ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Гибель рабочего в Тюри, подведение итогов центрального дня празднования 100-летия ЭР и победа российских хоккеистов

Вчерашний прием президента Эстонии в Тарту оставался сегодня одной из главных новостей дня, и не все довольны тем, что он на этот раз прошел в Тарту. Победа российских хоккеистов в олимпийском турнире стала самым радостным событием для болельщиков российских спортсменов на этой печальной для РФ Олимпиаде. А трагический случай на предприятии в Тюри, произошедший, вероятно, вчера, был самым печальным событием этих праздничных выходных.

ИТОГИ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ПРИЕМА: холодно, много народа и неожиданные гости

Presidendi vastuvõtt saabujad Foto: Rauno Volmar

Сегодня журналист Delfi Ольга Привалова освещала президентский прием в честь 100-летия Эстонской Республики. После завершения мероприятия она подвела итоги и поделилась своими впечатлениями.

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МОК не стал возвращать России флаг и не вернет ей медали Пхенчхана

ROKi ja Venemaa lipud Foto: JIM YOUNG, REUTERS

На парад закрытия Олимпиады-2018, который пройдет 25 февраля в Пхенчхане, российские спортсмены выйдут под белым флагом МОК, который понесет волонтер.

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ФОТО: Российские хоккеисты вырвали в овертайме золото Олимпиады

OAR vs Saksamaa Foto: BRIAN SNYDER, REUTERS

В финальном матче олимпийского хоккейного турнира российские хоккеисты в драматичном поединке одолели в овертайме Германию — 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0). Победную шайбу на 70-й минуте забросил молодой форвард Кирилл Капризов.

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ВИДЕО DELFI: Сийм Каллас: это очень оригинальный прием, но лучше бы он был в ”Эстонии”

24 февраля в честь 100-летия Эстонской Республики в Эстонском национальном музее в Тарту состоялся президентский прием и концерт. Своими впечатлениями о мероприятии с Delfi поделился Сийм Каллас.

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ВИДЕО DELFI: Анне Вески: мы открытая маленькая страна, у нас есть соседи и со всеми надо дружить

24 февраля в честь 100-летия Эстонской Республики в Эстонском национальном музее в Тарту состоялся президентский прием и концерт.

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ВИДЕО DELFI: Таави Рыйвас: мы очень хорошо знаем, как это, когда нет демократии и свободы

24 февраля в честь 100-летия Эстонской Республики в Эстонском национальном музее в Тарту состоялся президентский прием и концерт. Своими впечатлениями о мероприятии с Delfi поделился Таави Рыйвас.

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В результате несчастного случая на рабочем месте в Тюри погиб уроженец Украины

Foto: Argo Ingver

На действующем в Тюри предприятии, занимающемся металлообработкой, погиб мужчина, сообщает Õhtuleht.

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ВИДЕО: Как российские хоккеисты отметили золото Олимпиады

Jäähoki OAR vs Saksamaa Foto: Valery Sharifulin, Valery Sharifulin/TASS

Российские хоккеисты после церемонии награждения золотыми олимпийскими медалями отметили победу в раздевалке, где устроили душ из заранее приготовленного шампанского.

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ВИДЕО: Арнольд Рюйтель: еще в 1920-е годы Эстония приняла закон, дающий равные права всем населяющим ее народам

Бывший президент ЭР Арнольд Рюйтель в интервью DELFI на вчерашнем президентском приеме отметил, что Эстония, получив независимость 100 лет назад, приняла закон, гарантирующий равные права всем населяющим ее народам, дав возможность развивать свою культуру.

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Писатель П.И.Филимонов о речи президента: наблюдение за асфальтоукладчиками

Foto: Eraarhiiv

В некоторых странах Южной Европы, а также, например, в некоторых гордых кавказских республиках есть такая народная традиция. Едешь ты себе, значит, туристом по трассе, и смотришь из окна автомобиля, как, например, ту же самую трассу чинят-починяют. Кладут, значит, новый асфальт. И как кладут — один человек работает, машет лопатой, или там разглаживает необходимую массу катком, или ещё что-нибудь, неважно. А рядом стоят ещё человека три, и — на первый взгляд — ничего не делают, машут руками, курят, треплются о чём-то на тёплом кахетинском ветру.

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