ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Годовщина победы в Освободительной войне и подготовка к Ивановой ночи

Сегодня в Раквере прошел парад в честь Дня победы в Освободительной войне. Смотрите фото и видео! Также не пропустите наш репортаж о том, как на станции Пальяссааре очищают воду и что таллиннцы выбрасывают в канализацию.

ФОТО: В Раквере прошла генеральная репетиция парада Дня победы

Võidupüha paraadi proov 2017 Rakveres Foto: Ain Liiva

Кайтселийт проводит в Раквере парад, приорученный к 23 июня, когда в Эстонии отмечается День победы в Освободительной войне. Смотрите галерею с прошедшей в четверг вечером генеральной репетиции.

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ФОТО DELFI: В Раквере прошел парад в честь Дня победы в Освободительной войне

Foto: Rauno Volmar

Кайтселийт проводит в Раквере парад, приорученный к 23 июня, когда в Эстонии отмечается День победы в Выннуской битве — решающем сражении в Освободительной войне. Смотрите постоянно дополняющуюся галерею!

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ФОТО: В Кохтла-Ярве возложили венки к памятнику участникам Освободительной войны

В Кохтла-Ярве в пятницу рано утром состоялась церемония возложения венков к памятнику участникам Освободительной войны, установленному в Старом городе. В ней приняли участие мэр города Людмила Янченко и ее заместители.

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ФОТО: В Ида-Вирумаа центром празднования Дня победы стал Нарва-Йэысуу

Foto: Sergei Stepanov, NPA

В курортном городке Нарва-Йэысуу прошел парад уездного значения, в котором приняли участие военнослужащие Вируского пехотного батальона, представители Кайтселийта, полиции, тюремной службы, а также гости из Финляндии — резервисты финских вооруженных сил.

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ВИДЕО DELFI: Участники парада в Раквере забыли, как правильно обращаться к Кальюлайд

Сегодня в Раквере прошел парад в честь Дня победы в Освободительной войне, ставший для Керсти Кальюлайд первым на посту президента Эстонии. Не обошлось и без небольшого казуса.

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ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI: Как на Пальяссааре очищают воду от того, что таллиннцы выбрасывают в канализацию

В первом квартале этого года на очистной станции Пальяссааре из сточных вод было извлечено почти на 40% больше объема мусора, чем в прошлом году за тот же период. Выбрасывают — все! Даже то, что на первый взгляд просто не поместится в трубу.

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ВИДЕО: В Петербурге за наркоторговлю задержали бывшего нарвского боксера

В Выборгском районе Санкт-Петербурга 20 июня полиция после продолжительной погони за наркоторговцами задержала трех человек, среди них оказался гражданин Эстонии, уроженец Нарвы, Алексей Филипьев, который был за рулем бронированного Land Cruiser, пытавшегося уйти от полиции с простреленными покрышками.

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ВИДЕО: Блогер Варламов о самом уродливом доме в Нарве, ”запрещенке”, мусоре на нарвских улицах

Популярный российский блогер Илья Варлдамов выложил в своем блоге два видео, снятые во время недавнего визита в Нарву и Ивангород, полностью посвященные Нарве.

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ФОТО: В Таллинне замечена редкая модель лимузина, похожая на карету

Lugeja foto

На улицах Таллинна была замечена особая версия лимузина Chrysler PT Cruiser. Данная модель напоминает карету, украшенную орнаментами.

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"Национальная авиакомпания рулит!" Nordica "порадовала" летящих домой на праздники клиентов

Foto: Andres Putting

В четверг утром авиакомпании Nordica в связи с поломкой самолета пришлось отправить на линию Осло-Таллинн самолет меньшего размера. Это означало, что части клиентов пришлось ждать вылета домой 11 часов.

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ФОТО: В Хундисильма Сависаар с гостями жарит шашлыки

Foto: Karli Saul

Сегодня отмечает праздник и Эдгар Сависаар на своем хуторе Хундисильма. Традиционно в этот день экс-лидер центристов устраивал большой праздник, а в этом году он собрал гостей в более интимной обстановке.

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