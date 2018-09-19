ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Госбюджет 2019 и рапорт об отмывании средств в Danske Bank

На пресс-конференции Danske Bank представил рапорт об отмывании средств в его эстонском филиале. Глава банка ушел в отставку. Правительство Эстонии достигло принципиального согласия в вопросах о госбюджете на 2019 год. Читайте также о том, как примерный полицейский из Нарвы в одночасье стал преступником, и как Россия хочет облегчить пересечения границы.
ОНЛАЙН-БЛОГ | Афера века в эстонском филиале Danske Bank. Пресс-конференция завершена, сенсаций почти нет
Пресс-конференция в штаб-квартире Danske Bank в Копенгагене, посвященная результатам рапорта об отмывании средств в эстонском филиале банка, завершена. На месте находятся корреспонденты Delfi, которые сейчас делают эксклюзивные интервью с участниками встречи. Следите за нашими обновлениями! Loe edasi…
Глава Danske Bank ушел в отставку
Исполнительный директор Danske Томас Борген подал в отставку до обнародования рапорта об отмывании денег, передает rus.err.ee. Loe edasi…
Эксперт по финансам: PR-трюки Danske Bаnk, которые перекладывают вину на эстонцев
Эксперт в сфере финансов Кристьян Лепик пишет в своем аккаунте в Twitter о том, что он считает важным отметить в деле с отмыванием средств. По его мнению, банк пытается с помощью активных пиар-ходов переложитьь ответственность на эстонскую сторону. Loe edasi…
”Золотой парашют”: отставленный глава Danske Bank утешится двумя миллионами евро
Бывший топ-менеджер Danske Bank Томас Ф. Борген, взявший на себя роль ”козла отпущения” в деле об отмывании средств, получит за это в качестве выходного пособия годовой оклад и к тому же смоежт оставить себе акции банка, полученные в качестве ”мотивационного пакета”. Loe edasi…
НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ| Как примерный полицейский из Нарвы в одночасье стал преступником
Попытка усмирить пьяного посетителя бара обернулась для полицейского из Нарвы Мартина Лохка уголовным наказанием и отставкой, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi…
Таави Аас: благодаря городскому налогу Таллинн станет краше
Разумный городской налог принес бы Таллинну ощутимый доход и помог сделать Таллинн краше. Loe edasi…
ВИДЕО: От этого может зависеть чья-то жизнь! Полиция задержала десятки человек, уткнувшихся за рулем в гаджеты
Полицейские кесклиннаского отделения за четыре часа задержали 20 водителей, использовавших во время управления автомобилем телефон. Шесть из них отделались предупреждением, в отношении остальных возбуждено дело о проступке. Loe edasi…
Для облегчения пересечения границы Россия просит список лизинговых фирм Эстонии
Федеральная таможенная служба России направила в Налогово-таможенный департамент Эстонии письмо с просьбой предоставить список лизинговых и кредитных учреждений и дать оценку их благонадежности. Это должно решить проблему пересечения российско-эстонской границы на лизинговых автомобилях. Эстонская таможня срочно составляет ответ коллегам из России, но скорого разрешения проблемы гарантировать не может, пишет rus.ee.ee. Loe edasi…
Молодой эстонский спортсмен занимался мошенничеством на соревнованиях
17-летний учащийся спортивной гимназии "Аудентес" Эрик Каха занимался мошенничеством на соревнованиях по диск-гольфу. За манипуляцию результатами лыжник молодежной сборной Эстонии дисквалифицирован Союзом диск-гольфа на один год. Loe edasi…
Государственный бюджет на следующий год: налоги не поднимут, ожидается профицит, зарплата учителей повысится до 1500 евро
Сегодня правительство достигло принципиального согласия в вопросах о госбюджете на 2019 год. Его объем превысит 11 млрд евро. Loe edasi…
ВИДЕО: Во время обгона автобус Lux Express был на волоске от столкновения с грузовиком Maxima