ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Годовщина гибели парома "Эстония" и хакерская атака на Facebook

Сегодня, 28 сентября, исполнилось 24 года со дня гибели парома "Эстония" — эта катастрофа унесла жизни 852 человек. А вечером компания Facebook сообщила, что хакеры воспользовались уязвимостью в коде социальной сети и могли получить доступ к примерно 50 млн аккаунтов. Все самые важные новости этой пятницы читайте в нашей традиционной подборке.
24 года с гибели парома "Эстония": тайное должно стать явным
Все обстоятельства гибели парома ”Эстония” 28 сентября 1994 года, унесшей тысячи человеческих жизней из Эстонии, Финляндии и Швеции, в реалиях современной Европы не могут остаться тайной. Более 20 лет - достаточно длительный срок для того, чтобы вынести на общественный суд правду о страшной трагедии в мирном Балтийском море. Loe edasi...
”Я добрался до трубы и понял: прыгнуть не смогу”. Печальный конец белого корабля
”Невероятные волны, ветер, хаос и темнота”. Воспоминания выжившего на пароме ”Эстония”
Ровно 24 года назад, ночью 28 сентября 1994 года, затонул паром ”Эстония”. О своем спасении в передаче Ringvaade вспоминает Андрус Майдре, которому в тот момент было 19 лет. Он и еще три друга совершали увеселительный вояж, и лишь один из приятелей сошел с ним на берег, пишет Publik. Loe edasi...
24 года назад: хроника гибели парома "Эстония"
Паром "Эстония" отправился в свой последний рейс в Стокгольм 27 сентября 1994 года в 19.15. На борту парома было около 800 пассажиров и 188 членов экипажа. Через несколько часов "Эстония" затонула во время шторма на Балтике. По официальным данным, погибло 852 человека, спаслись 137. Loe edasi...
Автор единственных фото с тонущего парома "Эстония" рассказал, как он выжил
В день крушения парома ”Эстония” Микаэль Ыун был на обратом пути в Швецию, откуда он привез для начинающего свою деятельность центра сирот мебель и бытовую технику. Ему не только удалось выжить, но и сделать две фотографии — единственные снимки с тонущего судна, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Непомерно тяжкий труд: увеличилось количество самоубийств среди опекунов
В результатах исследования, заказанного Министерством социальных дел, значится, что в последние годы увеличилось количество случаев суицида среди опекунов и сиделок. С 2006 по 2016 годы покончили с собой 22 человека, ухаживающего за кем-либо. Как утверждают специалисты, заказавшие данное исследование, серьезность положения опекунов и значение душевного здоровья недооценены. Loe edasi...
КаПо опровергла причастность Скрипаля к разоблачению российских шпионов в Эстонии
Российский перебежчик Сергей Скрипаль не имеет отношения к разоблачению российских шпионов в Эстонии, утверждает Полиция безопасности (КаПо). Loe edasi...
Димитрий Кленский: как нарвские центристы встали на защиту бывших однопартийцев, раскрыв подлость "русской верхушки" партии
Провал выборов (отсутствие кворума) правления Нарвского округа Центристской партии ещё не позволяет делать окончательные выводы о судьбе центристов в Нарве, да и в масштабах всей Эстонии, но однозначно вскрыло лицемерие, коварство и даже подлость столичных ”русских центристов” во главе с депутатом ЕвропарламентаЯной Тоом.
Оригинал опубликован на портале slavia.ee, мнение автора не отражает точку зрения редакции rus.delfi.ee. Loe edasi...
ВИДЕО: Столкнувшийся с 10-летней девочкой 12-летний велосипедист сразу поспешил на помощь пострадавшей
"Наши похвалы 12-летнему мальчику, который сразу пришел на помощь пострадавшей девочке и позднее сам пришел вместе с матерью в полицию рассказать о случившемся. А пострадавшей девочке желаем скорейшего выздоровления", — пишут на странице Лыунаской префектуры в Facebook. Loe edasi...
ВИДЕО: В порту Палдиски грузовик чуть не утонул в море
В интернете начало распространяться видео того, как в порту Палдиски один грузовик во время шторма попытался съехать с судна, но оказался практически в море. Loe edasi...
До 50 млн аккаунтов в Facebook могли быть доступны для неизвестных хакеров
Компания Facebook сообщила, что хакеры воспользовались уязвимостью в коде социальной сети и могли получить доступ к примерно 50 млн аккаунтов. Loe edasi...
Сеть магазинов Coop случайно перевела более 200 000 евро не на тот счет
И в эпоху электронных технологий случаются человеческие ошибки, Тартуский потребительский кооператив (Coop) перевел на счет поэта Contra (Маргуса Коннула) более 200 000 евро. По словам Коннула, было не так-то просто вернуть сумму владельцу. Loe edasi...
ВИДЕО: Превосходно! Анетт Контавейт сыграет в финале крупного турнира
Первой финалисткой крупного теннисного турнира в китайском Ухане с призовым фондом 2,7 млн долларов стала Анетт Контавейт (WTA 27). В полуфинале эстонка победила хозяйку корта Цян Ван (WTA 34) - 6:2, 2:1. Китаянка отказалась от продолжения матча во втором сете. Loe edasi...
Как известные эстонские спортсмены погибали в годы немецкой оккупации?
В годы советской и немецкой оккупации Эстония потеряла немало известных спортсменов. Если советские власти несколько лет держали в тюрьмах задержанных, прежде чем дело доходило до суда, то немцы действовали быстрее - пару допросов и в могилу. Loe edasi...
ФОТО: ШОК! СЕНСАЦИЯ!!! Это случилось! В Эстонии поступили в продажу последние модели iPhone
Сегодня ровно в полночь в Эстонии началась продажа последних моделей iPhone: Xs и Xs Max. В США они уже продаются неделю. Loe edasi...
Невероятно! Билеты на тартуский концерт Metallica за 2200 евро раскупили в первый же день
Билеты на концерт Metallica, который состоится 18 июля в Тарту на аэродроме Раади, поступили в свободную продажу только сегодня утром. Но самые дорогие билеты — по 2200 евро — уже распроданы. Loe edasi...