ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Голодная Нарва, подробности бойни в керченском колледже, смерть третьего ребенка от отравления газом в Какумяэ

Ужасная трагедия. Третий ребенок в проживающей в таллиннском районе Какумяэ семье скончался сегодня от отравления газом, произошедшем в минувшую субботу. Студент керченского колледжа устроил в учебном заведении бойню, причины которой пока непонятны, но версии есть разные. В Нарве каждое утро выстраивается очередь за бесплатным хлебом.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Экс-банкир Hansabank — о случае в 93-м: пришел мужчина с пистолетом, хотел ежедневно обналичивать по миллиону долларов. Мы отказали
”Если сегодняшний закон, касающийся отмывания денег, перенести на 20,15, да даже 10 лет назад, то ни один банк не будет чист. Я в этом абсолютно убежден”, — заявил бывший управляющий отделом внутреннего аудита Hansapanga, исполнительный директор Starman, директор Департамента шоссейных дорог, а также бывший председатель правления ликвидированного летом Versobank, Айво Адамсон. Loe edasi…
Около 800 000 человек переехали в Россию с 2007 года по программе переселения соотечественников
Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что около 800 000 человек переехали в Россию за годы работы госпрограммы по переселению соотечественников. Loe edasi…
ФОТО: Кренгольм, 11 утра ежедневно. Да, в 2018 году в Эстонии голодающие выстраиваются в очередь за бесплатным хлебом
В Нарве ежедневно люди спешат выстроиться в очередь за хлебом. За бесплатным хлебом. 28,2% ида-вирумааской молодежи живет в относительной бедности. Loe edasi…
Дмитриев рассказал, как в Рийгикогу намерены искоренить бедность и нищету, приняв новый госбюджет
Сегодня депутаты Рийгикогу приступят к обсуждению государственного бюджета на 2019 год. По словам члена финансовой комиссии Дмитрия Дмитриева, дебаты предстоят жаркие. Как считает политик, оппозиция постарается сделать все возможное, чтобы испытать сплоченность коалиции и поставить под сомнение приоритеты государства на следующий год. Loe edasi…
ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН, ФОТО и ВИДЕО| Бойня в керчинском колледже: 19 человек погибли, минимум 50 ранены. Подозреваемый — ученик того же колледжа — покончил с собой. "Ненавидел техникум из-за злых преподов"
В Керчи произошел взрыв. В столовой политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство. Погибли 17 человек, 40 госпитализированы. На месте происшествия работают спецслужбы. По факту взрыва СК возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Delfi следит за ситуацией в режиме онлайн. Loe edasi…
Вскоре в Эстонии будет самая гибкая система родительского отпуска в мире
СегодняРийгикогу принял изменения, благодаря которым родительские пособия станут еще более гибкими. Будет создана целостная система родительских отпусков и пособий, часть из которых предназначена для матери и часть для отца ребенка, и остальная часть для распределения между родителями. Loe edasi…
В скандал с отмыванием денег оказался втянут и банк Nordea
Американский бизнесмен Билл Браудер, который и дал толчок скандалу с отмыванием денег в Danske, совершил следующий шаг и направил властям Швеции и Норвегии заявление о возбуждении уголовного дела в отношении банка Nordea. Loe edasi…
В Нарве в ДТП погиб пешеход, полиция задержала пытавшегося скрыться нетрезвого водителя
Сегодня примерно в 13.20 в Нарве у дома по адресу Пушкина, 25, произошло трагическое ДТП, в котором погиб мужчина. Loe edasi…
ФОТО: Организаторы акции "Налоги едут в Латвию" теперь проводят протест на Тоомпеа
Организаторы нашумевшей акции "Налоги едут в Латвию" собрались у здания Рийгикогу на Тоомпеа, чтобы своим протестом привлечь внимание депутатов к проблемным местам налоговой системы Эстонии. Loe edasi…
Трагедия в Какумяэ: к несчастью, умер третий ребенок в семье
"Мебельная эпопея" читателя: ожидание заказа более двух месяцев, неразбериха с товарами и потерянные детали
Знакомая история — продавец обещает одно время доставки, а в итоге заказ приходится ждать месяцами? Подобный случай произошел и с читательницей Delfi Елизаветой, которая потратила много нерв из-за своего заказа с сайта Mööbel1.ee. Как сообщает сама фирма, задержки с доставкой зависят от производителя мебели, но это еще не делает его плохим производителем. Loe edasi…
ФОТО: В Стокгольме нашли конверт с подозрительным порошком: предполагается, что имела место химическая атака. Часть улиц перекрыта
В стокгольмском районе Естермальмсторг в данный момент перекрыта часть улиц, в связи с тем, что одно из местных предприятий получило по почте конверт с подозрительным, вероятно отравляющим, порошком. По меньшей мере десяти жителям шведской столицы понадобилась медицинская помощь — процедуры очистки, пишет новостной портал Aftonbladet. Loe edasi…
Сегодня поутру соцдемы перед своей таллиннской конторой обнаружили сюрприз. Их рекламу ”разнообразили” рекламой ”Синего пробуждения” — молодежной организацией EKRE. Позже выяснилось, что аналогичный сюрприз ждал не только соцдемов, но и сотрудников Центра ОМА (Общественный центр для лесби, геев, бисексуалов и трансгендеров — прим ред.) при Эстонской ЛГБТ+ Ассоциации. Loe edasi…