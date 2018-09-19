19.09.2018, 21:15

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Госбюджет 2019 и рапорт об отмывании средств в Danske Bank

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rus.delfi.ee
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Danske Bank logo ja maja
Danske Bank logo ja majaFoto: Priit Simson

На пресс-конференции Danske Bank представил рапорт об отмывании средств в его эстонском филиале. Глава банка ушел в отставку. Правительство Эстонии достигло принципиального согласия в вопросах о госбюджете на 2019 год. Читайте также о том, как примерный полицейский из Нарвы в одночасье стал преступником, и как Россия хочет облегчить пересечения границы.

ОНЛАЙН-БЛОГ | Афера века в эстонском филиале Danske Bank. Пресс-конференция завершена, сенсаций почти нет

Pressikonverents Danske Bank teemadel Kopenhaagenis 19.09.2018 Foto: Andres Putting

Пресс-конференция в штаб-квартире Danske Bank в Копенгагене, посвященная результатам рапорта об отмывании средств в эстонском филиале банка, завершена. На месте находятся корреспонденты Delfi, которые сейчас делают эксклюзивные интервью с участниками встречи. Следите за нашими обновлениями!
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Глава Danske Bank ушел в отставку

Фото: Berlingske Business

Исполнительный директор Danske Томас Борген подал в отставку до обнародования рапорта об отмывании денег, передает rus.err.ee.
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Эксперт по финансам: PR-трюки Danske Bаnk, которые перекладывают вину на эстонцев

Foorum Foto: Ilmar Saabas

Эксперт в сфере финансов Кристьян Лепик пишет в своем аккаунте в Twitter о том, что он считает важным отметить в деле с отмыванием средств. По его мнению, банк пытается с помощью активных пиар-ходов переложитьь ответственность на эстонскую сторону.
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”Золотой парашют”: отставленный глава Danske Bank утешится двумя миллионами евро

Danske panga pressikonverents lõppes Foto: Andres Putting

Бывший топ-менеджер Danske Bank Томас Ф. Борген, взявший на себя роль ”козла отпущения” в деле об отмывании средств, получит за это в качестве выходного пособия годовой оклад и к тому же смоежт оставить себе акции банка, полученные в качестве ”мотивационного пакета”.
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НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ| Как примерный полицейский из Нарвы в одночасье стал преступником

Erakogu

Попытка усмирить пьяного посетителя бара обернулась для полицейского из Нарвы Мартина Лохка уголовным наказанием и отставкой, пишет Eesti Ekspress.
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Таави Аас: благодаря городскому налогу Таллинн станет краше

Taavi Aas Gonsiori tänava remonti kontrollimas Foto: Jaanus Lensment

Разумный городской налог принес бы Таллинну ощутимый доход и помог сделать Таллинн краше.
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ВИДЕО: От этого может зависеть чья-то жизнь! Полиция задержала десятки человек, уткнувшихся за рулем в гаджеты

Полицейские кесклиннаского отделения за четыре часа задержали 20 водителей, использовавших во время управления автомобилем телефон. Шесть из них отделались предупреждением, в отношении остальных возбуждено дело о проступке.
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Для облегчения пересечения границы Россия просит список лизинговых фирм Эстонии

NARVA - 1 piiripunkt avamine Foto: Sergei Stepanov, NPA

ТОП

Федеральная таможенная служба России направила в Налогово-таможенный департамент Эстонии письмо с просьбой предоставить список лизинговых и кредитных учреждений и дать оценку их благонадежности. Это должно решить проблему пересечения российско-эстонской границы на лизинговых автомобилях. Эстонская таможня срочно составляет ответ коллегам из России, но скорого разрешения проблемы гарантировать не может, пишет rus.ee.ee.
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Молодой эстонский спортсмен занимался мошенничеством на соревнованиях

Discgolf Foto: Hendrik Osula

17-летний учащийся спортивной гимназии "Аудентес" Эрик Каха занимался мошенничеством на соревнованиях по диск-гольфу. За манипуляцию результатами лыжник молодежной сборной Эстонии дисквалифицирован Союзом диск-гольфа на один год.
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Государственный бюджет на следующий год: налоги не поднимут, ожидается профицит, зарплата учителей повысится до 1500 евро

Indrek Saar, Jüri Ratas ja Helir-Valdor Seeder Foto: riigikantselei

Сегодня правительство достигло принципиального согласия в вопросах о госбюджете на 2019 год. Его объем превысит 11 млрд евро.
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ВИДЕО: Во время обгона автобус Lux Express был на волоске от столкновения с грузовиком Maxima

Читатель прислал Delfi видео, где видно, как рейсовый автобус Lux Express, совершая обгон, чуть было не столкнулся с грузовиком с логотипом Maxima на шоссе Таллинн-Тарту.
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НЕ ПРОПУСТИТЕ! Легендарные парусники "Седов" и "Мир" в Таллинне

Scanpix / REUTERS:KACPER PEMPEL

Парусники будут открыты для посетителей у 24 причала в порту Ванасадам:
Пятница, 21 сентября с 16.30 до 19.00
Суббота, 22 сентября с 10.00 до 19.00
Воскресенье, 23 сентября с 10.00 до 15.00
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Корб назвал коалицию реформистов с EKRE страшным сном. Хельме обвинил его в разжигании антиэстонской ненависти

Foto: Ekspress Meedia

На Delfi вышло мнения генсека Центристской партии Михаила Корба "Коалиция из реформистов и EKRE — страшный сон, который может стать явью". Председателю консерваторов Марту Хельме слова Корба не пришлись по душе.
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