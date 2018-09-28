28.09.2018, 21:50

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Годовщина гибели парома "Эстония" и хакерская атака на Facebook

 (22)
rus.delfi.ee
EST 1
Parvlaev Estonia huku mälestusteenistus
Parvlaev Estonia huku mälestusmärk TallinnasFoto: Madis Veltman

Сегодня, 28 сентября, исполнилось 24 года со дня гибели парома "Эстония" — эта катастрофа унесла жизни 852 человек. А вечером компания Facebook сообщила, что хакеры воспользовались уязвимостью в коде социальной сети и могли получить доступ к примерно 50 млн аккаунтов. Все самые важные новости этой пятницы читайте в нашей традиционной подборке.

24 года с гибели парома "Эстония": тайное должно стать явным

Фото: http://enacademic.com

Все обстоятельства гибели парома ”Эстония” 28 сентября 1994 года, унесшей тысячи человеческих жизней из Эстонии, Финляндии и Швеции, в реалиях современной Европы не могут остаться тайной. Более 20 лет - достаточно длительный срок для того, чтобы вынести на общественный суд правду о страшной трагедии в мирном Балтийском море.
Loe edasi...

”Я добрался до трубы и понял: прыгнуть не смогу”. Печальный конец белого корабля

EPL Arhiiv

В той катастрофе погибли 852 человека. Это — крупнейший инцидент такого рода на Балтийском море в мирное время.
Loe edasi...

”Невероятные волны, ветер, хаос и темнота”. Воспоминания выжившего на пароме ”Эстония”

Kollaaž

Ровно 24 года назад, ночью 28 сентября 1994 года, затонул паром ”Эстония”. О своем спасении в передаче Ringvaade вспоминает Андрус Майдре, которому в тот момент было 19 лет. Он и еще три друга совершали увеселительный вояж, и лишь один из приятелей сошел с ним на берег, пишет Publik.
Loe edasi...

24 года назад: хроника гибели парома "Эстония"

Foto: Rauno Volmar

Паром "Эстония" отправился в свой последний рейс в Стокгольм 27 сентября 1994 года в 19.15. На борту парома было около 800 пассажиров и 188 членов экипажа. Через несколько часов "Эстония" затонула во время шторма на Балтике. По официальным данным, погибло 852 человека, спаслись 137.
Loe edasi...

Автор единственных фото с тонущего парома "Эстония" рассказал, как он выжил

Tiit Blaat

В день крушения парома ”Эстония” Микаэль Ыун был на обратом пути в Швецию, откуда он привез для начинающего свою деятельность центра сирот мебель и бытовую технику. Ему не только удалось выжить, но и сделать две фотографии — единственные снимки с тонущего судна, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...

ТОП

Непомерно тяжкий труд: увеличилось количество самоубийств среди опекунов

фото иллюстративное Illustratsioon

В результатах исследования, заказанного Министерством социальных дел, значится, что в последние годы увеличилось количество случаев суицида среди опекунов и сиделок. С 2006 по 2016 годы покончили с собой 22 человека, ухаживающего за кем-либо. Как утверждают специалисты, заказавшие данное исследование, серьезность положения опекунов и значение душевного здоровья недооценены.
Loe edasi...

КаПо опровергла причастность Скрипаля к разоблачению российских шпионов в Эстонии

KAPO esitles aastaraamatut Foto: Andres Putting

Российский перебежчик Сергей Скрипаль не имеет отношения к разоблачению российских шпионов в Эстонии, утверждает Полиция безопасности (КаПо).
Loe edasi...

Димитрий Кленский: как нарвские центристы встали на защиту бывших однопартийцев, раскрыв подлость "русской верхушки" партии

Narva Foto: Roman Vikulov

Провал выборов (отсутствие кворума) правления Нарвского округа Центристской партии ещё не позволяет делать окончательные выводы о судьбе центристов в Нарве, да и в масштабах всей Эстонии, но однозначно вскрыло лицемерие, коварство и даже подлость столичных ”русских центристов” во главе с депутатом Европарламента Яной Тоом.

Оригинал опубликован на портале slavia.ee, мнение автора не отражает точку зрения редакции rus.delfi.ee.
Loe edasi...

ВИДЕО: Столкнувшийся с 10-летней девочкой 12-летний велосипедист сразу поспешил на помощь пострадавшей

Facebook

"Наши похвалы 12-летнему мальчику, который сразу пришел на помощь пострадавшей девочке и позднее сам пришел вместе с матерью в полицию рассказать о случившемся. А пострадавшей девочке желаем скорейшего выздоровления", — пишут на странице Лыунаской префектуры в Facebook.
Loe edasi...

ВИДЕО: В порту Палдиски грузовик чуть не утонул в море

В интернете начало распространяться видео того, как в порту Палдиски один грузовик во время шторма попытался съехать с судна, но оказался практически в море.
Loe edasi...

До 50 млн аккаунтов в Facebook могли быть доступны для неизвестных хакеров

Informatsioon Foto: Hendrik Osula

Компания Facebook сообщила, что хакеры воспользовались уязвимостью в коде социальной сети и могли получить доступ к примерно 50 млн аккаунтов.
Loe edasi...

Сеть магазинов Coop случайно перевела более 200 000 евро не на тот счет

Foto: Karin Kaljuläte

И в эпоху электронных технологий случаются человеческие ошибки, Тартуский потребительский кооператив (Coop) перевел на счет поэта Contra (Маргуса Коннула) более 200 000 евро. По словам Коннула, было не так-то просто вернуть сумму владельцу.
Loe edasi...

ВИДЕО: Превосходно! Анетт Контавейт сыграет в финале крупного турнира

Первой финалисткой крупного теннисного турнира в китайском Ухане с призовым фондом 2,7 млн долларов стала Анетт Контавейт (WTA 27). В полуфинале эстонка победила хозяйку корта Цян Ван (WTA 34) - 6:2, 2:1. Китаянка отказалась от продолжения матча во втором сете.
Loe edasi...

Как известные эстонские спортсмены погибали в годы немецкой оккупации?

Tõstmise maailmameistri Saul Hallapi mõrvas Omakaitse Põltsamaa lähedal Umbusi raba serval Foto: erakogu

В годы советской и немецкой оккупации Эстония потеряла немало известных спортсменов. Если советские власти несколько лет держали в тюрьмах задержанных, прежде чем дело доходило до суда, то немцы действовали быстрее - пару допросов и в могилу.
Loe edasi...

ФОТО: ШОК! СЕНСАЦИЯ!!! Это случилось! В Эстонии поступили в продажу последние модели iPhone

Uued iPhone'id on Eestisse jõudnud Foto: Egon Ligi, IM Arvutid / iDeal

Сегодня ровно в полночь в Эстонии началась продажа последних моделей iPhone: Xs и Xs Max. В США они уже продаются неделю.
Loe edasi...

Невероятно! Билеты на тартуский концерт Metallica за 2200 евро раскупили в первый же день

Foto: Pressimaterjalid

Билеты на концерт Metallica, который состоится 18 июля в Тарту на аэродроме Раади, поступили в свободную продажу только сегодня утром. Но самые дорогие билеты — по 2200 евро — уже распроданы.
Loe edasi...

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Годовщина гибели парома "Эстония" и хакерская атака на Facebook

28.09.2018
Сегодня, 28 сентября, исполнилось 24 года со дня гибели парома "Эстония" — эта катастрофа унесла жизни 852 человек. А вечером компания Facebook сообщила, что хакеры воспользовались уязвимостью в коде социальной сети и могли получить доступ к примерно 50 млн аккаунтов. Все самые важные новости этой пятницы читайте в нашей традиционной подборке.
Подробнее

Непомерно тяжкий труд: увеличилось количество самоубийств среди опекунов

28.09.2018
В результатах исследования, заказанного Министерством социальных дел, значится, что в последние годы увеличилось количество случаев суицида среди опекунов и сиделок. С 2006 по 2016 годы покончили с собой 22 человека, ухаживающего за кем-либо. Как утверждают специалисты, заказавшие данное исследование, серьезность положения опекунов и значение душевного здоровья недооценены.
Подробнее



Автор единственных фото с тонущего парома "Эстония" рассказал, как он выжил

28.09.2018
В день крушения парома ”Эстония” Микаэль Ыун был на обратом пути в Швецию, откуда он привез для начинающего свою деятельность центра сирот мебель и бытовую технику. Ему не только удалось выжить, но и сделать две фотографии — единственные снимки с тонущего судна, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Babylone
69,- €
27,60 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Okinawa
69,- €
27,60 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Glasglow
69,- €
27,60 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106212016
167,40 €
100,44 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €

Туристка потеряла в Нарве большую сумму, нашедшего деньги просят сообщить о находке

28.09.2018
Сегодня примерно в 13:30-14:30 находившаяся в Нарве туристка потеряла белый конверт, в котором было 2500 евро. Женщина ехала в автобусе с ул. Пушкина в Нарве в Нарва-Йыэсуу и обнаружила, что конверт с наличными пропал.
Подробнее

Как известные эстонские спортсмены погибали в годы немецкой оккупации

28.09.2018
В начале 1940-х годов Эстония потеряла немало известных спортсменов. Если советские власти месяцами держали задержанных в тюрьмах, прежде чем дело доходило до суда, то немцы действовали быстрее - пару допросов и в могилу.
Подробнее

Сеть магазинов Coop случайно перевела более 200 000 евро не на тот счет

28.09.2018
И в эпоху электронных технологий случаются человеческие ошибки, Тартуский потребительский кооператив (Coop) перевел на счет поэта Contra (Маргуса Коннула) более 200 000 евро. По словам Коннула, было не так-то просто вернуть сумму владельцу.
Подробнее

ВИДЕО: Столкнувшийся с 10-летней девочкой 12-летний велосипедист сразу поспешил на помощь пострадавшей

28.09.2018
"Наши похвалы 12-летнему мальчику, который сразу пришел на помощь пострадавшей девочке и позднее сам пришел вместе с матерью в полицию рассказать о случившемся. А пострадавшей девочке желаем скорейшего выздоровления", — пишут на странице Лыунаской префектуры в Facebook.
Подробнее