ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Годовщина гибели парома "Эстония" и хакерская атака на Facebook

”Невероятные волны, ветер, хаос и темнота”. Воспоминания выжившего на пароме ”Эстония”

Kollaaž

Ровно 24 года назад, ночью 28 сентября 1994 года, затонул паром ”Эстония”. О своем спасении в передаче Ringvaade вспоминает Андрус Майдре, которому в тот момент было 19 лет. Он и еще три друга совершали увеселительный вояж, и лишь один из приятелей сошел с ним на берег, пишет Publik.

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24 года назад: хроника гибели парома "Эстония"

Foto: Rauno Volmar

Паром "Эстония" отправился в свой последний рейс в Стокгольм 27 сентября 1994 года в 19.15. На борту парома было около 800 пассажиров и 188 членов экипажа. Через несколько часов "Эстония" затонула во время шторма на Балтике. По официальным данным, погибло 852 человека, спаслись 137.

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Автор единственных фото с тонущего парома "Эстония" рассказал, как он выжил

Tiit Blaat

В день крушения парома ”Эстония” Микаэль Ыун был на обратом пути в Швецию, откуда он привез для начинающего свою деятельность центра сирот мебель и бытовую технику. Ему не только удалось выжить, но и сделать две фотографии — единственные снимки с тонущего судна, пишет Eesti Päevaleht.

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Непомерно тяжкий труд: увеличилось количество самоубийств среди опекунов

фото иллюстративное Illustratsioon

В результатах исследования, заказанного Министерством социальных дел, значится, что в последние годы увеличилось количество случаев суицида среди опекунов и сиделок. С 2006 по 2016 годы покончили с собой 22 человека, ухаживающего за кем-либо. Как утверждают специалисты, заказавшие данное исследование, серьезность положения опекунов и значение душевного здоровья недооценены.

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КаПо опровергла причастность Скрипаля к разоблачению российских шпионов в Эстонии

KAPO esitles aastaraamatut Foto: Andres Putting

Российский перебежчик Сергей Скрипаль не имеет отношения к разоблачению российских шпионов в Эстонии, утверждает Полиция безопасности (КаПо).

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Димитрий Кленский: как нарвские центристы встали на защиту бывших однопартийцев, раскрыв подлость "русской верхушки" партии

Narva Foto: Roman Vikulov

Провал выборов (отсутствие кворума) правления Нарвского округа Центристской партии ещё не позволяет делать окончательные выводы о судьбе центристов в Нарве, да и в масштабах всей Эстонии, но однозначно вскрыло лицемерие, коварство и даже подлость столичных ”русских центристов” во главе с депутатом Европарламента Яной Тоом.