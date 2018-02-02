ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Годовщина Тартуского мира, „подорожание” восточных рубежей и новая алкореальность

Итак, по старой-доброй традиции подведем итоги дня. Что было хорошего? Что плохого?

Сегодня — 98 годовщина Тартуского мира. Второго февраля 1920 года был подписан Тартуский мирный договор между Эстонской Республикой и Советской Россией. Этим договором был положен конец Освободительной войне, Россия признала ”безоговорочно независимость и самостоятельность Эстонского Государства”.

Тем временем, по словам полиции, стоимость строительства границы с Россией выросла с 79 миллионов до почти 200 миллионов евро.

Сделанные вчера в магазинах фотографии говорят о том, что цены на алкогольную продукцию по скидками могут быть довольно приемлемыми даже в условиях роста акцизов. Как долго продлится такая ситуация, неизвестно…

Сын Фиделя Кастро покончил с собой

Fidel Castro Diaz-Balart Foto: CLAUDIA DAUT, REUTERS

Старший сын Фиделя Кастро Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил с собой, сообщил сайт Juventud rebelde.

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”Ничто не заменит препарирование”. Как в Эстонии завещать свой труп науке и что тогда вас ждет после смерти

Argo Ingver

Вы часто думаете о смерти? О том, что вы неизбежно умрете и это лишь дело времени? Если вопрос о существовании духа и бессмертии души был и остается открытым, физическое тело — объект конкретный и вряд ли оспоримый. И один из способов ”жить в веках” и уж наверняка сделать, пускай и посмертно, что-то разумное-доброе-вечное — завещать отжившего себя науке. Подробная инструкция, интервью со специалистом и личная история — ниже.

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Кленский: отношение России к русским Эстонии формально

Dimitri Klenski (paremal) sõnul õiget integreerumist ei ole ega saagi olla, sest idamaine inimene ja lääne inimene on erinevad. Foto: Rauno Volmar

По мнению активиста Дмитрия Кленского, Россия больше не поддерживает проживающих в Эстонии русских, поскольку те сами не хотят бороться за свои права.

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В Тарту в банкомате Swedbank обнаружили две поддельные купюры в 500 евро

Foto: Arno Mikkor

Центр наличных денег обнаружил две фальшивые купюры номиналом в 500 евро, которые 25 января клиент положил в банкомат Swedbank в тартуском Lõunakeskus.

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Фирма, которая будет обслуживать президентский прием, спешно погасила долг по налогам

Фото носит иллюстративный характер Shutterstock

У победителя тендера на обслуживание президентского приема к юбилею ЭР OÜ Event Catering еще совсем недавно имелся долг по налогам в размере 25 430 евро, пишет Eesti Ekspress.

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Из-за системной ошибки государство год выплачивало людям более высокие социальные пособия

Liikumispuudega inimesed Eesti Rahva Muuseumis Foto: Anni Õnneleid

Из-за системной ошибки Департамент социального страхования в течение года выплачивал людям трудоспособного возраста с недостатками здоровья пособие в большем размере, чем следовало бы, пишет Ärileht.

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Плохая новость для курильщиков и потребителей алкоголя: Prisma внесла в программу лояльности изменения

Foto: Madis Veltman

Сеть магазинов Prisma известила своих клиентов об изменения в условиях пользования системой лояльности "Prisma konto", которые затронут прежде всего тех клиентов, которые покупают много алкогольной и табачной продукции.

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Решено: работники скотобойни Раквереского комбината начинают забастовку

фото иллюстративное Foto: Ain Liiva

Вчера утром состоялась встреча руководства HKScan и представителей профсоюза, на которой консенсуса по части поднятия зарплат достичь не удалось, в связи с чем запланированная на 6 февраля бессрочная забастовка работников бойни Раквереского мясокомбината все-таки состоится.

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Стоимость восточной границы может снова вырасти? Вахер: в следующем году придется снова делать расчеты

PPA peadirektor Elmar Vaher sai ülevaate, kuidas on läinud idapiiri ehitus Foto: Raido Vint

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмар Вахер говорит, что озвученная вчера цена строительства восточной границы является на данный максимальной, но в следующем году может еще вырасти.

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Ратас по случаю годовщины Тартуского мира: мы всегда будем помнить наших героев

Foto: Riigikantselei

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сказал сегодня на церемонии возле мемориала Свободы в Пылва, что лишь благодаря самоотверженности предков сегодня народ Эстонии может праздновать 98 годовщину Тартуского мира и готовиться к столетнему юбилею Эстонской Республики, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

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"У птиц вывернуты когти и сломаны клювы": Zoo Planet обвиняют в неподобающем содержании животных

Zoo planet pood Foto: Andres Putting

Бывшая работница Zoo Planet в торговом центре Mustika keskus Алена Косова утверждает, что была вынуждена уволиться из зоомагазина по той причине, что там некоторые животные находятся буквально при смерти. У птиц вывернутые когти и сломанные клювы, половина из привезенных морских свинок умерли, многие из них лежат на спинах от недомогания. Руководство Zoo Planet уверяет, что все это клевета, и намерено обратиться в суд. Корреспонденты Delfi посетили магазин Zoo Planet два раза: сначала как обычные покупатели, затем официально, в качестве журналистов.

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ФОТО: Новая реальность. Сколько сейчас стоит алкоголь в эстонских магазинах

Mobiilifoto: Rivo Veski, Delfi

Сделанные вчера в магазинах Prisma, Selver и Maxima фотографии говорят о том, что цены на алкогольную продукцию по скидками могут быть довольно приемлемыми даже в условиях роста акцизов.

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Директор Rail Baltic: представители стран Балтии пытаются направить проект в выгодную для своих кошельков сторону

Ekspress Meedia

Исполнительный директор RB Rail Байба Рубеса сказала в четверг на собрании акционеров о том, что на нее целенаправленно оказывалось давление и противодействие со стороны совета предприятия и выгодополучателей Rail Baltic.

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ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ФОТО: EKRE устроила в Тарту факельное шествие годовщины Тартуского мира

Delfi

В пятницу, 2 февраля, в Тарту прошло традиционное факельное шествие в честь годовщины подписания Тартуского мирного договора. Главный организатор шествия - Эстонская консервативная народная партия (EKRE, передает rus.err.ee.

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Экономика Украины растет быстрее российской. Почему?

фото иллюстративное Foto: Alari Teede

Валовый внутренний продукт Украины, которую называют второй по бедности страной Европы, с поправкой на инфляцию вырос на 2,1% в 2017 году, сообщил Национальный банк страны.

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Эльмар Вахер о строительстве границы: я понимаю, что 100 миллионов не так просто найти

Глава Департамента полиции и погранохраны (РРА) Эльмар Вахер понимает, что правительство не может достать из тумбочки более 100 миллионов евро, чтобы финансировать строительство восточной границы по ранее принятому плану, передает rus.err.ee.

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Водитель: Taxify хочет, чтобы мы предлагали скандинавское качество по африканским ценам

Taxify juhid kogunesid õhtukohvile 26.01.2018 Foto: Andres Putting

Водитель Taxify Урмас сказал, что от новой системы ценообразования потеряют как клиенты, так и таксисты.

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Погода на выходных будет располагать к зимним забавам

фото иллюстративное Foto: Jassu Hertsmann

Доставайте санки-лыжи! И читайте прогноз от pogoda.ee.

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