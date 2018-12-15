15.12.2018, 22:09

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Госбюджет на 2019 год и большое количество ЧП


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Liivalaia tänaval sõitis auto valgustusposti pikali
Liivalaia tänaval sõitis auto valgustusposti pikaliFoto: Delfi lugeja

15 декабря стал на удивление богатым на ЧП днем, произошло несколько аварий и несчастных случаев. Об этом и других новостях — в подборке "Главное за день".

ГРАФИК| Госбюджет 2019 года: откуда приходят и куда уходят деньги

2019. aasta riigieelarve Foto: Heleri Kuris

Государственный бюджет следующего года в среду приняли в Рийгикогу. Его размер — более 11 млрд евро, больше всего денег пойдет на социальную защиту.
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Прямо посреди Старого города: полиция задержала пассажиров подозрительного автомобиля

Politsei valve Tallinna jõuluturul Foto: Tiit Blaat

В пятницу ходе проверки подозрительного автомобиля были задержаны и доставлены в участок 53-летний эстонец и четыре испанца.
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ФОТО: Сегодня ночью в Таллинне горел дом

Luigel Kuu tänaval põles maja lausleegiga Foto: Delfi lugeja

Сегодня ночью в Таллинне на улице Куу в Луйге горел дом.
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В Мустамяэ ребенок попал под машину

Foto: Karin Kaljuläte

В пятницу днем в столичном районе Мустамяэ произошло ДТП, в результате которого пострадал 8-летний мальчик, пишет rus.err
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ФОТО: В Таллинне столкнулись два автобуса. Трех человек увезла скорая помощь

Фото читателя Delfi

Сегодня в Таллинне перед остановкой ”Тынисмяги” произошел несчастный случай, в результате которого один автобус врезался в другой. Трех человек увезли на скорой помощи для поверки здоровья.
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ФОТО: В Таллинне машина врезалась в фонарный столб, водитель пытался скрыться с места происшествия

Liivalaia tänaval sõitis auto valgustusposti pikali Foto: Delfi lugeja

Сегодня в обеденное время на улице Лиивайлаа автомобиль врезался в фонарный столб, после чего водитель попытался покинуть место происшествия.
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С 2019 года изменятся условия получения прав: какие нововведения ожидают будущих водителей?

Foto: Tanel Meos

Совсем скоро, в начале 2019 года, вступят в силу изменения, которые коснутся тех, кто собирается поступать в автошколу и хочет в получить водительские права. Новое постановление еще находится на уровне согласования, а затем его должна подписать министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон, но детали уже известны и других серьезных новшеств не планируется. Разобраться с изменениями нам помог глава экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза, пишет "МК-Эстония".
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ФОТО: Сестер возглавил список партии "Отечество" в Ласнамяэ, Ладынская-Кубитс — вторая

Isamaa volikogu kogunes Botaanikaaias Foto: Priit Simson

ТОП

Партия "Отечество" в субботу обнародовала окружные и общереспубликанский списки кандидатов на выборах в Рийгикогу. Первым номером в избирательном округе №2 (Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита) стал Свен Сестер, тогда как на прошлых парламентских выборах возглавляла список Виктория Ладынская-Кубитс, пишет rus.err.
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Не снимал, но должен. С мужчины требуют деньги за квартиру, которую он, по его словам, не арендовал

ФОТО: МК-Эстония

Уж сколько ни писали про съемное жилье и нюансы как сдачи, так и аренды, но проблемы на этой почве у людей не заканчиваются. То маклеры или арендодатели обманут, то жильцы окажутся несчастными. Но история Андрея Додатко не похожа на остальные — с него хотят взыскать долг за квартиру, на аренду которой, по его словам, он не подписывался. Почему такое могло произойти, разбиралась ”МК-Эстония”.
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В Эстонии запустили кампанию по приему детдомовских детей в семьи: что нужно знать, прежде чем решиться

ФОТО: МК-Эстония

Дети, чьи родители были лишены родительских прав, дети, которых забрали из семей в ожидании, пока их мама с папой вернутся к нормальному образу жизни, дети, ставшие сиротами, дети, имеющие тяжелые отклонения в здоровье — в детских домах каждый из его обитателей может рассказать свою историю, пишет "МК-Эстония".
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В Житомирской области Украины разбился истребитель Су-27, пилот погиб

Õhuturbe õppus Ramstein Alloy Foto: Jaanus Lensment

В Житомирской области Украины при заходе на посадку разбился истребитель Су-27, сообщил Генштаб вооруженных сил Украины.
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Трамп заявил об отставке министра внутренних дел США

Donald Trumpi asus toetama ka KKK Scanpix

Президент США Дональд Трамп объявил об отставке министра внутренних дел страны Райана Зинке. Об этом он написал в твиттере.
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ГАЛЕРЕЯ: С днем рождения! Русский театр отмечает 70-летие

Foto: Rauno Volmar

В субботу, 15 декабря, Русский театр отмечает 70-летие.В этот день прошло открытие новой фотогалерии, презентация книги журналиста Эллы Аграновской о Русском театре, а также фотовыставка Даниила Зандберга. Вечером состоится юбилейный концерт.
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