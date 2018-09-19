ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Госбюджет 2019 и рапорт об отмывании средств в Danske Bank

Бывший топ-менеджер Danske Bank Томас Ф. Борген, взявший на себя роль ”козла отпущения” в деле об отмывании средств, получит за это в качестве выходного пособия годовой оклад и к тому же смоежт оставить себе акции банка, полученные в качестве ”мотивационного пакета”.

Loe edasi…

НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ| Как примерный полицейский из Нарвы в одночасье стал преступником

Erakogu

Попытка усмирить пьяного посетителя бара обернулась для полицейского из Нарвы Мартина Лохка уголовным наказанием и отставкой, пишет Eesti Ekspress.

Loe edasi…

Таави Аас: благодаря городскому налогу Таллинн станет краше

Taavi Aas Gonsiori tänava remonti kontrollimas Foto: Jaanus Lensment

Разумный городской налог принес бы Таллинну ощутимый доход и помог сделать Таллинн краше.

Loe edasi…

ВИДЕО: От этого может зависеть чья-то жизнь! Полиция задержала десятки человек, уткнувшихся за рулем в гаджеты

Полицейские кесклиннаского отделения за четыре часа задержали 20 водителей, использовавших во время управления автомобилем телефон. Шесть из них отделались предупреждением, в отношении остальных возбуждено дело о проступке.

Loe edasi…

Для облегчения пересечения границы Россия просит список лизинговых фирм Эстонии

NARVA - 1 piiripunkt avamine Foto: Sergei Stepanov, NPA

ТОП НЕ ПРОПУСТИТЕ! Легендарные парусники "Седов" и "Мир" в Таллинне НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ| Как примерный полицейский из Нарвы в одночасье стал преступником "Это будут шаги, которые заметят все": Путин рассказал об ответе на гибель Ил-20

Федеральная таможенная служба России направила в Налогово-таможенный департамент Эстонии письмо с просьбой предоставить список лизинговых и кредитных учреждений и дать оценку их благонадежности. Это должно решить проблему пересечения российско-эстонской границы на лизинговых автомобилях. Эстонская таможня срочно составляет ответ коллегам из России, но скорого разрешения проблемы гарантировать не может, пишет rus.ee.ee.

Loe edasi…

Молодой эстонский спортсмен занимался мошенничеством на соревнованиях

Discgolf Foto: Hendrik Osula

17-летний учащийся спортивной гимназии "Аудентес" Эрик Каха занимался мошенничеством на соревнованиях по диск-гольфу. За манипуляцию результатами лыжник молодежной сборной Эстонии дисквалифицирован Союзом диск-гольфа на один год.

Loe edasi…

Государственный бюджет на следующий год: налоги не поднимут, ожидается профицит, зарплата учителей повысится до 1500 евро

Indrek Saar, Jüri Ratas ja Helir-Valdor Seeder Foto: riigikantselei

Сегодня правительство достигло принципиального согласия в вопросах о госбюджете на 2019 год. Его объем превысит 11 млрд евро.

Loe edasi…

ВИДЕО: Во время обгона автобус Lux Express был на волоске от столкновения с грузовиком Maxima

Читатель прислал Delfi видео, где видно, как рейсовый автобус Lux Express, совершая обгон, чуть было не столкнулся с грузовиком с логотипом Maxima на шоссе Таллинн-Тарту.

Loe edasi…

НЕ ПРОПУСТИТЕ! Легендарные парусники "Седов" и "Мир" в Таллинне