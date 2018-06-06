ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Гибель водителя на Таллиннской окружной дороге и запрещение Россией эстонским ”политикам-русофобам” въезда в страну

Реформисты предлагают разрешить гражданам ЭР брать паспорт других стран, у центристов позиции по этой теме пока нет

EUROOPA LIIDU PASSID Foto: Rauno Volmar

Фракция Партии реформ представила в Рийгикогу законопроект об изменении Закона о гражданстве. Его суть сводится к тому, чтобы граждане Эстонии по рождению не должны были отказываться от эстонского гражданства, если получают гражданство одной из стран ЕС или Европейской экономической зоны, а также США, Канады, Австралии, Новой Зеландии или Швейцарии.

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Запретят ли в Эстонии российские каналы по примеру Литвы? Регуляторы стран Балтии обсудят разжигание розни русскоязычными ТВ

Vladimir Putin Foto: VASILY BATANOV, AFP

Ведомства стран Балтии, контролирующие деятельность радиостанций и телевизионных вещателей, обсудят на рабочей встрече в Вильнюсе актуальные вопросы своей деятельности, в том числе борьбу с разжиганием ненависти в телевизионных программах на русском языке. Как сообщила ТАСС заведующая отделом литовской надзорной инстанции Бируте Киршене, совещание состоится в пятницу 8 июня.

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"Коррупционное поведение никуда не делось": в Эстонии широко распространены присвоение, воровство, кумовство

Käepigistus Foto: Andres Putting

Проведенное компанией EY исследование рисков мошенничества подтверждает, что 41% местных руководителей считают коррупционное поведение в Эстонии широко распространенным. За последние два года в каждой третьей организации были случаи мошенничества или воровства.

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