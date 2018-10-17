ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Голодная Нарва, подробности бойни в керченском колледже, смерть третьего ребенка от отравления газом в Какумяэ

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что около 800 000 человек переехали в Россию за годы работы госпрограммы по переселению соотечественников.

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ФОТО: Кренгольм, 11 утра ежедневно. Да, в 2018 году в Эстонии голодающие выстраиваются в очередь за бесплатным хлебом

Narva toidupank Foto: Rauno Volmar

В Нарве ежедневно люди спешат выстроиться в очередь за хлебом. За бесплатным хлебом. 28,2% ида-вирумааской молодежи живет в относительной бедности.

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Дмитриев рассказал, как в Рийгикогу намерены искоренить бедность и нищету, приняв новый госбюджет

Dmitri Dmitrijev Foto: Rauno Volmar

Сегодня депутаты Рийгикогу приступят к обсуждению государственного бюджета на 2019 год. По словам члена финансовой комиссии Дмитрия Дмитриева, дебаты предстоят жаркие. Как считает политик, оппозиция постарается сделать все возможное, чтобы испытать сплоченность коалиции и поставить под сомнение приоритеты государства на следующий год.

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ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН, ФОТО и ВИДЕО| Бойня в керчинском колледже: 19 человек погибли, минимум 50 ранены. Подозреваемый — ученик того же колледжа — покончил с собой. "Ненавидел техникум из-за злых преподов"

В Керчи произошел взрыв. В столовой политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство. Погибли 17 человек, 40 госпитализированы. На месте происшествия работают спецслужбы. По факту взрыва СК возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Delfi следит за ситуацией в режиме онлайн.

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Вскоре в Эстонии будет самая гибкая система родительского отпуска в мире

Noor pere Foto: Andres Putting

Сегодня Рийгикогу принял изменения, благодаря которым родительские пособия станут еще более гибкими. Будет создана целостная система родительских отпусков и пособий, часть из которых предназначена для матери и часть для отца ребенка, и остальная часть для распределения между родителями.

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В скандал с отмыванием денег оказался втянут и банк Nordea

PANGAD Foto: Sven Arbet

Американский бизнесмен Билл Браудер, который и дал толчок скандалу с отмыванием денег в Danske, совершил следующий шаг и направил властям Швеции и Норвегии заявление о возбуждении уголовного дела в отношении банка Nordea.

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В Нарве в ДТП погиб пешеход, полиция задержала пытавшегося скрыться нетрезвого водителя

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Сегодня примерно в 13.20 в Нарве у дома по адресу Пушкина, 25, произошло трагическое ДТП, в котором погиб мужчина.

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ФОТО: Организаторы акции "Налоги едут в Латвию" теперь проводят протест на Тоомпеа