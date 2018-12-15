ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Госбюджет на 2019 год и большое количество ЧП

В пятницу днем в столичном районе Мустамяэ произошло ДТП, в результате которого пострадал 8-летний мальчик, пишет rus.err

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ФОТО: В Таллинне столкнулись два автобуса. Трех человек увезла скорая помощь

Сегодня в Таллинне перед остановкой ”Тынисмяги” произошел несчастный случай, в результате которого один автобус врезался в другой. Трех человек увезли на скорой помощи для поверки здоровья.

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ФОТО: В Таллинне машина врезалась в фонарный столб, водитель пытался скрыться с места происшествия

Liivalaia tänaval sõitis auto valgustusposti pikali Foto: Delfi lugeja

Сегодня в обеденное время на улице Лиивайлаа автомобиль врезался в фонарный столб, после чего водитель попытался покинуть место происшествия.

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С 2019 года изменятся условия получения прав: какие нововведения ожидают будущих водителей?

Foto: Tanel Meos

Совсем скоро, в начале 2019 года, вступят в силу изменения, которые коснутся тех, кто собирается поступать в автошколу и хочет в получить водительские права. Новое постановление еще находится на уровне согласования, а затем его должна подписать министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон, но детали уже известны и других серьезных новшеств не планируется. Разобраться с изменениями нам помог глава экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза, пишет "МК-Эстония".

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ФОТО: Сестер возглавил список партии "Отечество" в Ласнамяэ, Ладынская-Кубитс — вторая

Isamaa volikogu kogunes Botaanikaaias Foto: Priit Simson

ТОП С 2019 года изменятся условия получения прав: какие нововведения ожидают будущих водителей? Оказавшаяся в центре событий на демонстрации против пакта ООН: жизнь моей семьи и друзей перевернута с ног на голову Прямо посреди Старого города: полиция задержала пассажиров подозрительного автомобиля

Партия "Отечество" в субботу обнародовала окружные и общереспубликанский списки кандидатов на выборах в Рийгикогу. Первым номером в избирательном округе №2 (Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита) стал Свен Сестер, тогда как на прошлых парламентских выборах возглавляла список Виктория Ладынская-Кубитс, пишет rus.err.

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Не снимал, но должен. С мужчины требуют деньги за квартиру, которую он, по его словам, не арендовал

Уж сколько ни писали про съемное жилье и нюансы как сдачи, так и аренды, но проблемы на этой почве у людей не заканчиваются. То маклеры или арендодатели обманут, то жильцы окажутся несчастными. Но история Андрея Додатко не похожа на остальные — с него хотят взыскать долг за квартиру, на аренду которой, по его словам, он не подписывался. Почему такое могло произойти, разбиралась ”МК-Эстония”.

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В Эстонии запустили кампанию по приему детдомовских детей в семьи: что нужно знать, прежде чем решиться

Дети, чьи родители были лишены родительских прав, дети, которых забрали из семей в ожидании, пока их мама с папой вернутся к нормальному образу жизни, дети, ставшие сиротами, дети, имеющие тяжелые отклонения в здоровье — в детских домах каждый из его обитателей может рассказать свою историю, пишет "МК-Эстония".

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В Житомирской области Украины разбился истребитель Су-27, пилот погиб