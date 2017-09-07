ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Гибель солдата в Вируском батальоне и картина на фасаде Горхолла

Сегодня, 7 сентября, стало известно, что в среду в Вируском пехотном батальоне во время выполнения упражнений в стрельбе погиб призывник. Также в этот четверг мы писали о том, что по инициативе депутата Рийгикогу Мярта Сультса на фасад Горхолла была нанесена большая картина, но Департамент охраны памятников старины велел смыть ее. Все самые важные новости дня — в нашей подборке.

Солдат Вируского батальона выстрелил в себя во время упражнений и скончался от ранения

Viru pataljon saab endale uue kasarmu Foto: Sergei Stepanov, NPA

Геншгтаб Сил обороны подтвердил Delfi, что в среду в Вируском пехотном батальоне во время выполнения упражнений в стрельбе погиб призывник.

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Новый инцидент с оружием: в ходе обучения пострадал солдат-срочник Вируского батальона

EESTI KAITSEVÄGI Foto: Karin Kaljuläte

Солдат-срочник Вируского пехотного батальона в ходе сегодняшних упражнений по стрельбе в Сиргала получил легкие повреждения.

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ФОТО: Фасад Горхолла украсили суперграфикой, но департамент недоволен

Linnahalli seinamaaling Foto: Madis Veltman

По инициативе депутата Рийгикогу Мярта Сультса на фасад Горхолла была нанесена большая картина. Генеральный директор Департамента охраны памятников старины не разделяет его восторга.

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Официальное решение: картину со стены Горхолла нужно смыть

Kunstnik Silver Seeblum Foto: Andres Putting

По инициативе депутата Рийгикогу центриста Мярта Сультса ученики Таллиннской художественной гимназии и группа уличных художников Pirados Brandi нарисовали в Таллинне на фасаде Горхолла большую картину. Генеральный директор Департамента охраны памятников старины не разделяет его восторга. Более того, окончательное теперь указание ведомства — картину нужно смыть.

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Не тот пациент, не та кровь. Из-за роковой ошибки медсестры в PERH умерла женщина

Shutterstock

В Таллинне начался судебный процесс над медсестрой, которая в ходе переливания крови ввела пациентке неподходящую кровь. Хуже того - больная вообще не нуждалась в переливании. В суде идет борьба за большую сумму денег, пишет Eesti Ekspress.

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ФОТО и ВИДЕО: "Тут лучше". Почему прожившая 13 лет в Париже семья вернулась в Эстонию

Annely ja Jaanika Monroc tahavad nüüd Eestisse jääda ning kujutavad oma tulevikku 20 aasta pärast ette endiselt siin. Priit Simson

Яаника Монрок и ее дочь Аннели Монрок сидят на диване в съемной квартире в обычном панельном доме в Мустамяэ и жмурятся от солнца. Раньше они жили в Париже.

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Свидетель на процессе Сависаара: общее понимание было таково, что желание провести тендер исходило от мэра

Edgar Savisaar Foto: Rauno Volmar

В среду продолжается слушания по делу экс-мэра Таллинна Эдгара Сависаара, который обвиняется в получении взяток, отмывании денег, неоднократном присвоении и получении незаконных пожертвований для партии.

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Борис Джонсон — Delfi: мы хотим, чтобы эстонцы остались в Великобритании и после Brexit

Сегодня министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон побывал на конференции по кибербезопасности Cyber Scrum в таллиннском бизнес-центре Ülemiste City, где ответил на вопросы журналиста Eesti Päevaleht, которые касались отношений между нашими странами и живущих в Великобритании эстонцев.

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В Vaikla Forell на женщину обрушилась крыша беседки: ущерб здоровью на 3000 евро, потерпевшая готова судиться

В редакцию Delfi обратилась читательница Наталья (настоящие имя и фамилия редакции известны — прим.ред.), которая утверждает, что в заведении Vaikla Forell, которое находится в Ида-Вирумаа, на нее обрушилась конструкция беседки, а персонал не вызвал ей скорую и вообще прятался на кухне. 21 августа Delfi отправил запрос фирме Vailka Forell, но к моменту публикации ответа не поступило.

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Новая схема с арендой квартир: как иностранные мошенники выманили у молодой пары 2200 евро

Foto: Taavi Sepp

Мошенники орудуют на порталах объявлений о продаже и аренде недвижимости, и обкрадывают "клиентов" на сотни и тысячи евро.

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Застрявший в аэропорту Сплита пассажир: Nordica не отвечала на звонки и игнорировала клиентов

Lennukid lennuväljal Foto: Andres Putting

3 сентября пассажиры рейса в Таллинн авиакомпании Nordica застряли в аэропорту хорватского Сплита, так как Nordica из-за неполадок заменила самолет на более маленький, рассказывает Ärileht.

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ВИДЕОЭКСПЕРИМЕНТ: В Таллинне пробки. Кто быстрее доберется до работы — водитель, велосипедист или пассажир автобуса?

Delfi Kasulik подверг испытанию нарушенное строительством и реорганизацией таллиннское дорожное движение, проследив путь трех людей, использующих различные транспортные средства, по направлению из Хааберсти в центр города.

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СМИ: АЭС в Островце - повод для ссоры Литвы, Латвии и Эстонии?

Foto: Francois Lenoir, REUTERS

Вильнюс пытается заручиться поддержкой Риги и Таллина, чтобы остановить строительство АЭС в Островце. Почему соседи не спешат на помощь, пишет немецкое издание DW.

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