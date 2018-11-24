ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Гости выселили хозяйку из квартиры, оборонный бюджет поднимут выше 2% ВВП

Не пропустите главные новости субботы! В Зимбабве разбился самолет, а страны Балтии договорились поднять оборонный бюджет выше 2% ВВП. Читайте, как гости выселили хозяйку из квартиры, сменив замки в ее отсутствие, и как платежи карточкой вытесняют наличные.
Платежи карточкой вытесняют наличные деньги? Имея при себе только наличку, можно остаться без покупки
Доля карточных платежей в последнее время выросла, поэтому оплата крупной купюрой может вызвать затруднения, пишет Eesti Päevaleht. По словам торговцев, сумма разменных денег в кассе точно учтена, и клиента, желающего расплатиться 50-евровой купюрой, могут попросить воспользоваться банковской картой. Loe edasi…
ВИДЕО: В Москве бизнес-центр рухнул на проезжую часть
В Москве бизнес-центр ”Северянин” обрушился на проезжую часть. Видео происшествия появилось в группе ”Ярославка Live” во ”ВКонтакте”. Loe edasi…
Гости поменяли замки в квартире, пока хозяйка была в магазине. Женщина уже пять месяцев ночует в подъездах, полиция помочь не может
В сентябре в Eesti Õigusbüroo обратилась женщина, которую друзья выгнали из квартиры в мае месяце. И хотя квартира записана на нее, а друзья не имеют к жилищу никакого отношения, не смогла помочь даже полиция. Loe edasi…
Знакомьтесь! Полицейские приняли на работу милейшего щенка по имени Глок
Вчера на работу в Пыхъяскую префектуру вышел милый пушистый полицейский — щенок по имени Глок. Смотрите фото! Loe edasi…
В Зимбабве разбился самолет. Никто не выжил, среди погибших — четверо финнов
Представитель полиции Зимбабве Пол Ниатхи сказала порталу Yle, что погибло 5 человек, среди них один гражданин Зимбабве и четверо иностранцев, передает Ilta-Sanomat. Loe edasi…
ФОТО И ВИДЕО: Защитники животных вышли на улицы с требованием запретить пушные фермы
Сегодня в Таллинне организация по защите животных Loomus организовала шествие в поддержку братьев наших меньших. Loe edasi…
Страны Балтии договорились поднять оборонный бюджет выше 2% ВВП
Латвия, Литва и Эстония намерены увеличить свой оборонный бюджет до уровня выше 2 процентов от размера внутреннего валового продукта. Об этом договорились министры обороны трех стран, говорится в совместном коммюнике, которое они подписали в Вильнюсе в субботу, 24 ноября. Loe edasi…
Ведущие, редакторы и гости — все из одной партии. Зеленые запустили "партийное телевидение" на деньги налогоплательщиков?
В эфире Tallinna TV выходит передача ”Зеленая республика”, где ведущий, редактор и большинство гостей — члены Партии зеленых. В сущности, данная программа — почти что партийное телевидение. Loe edasi…
ВИДЕО: Россияне выиграли первые гонки в Кубке мира. Эстонцы в роли статистов
В финской Руке стартовал Кубок мира по лыжным гонкам. На спринтерской дистанции 1,4 км двойную победу одержали россияне Юлия Белорукова и Александр Большунов. Loe edasi…
ВИДЕО: В Пылвамаа заметили рысь с тремя детенышами
Охотник Мартин Сепп поделился удивительным видео, на котором видно рысь с тремя детенышами. Будучи очень осторожным животным, она не сразу показала их, а только с третьего раза. Loe edasi…
Самые волшебные рождественские ярмарки Европы
Чем ближе декабрьские праздники, тем сильнее хочется волшебства и имбирного печенья. Кажется, вся Европа готовится к Рождеству: украшает гирляндами витрины, ставит еловые ветви, мастерит сказочные сувениры, рассыпает в морозном воздухе аромат корицы и ставит на огонь котелок с пряным глинтвейном. Skyscanner выбрал лучшие рождественские рынки Европы, куда нужно ехать за праздничным настроением. Loe edasi…