пепла? Грандиозное интервью Эдгара Сависаара: русские голоса, жучки КаПо, презервативы на Хундисильма

Karu Kati ja Hunt Hugo valvavad peremehe tegemisi trepiorvas. Hunditopise kinkis Edgarile aastaid tagasi lähedane võitluskaaslane Siret Kotka. Foto: Rauno Volmar

67-летний Эдгар Сависаар общается с прессой неохотно. ”Я даю интервью, когда хочу я, а не когда хотят журналисты”, — говорит он. Тем не менее, журналисту Eesti Päevaleht удалось побывать на его хуторе Хундисильма и поговорить на самые злободневные темы.

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Генпрокурор Украины: следствие установило всех причастных к убийству Вороненкова

Deniss Voronenkov Foto: Anna Issakova, TASS/All Over Press/Vida Press

Следствие установило всех причастных к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом в понедельник заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает ТАСС.

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Признанный неизлечимо больным молодой мужчина благодаря пожертвованиям получил шанс на выздоровление

Taavi Pohl Foto: Priit Simson

Признанный неизлечимо больным 27-летний Таави Похл при помощи Фонда помощи больным раком ”Подаренная жизнь” приобрел дорогостоящее лекарство, которое поставило его на ноги.

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ФОТО: Картинки с выставки: нарвитянин собрал коллекцию вещей, обладающих ностальгической ценностью лично для него

Näitus Nostalgia muuseum, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

Руководитель нарвского центра свободного образования и рукоделия для детей и взрослых Gagarin Юрий Рауд открыл на базе центра выставку ”Музей ностальгии”, представив публике артефакты из сравнительно недавнего прошлого, имеющие лично для него ”сентиментальную ценность”.

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