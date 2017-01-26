ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Госучреждения готовятся к возможному кризису, протест против Rail Baltic

В Таллинне сотни людей пришли на протест против строительства Rail Baltic. МВД Эстонии повышает готовность госучреждений к кризисным ситуациям. На сегодняшнем заседании правительство одобрило представленный министром здоровья и труда Евгением Осиновским законопроект об изменении Закона об алкоголе и Закона о рекламе и отправило его в Рийгикогу.

Госучреждения готовятся к возможному кризису: надо продержаться трое суток

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

МВД Эстонии повышает готовность госучреждений к кризисным ситуациям, пишет Eesti Päevaleht.

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Правительство одобрило ужесточение алкогольной политики

Jevgeni Ossinovski Foto: Madis Veltman

На сегодняшнем заседании правительство одобрило представленный министром здоровья и труда Евгением Осиновским законопроект об изменении Закона об алкоголе и Закона о рекламе и отправило его в Рийгикогу.

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ФОТО: В Таллинне сотни людей пришли на протест против строительства Rail Baltic

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Перед зданием Министерства экономики в Таллинне проходит митинг против строительства Rail Baltic, в котором участвуют более 300 человек.

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Правительство Эстонии одобрило договор о строительстве Rail Baltica

Jüri Ratas intervjuu 2.12.2016 Foto: Andres Putting

Правительство Эстонии предоставило премьер-министру Юри Ратасу полномочия подписать межправительственное соглашение о строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltica между Эстонией, Латвией и Литвой, сообщает rus.err.ee.

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История одного усыновления: из детдома в Вильяндимаа в страну мечты — Америку

Carolyn vend Davidiga (esiplaanil) USA-s

С течением времени усыновление детей из Эстонии за границу почти сошло на нет. Договор у Эстонии есть только со Швецией. Судьбы адоптированных американскими семьями эстонских детей по большей части неизвестны, так как тамошние агентства рапортуют в Эстонию выборочно, пишет Eesti Ekspress.

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Вынужденные квартиросъемщики требуют от правительства компенсации и извинений

Omandireform käis sundüürnike protesti saatel, nagu on näha ka sellelt 2002. aasta meeleavaldusel jäädvustatud pildilt. Nüüd, kui reformi haripunktist on möödunud juba mitu aastakümmet, on selle teema jaoks loodud valitsuskomisjon. Rauno Volmar (EPL arhiiv)

Эстонский союз арендаторов собрал 5200 подписей вынужденных съемщиков жилья и передал их требования Рийгикогу. Подписавшиеся под документом требуют денежной компенсации и извинений со стороны правительства, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО читателя Delfi: "Как мы освободили хорька из браконьерского плена"

Lugeja foto

В редакцию Delfi обратилась читательница Екатерина из Ида-Вирумаа и рассказала, как, гуляя по лесу, наткнулась на капкан, в который попал хорек. Delfi выяснил, что животное попало туда "законно".

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В одной из квартир Таллинна обнаружили амфетамина на 30 000 евро

Soome politsei tabatud amfetamiin (www.poliisi.fi)

На прошлой неделе Харьюский уездный суд по ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры взял под стражу мужчину 1988 года рождения, в квартире которого было обнаружено 1,5 кг амфетамина.

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Центристская партия решила выплатить городу 117 000 евро вместо Сависаара

Edgar Savisaar Foto: Priit Simson

Комиссия по надзору за финансированием партий сделала Эдгару Сависаару предписание возвратить Таллинну 117 000 евро, потраченные на предвыборную кампанию. Сегодня Центристская партия сообщила комиссии, что выполнит предписание за Сависаара.

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ФОТО DELFI: Группировка, помогавшая незаконно получать госдокументы, предстала перед судом

Foto: Karin Kaljuläte

Харьюский уездный суд продолжает рассмотрение дела 12 членов преступной группировки, которых обвиняют во взяточничестве, подделке документов, мошенничестве, создании преступного объединения и принадлежности к этому преступному объединению.

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