ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Гибель водителя на Таллиннской окружной дороге и запрещение Россией эстонским ”политикам-русофобам” въезда в страну

Россия запретила въезд в страну особенно русофобски настроенным эстонским политикам и общественным деятелям. в Харьюмаа в волости Саку на 22 километре Таллиннской окружной дороги произошло столкновение легковушки и грузовика, в котором погиб водитель.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Возмущенный клиент: почему EuroPark утверждает, что город не разрешает заасфальтировать их парковки?
По утверждению клиента EuroPark, парковочная фирма не асфальтирует парковки по той причине, что город этого не разрешает. Город опровергает это, а Europark в свою очередь то, что временные парковки вообще принадлежат им. Loe edasi...
Запретят ли в Эстонии российские каналы по примеру Литвы? Регуляторы стран Балтии обсудят разжигание розни русскоязычными ТВ
Ведомства стран Балтии, контролирующие деятельность радиостанций и телевизионных вещателей, обсудят на рабочей встрече в Вильнюсе актуальные вопросы своей деятельности, в том числе борьбу с разжиганием ненависти в телевизионных программах на русском языке. Как сообщила ТАСС заведующая отделом литовской надзорной инстанции Бируте Киршене, совещание состоится в пятницу 8 июня. Loe edasi...
"Коррупционное поведение никуда не делось": в Эстонии широко распространены присвоение, воровство, кумовство
Проведенное компанией EY исследование рисков мошенничества подтверждает, что 41% местных руководителей считают коррупционное поведение в Эстонии широко распространенным. За последние два года в каждой третьей организации были случаи мошенничества или воровства. Loe edasi...
Жителя Кохтла-Ярве лишили гражданства ЭР, потому что 20 лет назад оно было выдано по ошибке
"Гражданство было выдано по ошибке. Следовательно, вы не являетесь гражданином Эстонии", — такое объяснение от Департамента полиции и погранохраны получил 53-летний инвалид из Кохтла-Ярве Игорь Егоров, когда власти отказались продлевать действие его "синего паспорта". На тот момент Егоров считался гражданином Эстонии почти 20 лет, пишет Вечерка. Loe edasi...
В Эстонии хотят отменить введенные в 1990-х и в начале 2000-х спецпенсии
Правовая комиссия Рийгикогу направила на второе чтение законопроект, призванный отменить специальные пенсии для служащих Оборонительных войск, полиции, пограничной охраны и прокуратуры. Речь идет о пенсиях, введенных в 1990-х и в начале 2000-х гг. с целью компенсировать низкие зарплаты в государственном секторе. Loe edasi...
ФОТО С МЕСТА ДТП: На Таллиннской окружной дороге погиб водитель
Сегодня в 10:44 в Харьюмаа в волости Саку на 22 километре Таллиннской окружной дороги произошло ДТП, в котором погиб водитель. Loe edasi...
РФ запретила въезд в страну "русофобски настроенным" политикам Эстонии
Россия запретила въезд в страну особенно русофобски настроенным эстонским политикам и общественным деятелям. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин, отвечая на вопрос журналистов в связи с принятием в Эстонии так называемого ”списка Магнитского”. Loe edasi...
Погода все страньше и страньше: по ночам — заморозки, днем — не жарко, но возможна гроза, а к уик-энду все преобразится
В ближайшие четыре дня нас ждет вполне хорошая погода днем, если не считать сравнительно сильного ветра, но по ночам температура будет опускаться и ниже ноля, а также вероятна гроза, предрекает ilmeestis.ee. Loe edasi...
Проект: смотрите, как будут выглядеть искусственные острова в Пальяссаареской гавани Таллинна
Таллинская городская управа направила городскому собранию на утверждение детальную планировку искусственных островов на Пальяссааре, сообщает Raepress. Loe edasi...
"Я думала: что же я натворила?!" Посмотревшая за рулем на смартфон женщина сделала другого водителя инвалидом
Взгляд молодой жительницы Пайде на смартфон стал причиной тяжелого ДТП и опасных для жизни травм другого участника движения. А женщина стала преступницей, которой придется выплатить пострадавшему тысячи евро компенсации, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
С 1 июля близкие родственники людей с глубокими недугами смогут брать дополнительный оплачиваемый отпуск
Сегодня Рийгикогу принял закон, который даст работающему близкому совершеннолетнего человека с глубоким недугом или назначенному ему попечителю право получить оплачиваемый отпуск по уходу в размере пяти рабочих дней в год, сообщает парламентская пресс-служба. Loe edasi...
ФОТО: Около 900 солдат союзнических войск наградили в Тапа медалями за участие в обороне Эстонии
ФОТО: "Потенциальные убийцы". Таллиннские водители за рулем занимаются всевозможными посторонними делами, рискуя своим и чужим здоровьем
Фотограф Андрес Путтинг в этот понедельник 15-20 минут наблюдал за водителями в Таллинне на одном из мостов ласнамяэской "канавы" (там разрешено ездить со скоростью 70 км/ч) и получил целую галерею из людей, которые чем только не занимались за рулем. Loe edasi...