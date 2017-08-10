ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Госпитализация Сависаара, новый криптовирус и докфильм о беженцах

Эдгару Сависаару стало плохо во время судебного заседания, и его на доставили в больницу. Тем временем департамент предупреждает об опасном криптовирусе, а документальный фильм о беженцах рассказывает, как обходятся с ними в Эстонии. Есть и хорошие новости — теперь гражданам Эстонии не нужна виза для поездки в одну страну Ближнего Востока!

Издание: количество работающих в Финляндии эстонцев скоро снизится

Eestlased Soomes Foto: Priit Simson

Граждане Эстонии по большей части трудятся на строительных объектах, однако приезжают также врачи и работники сферы обслуживания.

Loe edasi...

ФОТО DELFI: Заседание окончено. Сависаару стало плохо, его на скорой доставили в больницу

Karli Saul

Харьюский уездный суд в четверг продолжит слушание аудиозаписей в рамках дела бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара и предпринимателей.

Loe edasi...

ФОТО И ВИДЕО DELFI: Под Таллинном штурмовики США отрабатывают приземление и взлет

Сегодня, 10 августа, штурмовики десятого авиаподразделения национальной гвардии Мэриленда США A-10 отрабатывают приземление и взлет на расширенном участке шоссе Ягала-Кяравете под Таллинном.

Loe edasi...

ФОТО: В Ляэне-Вирумаа полыхали хранилища сжиженного газа

Foto: Ain Liiva

В четверг в 11:36 в Центр тревоги поступило сообщение: на Ванду теэ в поселке Хулья волости Кадрина Ляэне-Вирумаа открытым пламенем полыхают хранилища сжиженного газа.

Loe edasi...

Террас об учениях "Запад": давайте относиться спокойно, особенно сейчас — летом

Riho Terras ütleb, et sõjaväelised õppused on tavaline rutiin, mis on toimunud aastasadu ja millega peab leppima. „Eriti praegu suvel – kõige parem on, kui keegi ei tea, et Zapad tuleb, sest on puhkus, ei pea seda lehtedest lugema.” Priit Simson

Главнокомандующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас сказал в интервью Eesti Päevaleht, что в российских учениях ”Запад” нет ничего необычного и для паники нет причин, несмотря на то, что ”Россия взяла за привычку что-то делать под тенью учений”

Loe edasi...

ФОТО: Убивший собутыльника экс-полицейский получил девять лет тюрьмы

Karli Saul

Сегодня Харьюский уездный суд признал виновным бывшего полицейского Рандо Хылпуса в убийстве 41-летнего мужчины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет.

Loe edasi...

Катар отменил визы для граждан 80 стран, в том числе и Эстонии

Katar Foto: Aet Süvari

С 9 августа Катар отменил визы для граждан 80 стран, в том числе и для Эстонии. Согласно новой схеме, гражданам 33-х стран (главным образом из Шенгенской зоны) теперь не надо покупать визы, и они могут находиться в Катаре до 90 дней. Для въезда в Катар требуется только паспорт.

Loe edasi...

Материалы прослушки: помогавший Сависаару в движении средств адвокат требовал у Кофкина возмещения ущерба

Alexander Kofkin ja Edgar Savisaar suruvad kohtus kätt Foto: Rauno Volmar

В 2009 году Эдгар Сависаар при помощи адвоката Пеэтера Кайзера перевел из Швейцарии в Эстонию большую сумму денег, что в последствии стало основанием для обвинения в отмывания денег.

Loe edasi...

Департамент предупреждает жителей Эстонии об опасном криптовирусе

RIA

Департамент государственной инфосистемы предупреждает о распространении опасного компьютерного вируса Locky.

Loe edasi...

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: В связи с антициклоном "Люцифер" по всей Европе бушуют пожары

Heleri Kuris

Отовсюду мы слышим о том, что в Европе, в особенности на юге, летом нынешнего года зафиксировали чрезвычайно большое количество пожаров. Причиной аномальной жары считают антициклон под названием ”Люцифер”, а именно последующую за ним засуху, косвенно повлиявшую на потепление.

Loe edasi...

Докфильм о беженцах: хотим, чтобы весь мир видел, как обходятся с нами в Эстонии

Силвен, Соло и Сакко родом из Западной Африки и ищут более стабильную жизненную среду. Они приехали в Эстонию по разным причинам, но все были вынуждены столкнуться с жестким приемом и жить в приюте для беженцев.

Loe edasi...

ФОТО: Почему с многолюдного пляжа на Штромке сразу не убрали тело утопленника?

Juhtum Stroomi rannas Lugeja foto

В 17:03 спасатели G4S получили сообщение о найденном в воде мужчине без сознания и вместе с другими посетителями пляжа вытащили его на берег.

Loe edasi...

ФОТО: На учениях под Таллинном штурмовик США приземлился прямо на дорожный знак

Fotod: Andres Putting

Генштаб Сил обороны сообщил, что на участке шоссе Ягала-Кяравете во время учений один из американских военных самолетов получил легкие повреждения, в связи с чем данный отрезок будет перекрыт до завтрашнего дня.

Loe edasi...