ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Госбюджет на 2019 год и большое количество ЧП
15 декабря стал на удивление богатым на ЧП днем, произошло несколько аварий и несчастных случаев. Об этом и других новостях — в подборке "Главное за день".
15 декабря стал на удивление богатым на ЧП днем, произошло несколько аварий и несчастных случаев. Об этом и других новостях — в подборке "Главное за день".
Государственный бюджет следующего года в среду приняли в Рийгикогу. Его размер — более 11 млрд евро, больше всего денег пойдет на социальную защиту.
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В пятницу ходе проверки подозрительного автомобиля были задержаны и доставлены в участок 53-летний эстонец и четыре испанца.
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Сегодня ночью в Таллинне на улице Куу в Луйге горел дом.
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В пятницу днем в столичном районе Мустамяэ произошло ДТП, в результате которого пострадал 8-летний мальчик, пишет rus.err
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Сегодня в Таллинне перед остановкой ”Тынисмяги” произошел несчастный случай, в результате которого один автобус врезался в другой. Трех человек увезли на скорой помощи для поверки здоровья.
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Сегодня в обеденное время на улице Лиивайлаа автомобиль врезался в фонарный столб, после чего водитель попытался покинуть место происшествия.
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Совсем скоро, в начале 2019 года, вступят в силу изменения, которые коснутся тех, кто собирается поступать в автошколу и хочет в получить водительские права. Новое постановление еще находится на уровне согласования, а затем его должна подписать министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон, но детали уже известны и других серьезных новшеств не планируется. Разобраться с изменениями нам помог глава экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза, пишет "МК-Эстония".
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Партия "Отечество" в субботу обнародовала окружные и общереспубликанский списки кандидатов на выборах в Рийгикогу. Первым номером в избирательном округе №2 (Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита) стал Свен Сестер, тогда как на прошлых парламентских выборах возглавляла список Виктория Ладынская-Кубитс, пишет rus.err.
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Уж сколько ни писали про съемное жилье и нюансы как сдачи, так и аренды, но проблемы на этой почве у людей не заканчиваются. То маклеры или арендодатели обманут, то жильцы окажутся несчастными. Но история Андрея Додатко не похожа на остальные — с него хотят взыскать долг за квартиру, на аренду которой, по его словам, он не подписывался. Почему такое могло произойти, разбиралась ”МК-Эстония”.
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Дети, чьи родители были лишены родительских прав, дети, которых забрали из семей в ожидании, пока их мама с папой вернутся к нормальному образу жизни, дети, ставшие сиротами, дети, имеющие тяжелые отклонения в здоровье — в детских домах каждый из его обитателей может рассказать свою историю, пишет "МК-Эстония".
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В Житомирской области Украины при заходе на посадку разбился истребитель Су-27, сообщил Генштаб вооруженных сил Украины.
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Президент США Дональд Трамп объявил об отставке министра внутренних дел страны Райана Зинке. Об этом он написал в твиттере.
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В субботу, 15 декабря, Русский театр отмечает 70-летие.В этот день прошло открытие новой фотогалерии, презентация книги журналиста Эллы Аграновской о Русском театре, а также фотовыставка Даниила Зандберга. Вечером состоится юбилейный концерт.
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