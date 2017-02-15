ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Годовщина вывода войск из Афганистана и данные о пенсионерах по нетрудоспособности

Сколько в Эстонии пенсионеров по нетрудоспособности и чем они больны? Читайте также как преследования со стороны начальника вынудили женщину бросить диссертацию и работу, как эстонский олимпиец оказался замешан в мошеннической схеме в России, как КТ годами переплачивали своим управляющим за псевдоуслуги и другие самые важные новости дня.

Поймали вора, спасли от холода и от самого себя. За что люди благодарят полицию и погранохрану

Foto: Politsei foto

В прошлом году Департаменту полиции и погранохраны поступило 414 писем и обращений с благодарностью. 14 февраля был День друзей, по этому случаю предлагаем вам подборку некоторых случаев прошлого и этого года, после которых жители Эстонии поблагодарили сотрудников Департамента полиции и погранохраны.

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БОЛЬШОЙ ОБЗОР: ”Лучшие” и ”худшие” автошколы по результатам прошлого года

FOTO: RAIGO PAJULA

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Департамент шоссейных дорог обнародовал статистику результатов государственного экзамена по вождению за прошлый год. На основании этих данных мы составили три таблицы.

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Стальнухин: государственность не заключается в том, чтобы бояться соседа и готовиться к войне

Mihhail Stalnuhhin Foto: Andres Putting

Сегодня комиссия Рийгикогу по экономике и финансовая комиссия обсудили с предпринимателями возможности государства для улучшения ситуации в секторе логистики и транзита.

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Бюро недвижимости: КТ годами переплачивали своим управляющим за псевдоуслуги

В рамках изменений закона многие многоквартирные дома меняют управляющих домами, при этом в ходе осмотра зданий выяснятся, что многие товарищества по всей Эстонии напрасно платили управляющим за услуги, которые на самом деле вообще не были предоставлены.

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Пакоста о кинофестивале ЛГБТ в Раквере: никого нельзя дискриминировать

Сегодня днем уполномоченная по равному обращению Лийза Пакоста должна была выступить перед Раквереским горсобранием в рамках обсуждения вопроса выделения средств на проведение в Раквере кинофестиваля ЛГБТ (ЛГБТ — лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры — прим.ред.), однако выяснилось, что слово ей не предоставят.

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В Кохтла-Ярве участники боевых действий отметили годовщину вывода войск из Афганистана

Kohtla-Järve Foto: Picasa, Jevgeni Kapov

По традиции бывшие воины-интернационалисты каждый год cобираются на площади Вирула в Кохтла-Ярве, чтобы 15 февраля отметить День вывода советских войск из Республики Афганистан.

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Преследования со стороны начальника вынудили женщину бросить диссертацию и работу

Maria ja tema juhendaja töö- ja intiimelu olid läbi põimunud ning see segas Maria kui doktorandi ja vanemteaduri suhtlust. Foto on illustratiivne. Shutterstock

Мария (имя изменено — прим.ред.) поступила в докторантуру Тартуского университета (ТУ) в 2006 году. Ей было 25 и она была полна энтузиазма, так как занималась любимым делом. Ее руководителем стал старший научный сотрудник института при ТУ, единственный в стране профессионал в этой области, который своей успешной научной деятельностью приносил учреждению солидное дополнительное финансирование, пишет Eesti Päevaleht.

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ГРАФИК: В Эстонии насчитывается около 100 000 пенсионеров по нетрудоспособности

Millistesse Eesti varadesse pensionifondid investeerivad? Foto: Andres Putting

Из обнародованного сегодня аудита Госконтроля следует, что в Эстонии насчитывается семь самоуправлений, в которых на каждую тысячу достигших трудоспособного возраста жителей приходится более 300 пенсионеров по нетрудоспособности.

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ГРАФИК: Сколько лет пенсионерам по нетрудоспособности и чем они больны

Ebola ravimi väljatöötamine Foto: Hendrik Osula

В позапрошлом году было впервые принято решение о нетрудоспособности в отношении 14 500 человек, большинство из которых были в возрасте 30–59 лет. Чаще всего основным диагнозом признанных постоянно нетрудоспособными людей были заболевания опорно-двигательной системы и соединительной ткани.

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Знаменитый эстонский олимпиец замешан в мошеннической схеме в России

Indrek Pertelson. Foto: Vallo Kruuser

Российские следователи возбудили в Тюмени уголовное дело о предполагаемом мошенничестве группы лиц с земельными участками. В материалах дела фигурирует знаменитый эстонский дзюдоист Индрек Пертельсон, обладатель двух бронзовых олимпийских медалей.

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