06.06.2018, 21:43

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Гибель водителя на Таллиннской окружной дороге и запрещение Россией эстонским ”политикам-русофобам” въезда в страну


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Гибель водителя на Таллиннской окружной дороге и запрещение Россией эстонским ”политикам-русофобам” въезда в страну
Foto: Rauno Volmar

Россия запретила въезд в страну особенно русофобски настроенным эстонским политикам и общественным деятелям. в Харьюмаа в волости Саку на 22 километре Таллиннской окружной дороги произошло столкновение легковушки и грузовика, в котором погиб водитель.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

Возмущенный клиент: почему EuroPark утверждает, что город не разрешает заасфальтировать их парковки?

Foto: Lugeja pilt

По утверждению клиента EuroPark, парковочная фирма не асфальтирует парковки по той причине, что город этого не разрешает. Город опровергает это, а Europark в свою очередь то, что временные парковки вообще принадлежат им.
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Реформисты предлагают разрешить гражданам ЭР брать паспорт других стран, у центристов позиции по этой теме пока нет

EUROOPA LIIDU PASSID Foto: Rauno Volmar

Фракция Партии реформ представила в Рийгикогу законопроект об изменении Закона о гражданстве. Его суть сводится к тому, чтобы граждане Эстонии по рождению не должны были отказываться от эстонского гражданства, если получают гражданство одной из стран ЕС или Европейской экономической зоны, а также США, Канады, Австралии, Новой Зеландии или Швейцарии.
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Запретят ли в Эстонии российские каналы по примеру Литвы? Регуляторы стран Балтии обсудят разжигание розни русскоязычными ТВ

Vladimir Putin Foto: VASILY BATANOV, AFP

Ведомства стран Балтии, контролирующие деятельность радиостанций и телевизионных вещателей, обсудят на рабочей встрече в Вильнюсе актуальные вопросы своей деятельности, в том числе борьбу с разжиганием ненависти в телевизионных программах на русском языке. Как сообщила ТАСС заведующая отделом литовской надзорной инстанции Бируте Киршене, совещание состоится в пятницу 8 июня.
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"Коррупционное поведение никуда не делось": в Эстонии широко распространены присвоение, воровство, кумовство

Käepigistus Foto: Andres Putting

Проведенное компанией EY исследование рисков мошенничества подтверждает, что 41% местных руководителей считают коррупционное поведение в Эстонии широко распространенным. За последние два года в каждой третьей организации были случаи мошенничества или воровства.
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Жителя Кохтла-Ярве лишили гражданства ЭР, потому что 20 лет назад оно было выдано по ошибке

Фото: Станислав Мошков

"Гражданство было выдано по ошибке. Следовательно, вы не являетесь гражданином Эстонии", — такое объяснение от Департамента полиции и погранохраны получил 53-летний инвалид из Кохтла-Ярве Игорь Егоров, когда власти отказались продлевать действие его "синего паспорта". На тот момент Егоров считался гражданином Эстонии почти 20 лет, пишет Вечерка.
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В Эстонии хотят отменить введенные в 1990-х и в начале 2000-х спецпенсии

Lipu heiskamine Toompeal Foto: Hendrik Osula

Правовая комиссия Рийгикогу направила на второе чтение законопроект, призванный отменить специальные пенсии для служащих Оборонительных войск, полиции, пограничной охраны и прокуратуры. Речь идет о пенсиях, введенных в 1990-х и в начале 2000-х гг. с целью компенсировать низкие зарплаты в государственном секторе.
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ФОТО С МЕСТА ДТП: На Таллиннской окружной дороге погиб водитель

Foto: Rauno Volmar

Сегодня в 10:44 в Харьюмаа в волости Саку на 22 километре Таллиннской окружной дороги произошло ДТП, в котором погиб водитель.
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РФ запретила въезд в страну "русофобски настроенным" политикам Эстонии

Vene välisministeerium Foto: RIANovosti

Россия запретила въезд в страну особенно русофобски настроенным эстонским политикам и общественным деятелям. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин, отвечая на вопрос журналистов в связи с принятием в Эстонии так называемого ”списка Магнитского”.
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Погода все страньше и страньше: по ночам — заморозки, днем — не жарко, но возможна гроза, а к уик-энду все преобразится

Torm saabumas Viljandis Foto: Kenno Soo

В ближайшие четыре дня нас ждет вполне хорошая погода днем, если не считать сравнительно сильного ветра, но по ночам температура будет опускаться и ниже ноля, а также вероятна гроза, предрекает ilmeestis.ee.
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Проект: смотрите, как будут выглядеть искусственные острова в Пальяссаареской гавани Таллинна

Tallinna Linnavalitsus

Таллинская городская управа направила городскому собранию на утверждение детальную планировку искусственных островов на Пальяссааре, сообщает Raepress.
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"Я думала: что же я натворила?!" Посмотревшая за рулем на смартфон женщина сделала другого водителя инвалидом

PPA

Взгляд молодой жительницы Пайде на смартфон стал причиной тяжелого ДТП и опасных для жизни травм другого участника движения. А женщина стала преступницей, которой придется выплатить пострадавшему тысячи евро компенсации, пишет Eesti Ekspress.
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С 1 июля близкие родственники людей с глубокими недугами смогут брать дополнительный оплачиваемый отпуск

Liikumispuudega inimesed Eesti Rahva Muuseumis Foto: Anni Õnneleid

Сегодня Рийгикогу принял закон, который даст работающему близкому совершеннолетнего человека с глубоким недугом или назначенному ему попечителю право получить оплачиваемый отпуск по уходу в размере пяти рабочих дней в год, сообщает парламентская пресс-служба.
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ФОТО: Около 900 солдат союзнических войск наградили в Тапа медалями за участие в обороне Эстонии

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Вчера, в Тапа, на прошедшем в городке Сил обороны построении, министр обороны Юри Луйк и командующий Силами обороны генерал Рихо Террас вручили солдатам батальона союзников медали за выполненную ими миссию, сообщает пресс-служба Министерства обороны ЭР.
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ФОТО: "Потенциальные убийцы". Таллиннские водители за рулем занимаются всевозможными посторонними делами, рискуя своим и чужим здоровьем

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Фотограф Андрес Путтинг в этот понедельник 15-20 минут наблюдал за водителями в Таллинне на одном из мостов ласнамяэской "канавы" (там разрешено ездить со скоростью 70 км/ч) и получил целую галерею из людей, которые чем только не занимались за рулем.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Гибель водителя на Таллиннской окружной дороге и запрещение Россией эстонским ”политикам-русофобам” въезда в страну

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Россия запретила въезд в страну особенно русофобски настроенным эстонским политикам и общественным деятелям. в Харьюмаа в волости Саку на 22 километре Таллиннской окружной дороги произошло столкновение легковушки и грузовика, в котором погиб водитель.

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