24.11.2018, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Гости выселили хозяйку из квартиры, оборонный бюджет поднимут выше 2% ВВП


rus.delfi.ee
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Vahipataljoni aastapäevale pühendatud rivistus
Foto on illustratiivneFoto: Tiit Blaat

Не пропустите главные новости субботы! В Зимбабве разбился самолет, а страны Балтии договорились поднять оборонный бюджет выше 2% ВВП. Читайте, как гости выселили хозяйку из квартиры, сменив замки в ее отсутствие, и как платежи карточкой вытесняют наличные.

Платежи карточкой вытесняют наличные деньги? Имея при себе только наличку, можно остаться без покупки

Foto: Tiit Blaat

Доля карточных платежей в последнее время выросла, поэтому оплата крупной купюрой может вызвать затруднения, пишет Eesti Päevaleht. По словам торговцев, сумма разменных денег в кассе точно учтена, и клиента, желающего расплатиться 50-евровой купюрой, могут попросить воспользоваться банковской картой.
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Ребенок попал под машину в Ласнамяэ

фото иллюстративное Foto: Karli Saul

В пятницу в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, передает rus.err.
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ВИДЕО: В Москве бизнес-центр рухнул на проезжую часть

В Москве бизнес-центр ”Северянин” обрушился на проезжую часть. Видео происшествия появилось в группе ”Ярославка Live” во ”ВКонтакте”.
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Гости поменяли замки в квартире, пока хозяйка была в магазине. Женщина уже пять месяцев ночует в подъездах, полиция помочь не может

Kortermaja. Foto on illustratiivne Foto: Andres Putting

В сентябре в Eesti Õigusbüroo обратилась женщина, которую друзья выгнали из квартиры в мае месяце. И хотя квартира записана на нее, а друзья не имеют к жилищу никакого отношения, не смогла помочь даже полиция.
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Знакомьтесь! Полицейские приняли на работу милейшего щенка по имени Глок

Politseikutsikas Glock Foto: Reelika Riimand

Вчера на работу в Пыхъяскую префектуру вышел милый пушистый полицейский — щенок по имени Глок. Смотрите фото!
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В Зимбабве разбился самолет. Никто не выжил, среди погибших — четверо финнов

Foto: Bekithemba Dube

Представитель полиции Зимбабве Пол Ниатхи сказала порталу Yle, что погибло 5 человек, среди них один гражданин Зимбабве и четверо иностранцев, передает Ilta-Sanomat.
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ФОТО И ВИДЕО: Защитники животных вышли на улицы с требованием запретить пушные фермы

Сегодня в Таллинне организация по защите животных Loomus организовала шествие в поддержку братьев наших меньших.
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Страны Балтии договорились поднять оборонный бюджет выше 2% ВВП

Kaitseminister Jüri Luik Foto: Priit Simson

ТОП

Латвия, Литва и Эстония намерены увеличить свой оборонный бюджет до уровня выше 2 процентов от размера внутреннего валового продукта. Об этом договорились министры обороны трех стран, говорится в совместном коммюнике, которое они подписали в Вильнюсе в субботу, 24 ноября.
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Ведущие, редакторы и гости — все из одной партии. Зеленые запустили "партийное телевидение" на деньги налогоплательщиков?

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ВИДЕО: Россияне выиграли первые гонки в Кубке мира. Эстонцы в роли статистов

Alexander Bolshunov Foto: Lehtikuva, REUTERS

В финской Руке стартовал Кубок мира по лыжным гонкам. На спринтерской дистанции 1,4 км двойную победу одержали россияне Юлия Белорукова и Александр Большунов.
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ВИДЕО: В Пылвамаа заметили рысь с тремя детенышами

Фото: кадр из видео

Охотник Мартин Сепп поделился удивительным видео, на котором видно рысь с тремя детенышами. Будучи очень осторожным животным, она не сразу показала их, а только с третьего раза.
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Самые волшебные рождественские ярмарки Европы

flickr.com, Rene Schwietzke

Чем ближе декабрьские праздники, тем сильнее хочется волшебства и имбирного печенья. Кажется, вся Европа готовится к Рождеству: украшает гирляндами витрины, ставит еловые ветви, мастерит сказочные сувениры, рассыпает в морозном воздухе аромат корицы и ставит на огонь котелок с пряным глинтвейном. Skyscanner выбрал лучшие рождественские рынки Европы, куда нужно ехать за праздничным настроением.
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